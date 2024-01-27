- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 630
Profit Trade:
752 (46.13%)
Loss Trade:
878 (53.87%)
Best Trade:
100.98 USD
Worst Trade:
-44.04 USD
Profitto lordo:
6 868.26 USD (643 229 pips)
Perdita lorda:
-6 982.95 USD (591 104 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (183.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.24 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
23.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
976 (59.88%)
Short Trade:
654 (40.12%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
9.13 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-96.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.65 USD (7)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
12.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.51 USD
Massimale:
845.29 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.47% (845.29 USD)
Per equità:
1.11% (61.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|413
|EURJPY
|333
|XAUUSD
|225
|USDJPY
|182
|GBPUSD
|152
|EURUSD
|109
|USDCAD
|63
|AUDCAD
|55
|GDAXI
|39
|EURGBP
|32
|NDX
|19
|EURNZD
|5
|SMH
|1
|WS30
|1
|SP500
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|-435
|EURJPY
|50
|XAUUSD
|418
|USDJPY
|108
|GBPUSD
|-88
|EURUSD
|-32
|USDCAD
|-87
|AUDCAD
|-49
|GDAXI
|-74
|EURGBP
|33
|NDX
|28
|EURNZD
|33
|SMH
|-8
|WS30
|-17
|SP500
|6
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-21K
|EURJPY
|14K
|XAUUSD
|47K
|USDJPY
|18K
|GBPUSD
|-7.4K
|EURUSD
|2K
|USDCAD
|-3.2K
|AUDCAD
|-4.2K
|GDAXI
|-3.7K
|EURGBP
|3.3K
|NDX
|4.2K
|EURNZD
|5.8K
|SMH
|-762
|WS30
|-1.6K
|SP500
|313
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.98 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +183.24 USD
Massima perdita consecutiva: -96.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 10
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.29 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 190
|
ATCBrokers-Live 1
|0.33 × 15
|
EGlobal-Cent5
|0.38 × 78
|
ICMarketsSC-Live05
|0.43 × 7
|
ICMarkets-Live06
|0.44 × 207
|
CFHMarkets-Live1
|0.47 × 131
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 152
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 8
|
OrtegaCapital-Server
|0.54 × 348
|
ICMarkets-Live09
|0.56 × 135
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
Pepperstone-Edge07
|0.60 × 30
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.60 × 43
|
Monex-Server2
|0.63 × 49
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
193 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
94
99%
1 630
46%
91%
0.98
-0.07
USD
USD
14%
1:200