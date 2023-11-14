SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TriForce MT4
Daniel Moraes Da Silva

TriForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 100%
CapitalPointTrading-Live23
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 639
Kârla kapanan işlemler:
2 502 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
1 137 (31.24%)
En iyi işlem:
50.80 USD
En kötü işlem:
-51.18 USD
Brüt kâr:
6 262.81 USD (341 782 pips)
Brüt zarar:
-4 077.32 USD (380 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (11.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
94.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
85.46%
Maks. mevduat yükü:
32.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
14.77
Alış işlemleri:
1 817 (49.93%)
Satış işlemleri:
1 822 (50.07%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.50 USD
Ortalama zarar:
-3.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-21.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.36 USD (2)
Aylık büyüme:
2.18%
Yıllık tahmin:
27.56%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.91 USD
Maksimum:
148.01 USD (3.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (148.01 USD)
Varlığa göre:
51.16% (1 819.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1589
AUDCAD 1481
AUDUSD 569
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 962
AUDCAD 875
AUDUSD 348
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -52K
AUDCAD -15K
AUDUSD 29K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.80 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3% per month operating normally EURUSD, AUDUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 3000 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TriForce MT4
Ayda 30 USD
100%
0
0
USD
2.7K
USD
95
99%
3 639
68%
85%
1.53
0.60
USD
51%
1:300
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.