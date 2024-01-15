SegnaliSezioni
Semiu Kilaso

W Square

Semiu Kilaso
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 345%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 620
Profit Trade:
2 999 (64.91%)
Loss Trade:
1 621 (35.09%)
Best Trade:
535.38 GBP
Worst Trade:
-480.12 GBP
Profitto lordo:
37 758.90 GBP (4 012 302 pips)
Perdita lorda:
-34 571.82 GBP (3 379 895 pips)
Vincite massime consecutive:
69 (73.42 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
935.19 GBP (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
51.54%
Massimo carico di deposito:
173.42%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.35
Long Trade:
2 315 (50.11%)
Short Trade:
2 305 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.69 GBP
Profitto medio:
12.59 GBP
Perdita media:
-21.33 GBP
Massime perdite consecutive:
62 (-7.66 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 400.33 GBP (16)
Crescita mensile:
5.84%
Previsione annuale:
70.89%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
2 356.81 GBP (45.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.72% (2 356.20 GBP)
Per equità:
63.74% (2 383.02 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1246
NAS100 1031
US30 259
EURUSD 246
BTCUSD 174
USDCHF 168
AUDJPY 123
CADJPY 106
EURJPY 98
US500 96
USDCAD 84
AUDUSD 71
GBPUSD 68
GBPJPY 63
AUDCAD 63
NZDUSD 60
NZDCHF 57
USDJPY 56
CHFJPY 51
EURCAD 50
EURAUD 49
NZDCAD 44
EURCHF 41
AUDCHF 38
EURNZD 36
AUDNZD 36
XAUAUD 31
GBPCAD 30
NZDJPY 29
EURGBP 25
CADCHF 23
GBPAUD 17
GBPNZD 17
GER40 16
GBPCHF 9
XAUEUR 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 683
NAS100 391
US30 1.4K
EURUSD -1.5K
BTCUSD 755
USDCHF 796
AUDJPY 48
CADJPY 43
EURJPY -126
US500 -164
USDCAD 62
AUDUSD 41
GBPUSD 288
GBPJPY 36
AUDCAD 36
NZDUSD 49
NZDCHF 12
USDJPY 60
CHFJPY 61
EURCAD 110
EURAUD 3
NZDCAD 15
EURCHF 35
AUDCHF 49
EURNZD 39
AUDNZD 20
XAUAUD 366
GBPCAD 29
NZDJPY 36
EURGBP 30
CADCHF 21
GBPAUD 26
GBPNZD 33
GER40 -18
GBPCHF 277
XAUEUR 61
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 31K
NAS100 -104K
US30 43K
EURUSD -8.1K
BTCUSD 462K
USDCHF 23K
AUDJPY 20K
CADJPY 18K
EURJPY 20K
US500 3.5K
USDCAD 9.2K
AUDUSD 6.4K
GBPUSD 1.9K
GBPJPY 14K
AUDCAD 5.3K
NZDUSD 5.3K
NZDCHF 1.5K
USDJPY 11K
CHFJPY 15K
EURCAD 7.8K
EURAUD 8.9K
NZDCAD 3.8K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.5K
EURNZD 7K
AUDNZD 4.7K
XAUAUD 12K
GBPCAD 4.3K
NZDJPY 5.7K
EURGBP 2.5K
CADCHF 5.5K
GBPAUD 4.1K
GBPNZD 5.6K
GER40 -2.6K
GBPCHF 2.2K
XAUEUR 1.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +535.38 GBP
Worst Trade: -480 GBP
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +73.42 GBP
Massima perdita consecutiva: -7.66 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 1
LEO-Live
0.00 × 1
PurpleTradingSC-04Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Exness-Real14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live20
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 68
FusionMarkets-Demo
0.91 × 66
ICTrading-Live29
0.94 × 72
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1.02 × 613
FPMarkets-Live4
1.14 × 7
TradeMaxGlobal-Live4
1.33 × 3
EurotradeSA-Live01
1.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
1.67 × 212
Exness-Real17
1.70 × 10
ICMarketsSC-Live15
1.72 × 29
ICMarketsSC-Live04
1.73 × 299
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
FusionMarkets-Live 2
1.80 × 509
133 più
Non ci sono recensioni
2025.07.29 07:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.16 13:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 02:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 20:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.14 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 06:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 20:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.26 19:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.13 16:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.10 08:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Copia

