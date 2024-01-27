SignauxSections
Rodrigo Chaves

AlgoPilot

Rodrigo Chaves
0 avis
94 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 -2%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 624
Bénéfice trades:
746 (45.93%)
Perte trades:
878 (54.06%)
Meilleure transaction:
100.98 USD
Pire transaction:
-44.04 USD
Bénéfice brut:
6 854.08 USD (641 699 pips)
Perte brute:
-6 982.95 USD (591 104 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (183.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
183.24 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
90.64%
Charge de dépôt maximale:
23.00%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
972 (59.85%)
Courts trades:
652 (40.15%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.08 USD
Bénéfice moyen:
9.19 USD
Perte moyenne:
-7.95 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-96.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-122.65 USD (7)
Croissance mensuelle:
0.73%
Prévision annuelle:
8.94%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
196.51 USD
Maximal:
845.29 USD (14.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.47% (845.29 USD)
Par fonds propres:
1.11% (61.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 410
EURJPY 333
XAUUSD 225
USDJPY 181
GBPUSD 152
EURUSD 107
USDCAD 63
AUDCAD 55
GDAXI 39
EURGBP 32
NDX 19
EURNZD 5
SMH 1
WS30 1
SP500 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY -440
EURJPY 50
XAUUSD 418
USDJPY 105
GBPUSD -88
EURUSD -38
USDCAD -87
AUDCAD -49
GDAXI -74
EURGBP 33
NDX 28
EURNZD 33
SMH -8
WS30 -17
SP500 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -22K
EURJPY 14K
XAUUSD 47K
USDJPY 18K
GBPUSD -7.4K
EURUSD 1.5K
USDCAD -3.2K
AUDCAD -4.2K
GDAXI -3.7K
EURGBP 3.3K
NDX 4.2K
EURNZD 5.8K
SMH -762
WS30 -1.6K
SP500 313
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.98 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +183.24 USD
Perte consécutive maximale: -96.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 190
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ICMarkets-Live06
0.44 × 207
CFHMarkets-Live1
0.47 × 131
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
OrtegaCapital-Server
0.54 × 348
ICMarkets-Live09
0.56 × 135
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
Pepperstone-Edge07
0.60 × 30
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
193 plus...
Aucun avis
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 01:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 591 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.02.21 10:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.29 01:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.27 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlgoPilot
50 USD par mois
-2%
0
0
USD
5.1K
USD
94
99%
1 624
45%
91%
0.98
-0.08
USD
14%
1:200
