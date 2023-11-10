SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
99 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 104%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 098
Profit Trade:
3 189 (77.81%)
Loss Trade:
909 (22.18%)
Best Trade:
879.56 USD
Worst Trade:
-145.91 USD
Profitto lordo:
18 464.33 USD (764 626 pips)
Perdita lorda:
-10 272.25 USD (638 010 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (65.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 309.75 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
11.93
Long Trade:
2 036 (49.68%)
Short Trade:
2 062 (50.32%)
Fattore di profitto:
1.80
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
-11.30 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-686.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-686.42 USD (8)
Crescita mensile:
1.80%
Previsione annuale:
21.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
686.42 USD (3.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.09% (686.42 USD)
Per equità:
71.88% (8 810.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 1312
NZDUSD 643
EURUSD 501
AUDUSD 330
AUDCHF 263
GBPAUD 238
EURJPY 234
AUDNZD 189
CADCHF 112
AUDSGD 106
USDCHF 97
USDSGD 66
EURCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 1.4K
NZDUSD 484
EURUSD 197
AUDUSD 2K
AUDCHF 1K
GBPAUD 297
EURJPY 44
AUDNZD 879
CADCHF 851
AUDSGD 100
USDCHF 173
USDSGD 695
EURCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 46K
NZDUSD -6.4K
EURUSD 12K
AUDUSD 30K
AUDCHF 16K
GBPAUD 7K
EURJPY -10K
AUDNZD 16K
CADCHF 17K
AUDSGD 7.1K
USDCHF 6.2K
USDSGD -12K
EURCHF 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +879.56 USD
Worst Trade: -146 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +65.99 USD
Massima perdita consecutiva: -686.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 162
Exness-Real18
1.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 02:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 22:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 19:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 18:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.12 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.12 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
