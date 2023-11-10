SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 104%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 098
Kârla kapanan işlemler:
3 189 (77.81%)
Zararla kapanan işlemler:
909 (22.18%)
En iyi işlem:
879.56 USD
En kötü işlem:
-145.91 USD
Brüt kâr:
18 464.33 USD (764 626 pips)
Brüt zarar:
-10 272.25 USD (638 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (65.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 309.75 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
11.93
Alış işlemleri:
2 036 (49.68%)
Satış işlemleri:
2 062 (50.32%)
Kâr faktörü:
1.80
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
5.79 USD
Ortalama zarar:
-11.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-686.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-686.42 USD (8)
Aylık büyüme:
1.71%
Yıllık tahmin:
21.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
686.42 USD (3.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.09% (686.42 USD)
Varlığa göre:
71.88% (8 810.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 1312
NZDUSD 643
EURUSD 501
AUDUSD 330
AUDCHF 263
GBPAUD 238
EURJPY 234
AUDNZD 189
CADCHF 112
AUDSGD 106
USDCHF 97
USDSGD 66
EURCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.4K
NZDUSD 484
EURUSD 197
AUDUSD 2K
AUDCHF 1K
GBPAUD 297
EURJPY 44
AUDNZD 879
CADCHF 851
AUDSGD 100
USDCHF 173
USDSGD 695
EURCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 46K
NZDUSD -6.4K
EURUSD 12K
AUDUSD 30K
AUDCHF 16K
GBPAUD 7K
EURJPY -10K
AUDNZD 16K
CADCHF 17K
AUDSGD 7.1K
USDCHF 6.2K
USDSGD -12K
EURCHF 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +879.56 USD
En kötü işlem: -146 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +65.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -686.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 162
Exness-Real18
1.67 × 3
