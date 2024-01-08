SignauxSections
Duy Vuong Nguyen

Waka EA1

Duy Vuong Nguyen
0 avis
Fiabilité
99 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 68%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
805
Bénéfice trades:
626 (77.76%)
Perte trades:
179 (22.24%)
Meilleure transaction:
74.19 USD
Pire transaction:
-37.91 USD
Bénéfice brut:
1 751.12 USD (80 157 pips)
Perte brute:
-951.79 USD (55 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (60.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.19 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
60.21%
Charge de dépôt maximale:
11.59%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.30
Longs trades:
376 (46.71%)
Courts trades:
429 (53.29%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
2.80 USD
Perte moyenne:
-5.32 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-44.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-62.79 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
14.73%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
70.72 USD (3.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.53% (70.72 USD)
Par fonds propres:
30.34% (464.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 377
NZDCAD 353
AUDNZD 72
CADJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 413
NZDCAD 373
AUDNZD 43
CADJPY 2
GBPUSD -19
EURUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 14K
AUDNZD -2.4K
CADJPY 30
GBPUSD -191
EURUSD -126
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.19 USD
Pire transaction: -38 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60.62 USD
Perte consécutive maximale: -44.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 87
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
RoboForex-Prime
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 804
97 plus...
Price Action. Rsi + BB
Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 02:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.26 04:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.20 10:38
2024.06.20 10:38
2024.06.18 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.17 16:05
2024.06.11 13:38
2024.06.11 13:38
2024.06.10 14:08
2024.06.07 09:11
2024.06.07 09:11
2024.06.06 13:12
2024.06.05 14:17
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Waka EA1
30 USD par mois
68%
0
0
USD
1.5K
USD
99
99%
805
77%
60%
1.83
0.99
USD
30%
1:500
