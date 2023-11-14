SegnaliSezioni
Daniel Moraes Da Silva

TriForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 recensioni
Affidabilità
95 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 100%
CapitalPointTrading-Live23
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 639
Profit Trade:
2 502 (68.75%)
Loss Trade:
1 137 (31.24%)
Best Trade:
50.80 USD
Worst Trade:
-51.18 USD
Profitto lordo:
6 262.81 USD (341 782 pips)
Perdita lorda:
-4 077.32 USD (380 171 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (11.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
85.46%
Massimo carico di deposito:
32.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
14.77
Long Trade:
1 817 (49.93%)
Short Trade:
1 822 (50.07%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.50 USD
Perdita media:
-3.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-21.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.36 USD (2)
Crescita mensile:
2.15%
Previsione annuale:
27.56%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.91 USD
Massimale:
148.01 USD (3.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (148.01 USD)
Per equità:
51.16% (1 819.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1589
AUDCAD 1481
AUDUSD 569
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 962
AUDCAD 875
AUDUSD 348
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -52K
AUDCAD -15K
AUDUSD 29K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.80 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +11.94 USD
Massima perdita consecutiva: -21.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 3% per month operating normally EURUSD, AUDUSD and AUDCAD.
Minimum balance is 3000 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.

Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


Non ci sono recensioni
2025.04.23 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 22:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.11 20:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 17:54
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.11 16:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 01:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.29 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 12:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 05:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.28 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.24 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.23 14:41
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.22 15:42
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.08.07 09:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.07 08:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.06 17:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.06 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.02.12 01:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
