- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
807
Profit Trade:
627 (77.69%)
Loss Trade:
180 (22.30%)
Best Trade:
74.19 USD
Worst Trade:
-37.91 USD
Profitto lordo:
1 754.60 USD (80 399 pips)
Perdita lorda:
-953.69 USD (55 507 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (60.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
60.21%
Massimo carico di deposito:
11.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.33
Long Trade:
378 (46.84%)
Short Trade:
429 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.79 USD (3)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
70.72 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.53% (70.72 USD)
Per equità:
30.34% (464.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|379
|NZDCAD
|353
|AUDNZD
|72
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|415
|NZDCAD
|373
|AUDNZD
|43
|CADJPY
|2
|GBPUSD
|-19
|EURUSD
|-13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|-2.4K
|CADJPY
|30
|GBPUSD
|-191
|EURUSD
|-126
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.19 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.62 USD
Massima perdita consecutiva: -44.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 30
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live20
|0.22 × 37
|
ICTrading-Live29
|0.25 × 16
|
ICMarkets-Live03
|0.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 87
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
RoboForex-Prime
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 804
Price Action. Rsi + BB
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
69%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
99
99%
807
77%
60%
1.83
0.99
USD
USD
30%
1:500