Duy Vuong Nguyen

Waka EA1

Duy Vuong Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 69%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
807
Profit Trade:
627 (77.69%)
Loss Trade:
180 (22.30%)
Best Trade:
74.19 USD
Worst Trade:
-37.91 USD
Profitto lordo:
1 754.60 USD (80 399 pips)
Perdita lorda:
-953.69 USD (55 507 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (60.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.19 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
60.21%
Massimo carico di deposito:
11.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
11.33
Long Trade:
378 (46.84%)
Short Trade:
429 (53.16%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.99 USD
Profitto medio:
2.80 USD
Perdita media:
-5.30 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-44.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-62.79 USD (3)
Crescita mensile:
1.22%
Previsione annuale:
14.81%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
70.72 USD (3.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.53% (70.72 USD)
Per equità:
30.34% (464.07 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 379
NZDCAD 353
AUDNZD 72
CADJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 415
NZDCAD 373
AUDNZD 43
CADJPY 2
GBPUSD -19
EURUSD -13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
NZDCAD 14K
AUDNZD -2.4K
CADJPY 30
GBPUSD -191
EURUSD -126
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.19 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60.62 USD
Massima perdita consecutiva: -44.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
FPMarkets-Live4
0.00 × 5
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarkets-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 30
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 16
ICMarketsSC-Live16
0.15 × 20
ICMarkets-Live20
0.22 × 37
ICTrading-Live29
0.25 × 16
ICMarkets-Live03
0.25 × 16
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 87
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
RoboForex-Prime
0.50 × 2
ICMarkets-Live10
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 804
97 più
Price Action. Rsi + BB
Non ci sono recensioni
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 10:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.23 16:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.23 02:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.26 04:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.20 10:38
No swaps are charged
2024.06.20 10:38
No swaps are charged
2024.06.18 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.17 16:05
No swaps are charged on the signal account
2024.06.11 13:38
No swaps are charged
2024.06.11 13:38
No swaps are charged
2024.06.10 14:08
No swaps are charged on the signal account
2024.06.07 09:11
No swaps are charged
2024.06.07 09:11
No swaps are charged
2024.06.06 13:12
No swaps are charged on the signal account
2024.06.05 14:17
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.