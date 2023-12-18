SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Force system
Eiyu- Koyama

Force system

Eiyu- Koyama
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 100%
TitanFX-06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
634
Kârla kapanan işlemler:
626 (98.73%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (1.26%)
En iyi işlem:
171.00 JPY
En kötü işlem:
-16.00 JPY
Brüt kâr:
21 197.00 JPY (132 556 pips)
Brüt zarar:
-72.00 JPY (1 415 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
307 (7 174.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
8 240.00 JPY (176)
Sharpe oranı:
1.71
Alım-satım etkinliği:
98.84%
Maks. mevduat yükü:
3.69%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
469.44
Alış işlemleri:
486 (76.66%)
Satış işlemleri:
148 (23.34%)
Kâr faktörü:
294.40
Beklenen getiri:
33.32 JPY
Ortalama kâr:
33.86 JPY
Ortalama zarar:
-9.00 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-45.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
2.04%
Yıllık tahmin:
25.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 JPY
Maksimum:
45.00 JPY (0.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.16% (45.00 JPY)
Varlığa göre:
32.80% (9 404.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD-m 626
XAUUSD-m 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD-m 180
XAUUSD-m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD-m 134K
XAUUSD-m 373
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +171.00 JPY
En kötü işlem: -16 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 176
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7 174.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -45.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TitanFX-06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Zero Micro account
İnceleme yok
Kopyala

