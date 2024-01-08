- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
807
Kârla kapanan işlemler:
627 (77.69%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (22.30%)
En iyi işlem:
74.19 USD
En kötü işlem:
-37.91 USD
Brüt kâr:
1 754.60 USD (80 399 pips)
Brüt zarar:
-953.69 USD (55 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (60.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.19 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
60.21%
Maks. mevduat yükü:
11.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.33
Alış işlemleri:
378 (46.84%)
Satış işlemleri:
429 (53.16%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-5.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.79 USD (3)
Aylık büyüme:
1.12%
Yıllık tahmin:
14.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
70.72 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.53% (70.72 USD)
Varlığa göre:
30.34% (464.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|379
|NZDCAD
|353
|AUDNZD
|72
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|415
|NZDCAD
|373
|AUDNZD
|43
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|-19
|EURUSD
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|-2.4K
|CADJPY
|30
|GBPUSD
|-191
|EURUSD
|-126
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.19 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 37
|
ICTrading-Live29
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 87
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
RoboForex-Prime
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 804
Price Action. Rsi + BB
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
99
99%
807
77%
60%
1.83
0.99
USD
USD
30%
1:500