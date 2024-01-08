SinyallerBölümler
Duy Vuong Nguyen

Waka EA1

0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 69%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
807
Kârla kapanan işlemler:
627 (77.69%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (22.30%)
En iyi işlem:
74.19 USD
En kötü işlem:
-37.91 USD
Brüt kâr:
1 754.60 USD (80 399 pips)
Brüt zarar:
-953.69 USD (55 507 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (60.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.19 USD (1)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
60.21%
Maks. mevduat yükü:
11.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.33
Alış işlemleri:
378 (46.84%)
Satış işlemleri:
429 (53.16%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
2.80 USD
Ortalama zarar:
-5.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.79 USD (3)
Aylık büyüme:
1.12%
Yıllık tahmin:
14.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
70.72 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.53% (70.72 USD)
Varlığa göre:
30.34% (464.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 379
NZDCAD 353
AUDNZD 72
CADJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 415
NZDCAD 373
AUDNZD 43
CADJPY 2
GBPUSD -19
EURUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 14K
AUDNZD -2.4K
CADJPY 30
GBPUSD -191
EURUSD -126
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.19 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 87
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
RoboForex-Prime
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 804
Price Action. Rsi + BB
İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 02:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.26 04:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.20 10:38
No swaps are charged
2024.06.20 10:38
No swaps are charged
2024.06.18 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.17 16:05
No swaps are charged on the signal account
2024.06.11 13:38
No swaps are charged
2024.06.11 13:38
No swaps are charged
2024.06.10 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.06.07 09:11
No swaps are charged
2024.06.07 09:11
No swaps are charged
2024.06.06 13:12
No swaps are charged on the signal account
2024.06.05 14:17
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Waka EA1
Ayda 30 USD
69%
0
0
USD
1.5K
USD
99
99%
807
77%
60%
1.83
0.99
USD
30%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.