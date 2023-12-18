- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
633
Bénéfice trades:
625 (98.73%)
Perte trades:
8 (1.26%)
Meilleure transaction:
171.00 JPY
Pire transaction:
-16.00 JPY
Bénéfice brut:
21 174.00 JPY (132 343 pips)
Perte brute:
-72.00 JPY (1 415 pips)
Gains consécutifs maximales:
306 (7 151.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
8 240.00 JPY (176)
Ratio de Sharpe:
1.71
Activité de trading:
98.84%
Charge de dépôt maximale:
3.69%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
468.93
Longs trades:
485 (76.62%)
Courts trades:
148 (23.38%)
Facteur de profit:
294.08
Rendement attendu:
33.34 JPY
Bénéfice moyen:
33.88 JPY
Perte moyenne:
-9.00 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-45.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-45.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
2.04%
Prévision annuelle:
24.81%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
45.00 JPY (0.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.16% (45.00 JPY)
Par fonds propres:
32.80% (9 404.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD-m
|625
|XAUUSD-m
|8
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD-m
|180
|XAUUSD-m
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD-m
|133K
|XAUUSD-m
|373
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +171.00 JPY
Pire transaction: -16 JPY
Gains consécutifs maximales: 176
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +7 151.00 JPY
Perte consécutive maximale: -45.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TitanFX-06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Zero Micro account
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
100%
0
0
USD
USD
32K
JPY
JPY
93
100%
633
98%
99%
294.08
33.34
JPY
JPY
33%
1:500