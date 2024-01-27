SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AlgoPilot
Rodrigo Chaves

AlgoPilot

Rodrigo Chaves
0 recensioni
94 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 -2%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 630
Profit Trade:
752 (46.13%)
Loss Trade:
878 (53.87%)
Best Trade:
100.98 USD
Worst Trade:
-44.04 USD
Profitto lordo:
6 868.26 USD (643 229 pips)
Perdita lorda:
-6 982.95 USD (591 104 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (183.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
183.24 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
90.64%
Massimo carico di deposito:
23.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
976 (59.88%)
Short Trade:
654 (40.12%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.07 USD
Profitto medio:
9.13 USD
Perdita media:
-7.95 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-96.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-122.65 USD (7)
Crescita mensile:
1.03%
Previsione annuale:
12.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.51 USD
Massimale:
845.29 USD (14.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.47% (845.29 USD)
Per equità:
1.11% (61.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 413
EURJPY 333
XAUUSD 225
USDJPY 182
GBPUSD 152
EURUSD 109
USDCAD 63
AUDCAD 55
GDAXI 39
EURGBP 32
NDX 19
EURNZD 5
SMH 1
WS30 1
SP500 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -435
EURJPY 50
XAUUSD 418
USDJPY 108
GBPUSD -88
EURUSD -32
USDCAD -87
AUDCAD -49
GDAXI -74
EURGBP 33
NDX 28
EURNZD 33
SMH -8
WS30 -17
SP500 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -21K
EURJPY 14K
XAUUSD 47K
USDJPY 18K
GBPUSD -7.4K
EURUSD 2K
USDCAD -3.2K
AUDCAD -4.2K
GDAXI -3.7K
EURGBP 3.3K
NDX 4.2K
EURNZD 5.8K
SMH -762
WS30 -1.6K
SP500 313
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.98 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +183.24 USD
Massima perdita consecutiva: -96.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
Tickmill-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge11
0.00 × 10
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 5
Exness-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.29 × 7
ICMarkets-Live07
0.30 × 190
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
EGlobal-Cent5
0.38 × 78
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
ICMarkets-Live06
0.44 × 207
CFHMarkets-Live1
0.47 × 131
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
OrtegaCapital-Server
0.54 × 348
ICMarkets-Live09
0.56 × 135
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
Pepperstone-Edge07
0.60 × 30
AtlanticPearl-Live 1
0.60 × 43
Monex-Server2
0.63 × 49
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
193 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.25 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 01:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 591 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 06:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 542 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 12:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.20 23:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 11:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 17:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 03:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.3% of days out of 330 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.05 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.02.21 10:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.01.29 01:37
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2024.01.27 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlgoPilot
50USD al mese
-2%
0
0
USD
5.1K
USD
94
99%
1 630
46%
91%
0.98
-0.07
USD
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.