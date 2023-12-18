SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Force system
Eiyu- Koyama

Force system

Eiyu- Koyama
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 100%
TitanFX-06
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
633
Bénéfice trades:
625 (98.73%)
Perte trades:
8 (1.26%)
Meilleure transaction:
171.00 JPY
Pire transaction:
-16.00 JPY
Bénéfice brut:
21 174.00 JPY (132 343 pips)
Perte brute:
-72.00 JPY (1 415 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (7 151.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
8 240.00 JPY (176)
Ratio de Sharpe:
1.71
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
3.69%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
468.93
Longs trades:
485 (76.62%)
Courts trades:
148 (23.38%)
Facteur de profit:
294.08
Rendement attendu:
33.34 JPY
Bénéfice moyen:
33.88 JPY
Perte moyenne:
-9.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-45.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-45.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
2.04%
Prévision annuelle:
24.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
45.00 JPY (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.16% (45.00 JPY)
Par fonds propres:
32.80% (9 404.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD-m 625
XAUUSD-m 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD-m 180
XAUUSD-m 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD-m 133K
XAUUSD-m 373
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +171.00 JPY
Pire transaction: -16 JPY
Gains consécutifs maximales: 176
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7 151.00 JPY
Perte consécutive maximale: -45.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Zero Micro account
Aucun avis
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.04 10:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.21 04:46
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.09 05:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged
2025.04.10 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 05:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 01:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Force system
30 USD par mois
100%
0
0
USD
32K
JPY
93
100%
633
98%
99%
294.08
33.34
JPY
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.