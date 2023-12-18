SegnaliSezioni
Force system
Eiyu- Koyama

Force system

Eiyu- Koyama
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 100%
TitanFX-06
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
634
Profit Trade:
626 (98.73%)
Loss Trade:
8 (1.26%)
Best Trade:
171.00 JPY
Worst Trade:
-16.00 JPY
Profitto lordo:
21 197.00 JPY (132 556 pips)
Perdita lorda:
-72.00 JPY (1 415 pips)
Vincite massime consecutive:
307 (7 174.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
8 240.00 JPY (176)
Indice di Sharpe:
1.71
Attività di trading:
98.84%
Massimo carico di deposito:
3.69%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
469.44
Long Trade:
486 (76.66%)
Short Trade:
148 (23.34%)
Fattore di profitto:
294.40
Profitto previsto:
33.32 JPY
Profitto medio:
33.86 JPY
Perdita media:
-9.00 JPY
Massime perdite consecutive:
3 (-45.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-45.00 JPY (3)
Crescita mensile:
2.12%
Previsione annuale:
25.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 JPY
Massimale:
45.00 JPY (0.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.16% (45.00 JPY)
Per equità:
32.80% (9 404.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD-m 626
XAUUSD-m 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD-m 180
XAUUSD-m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD-m 134K
XAUUSD-m 373
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +171.00 JPY
Worst Trade: -16 JPY
Vincite massime consecutive: 176
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +7 174.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -45.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TitanFX-06" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Zero Micro account
No ci sono recensioni
