SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956
Yui Ming Wan

CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
98 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 104%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 097
Bénéfice trades:
3 188 (77.81%)
Perte trades:
909 (22.19%)
Meilleure transaction:
879.56 USD
Pire transaction:
-145.91 USD
Bénéfice brut:
18 464.04 USD (764 581 pips)
Perte brute:
-10 272.25 USD (638 010 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (65.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 309.75 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.20%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
11.93
Longs trades:
2 035 (49.67%)
Courts trades:
2 062 (50.33%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
2.00 USD
Bénéfice moyen:
5.79 USD
Perte moyenne:
-11.30 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-686.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-686.42 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.59%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
686.42 USD (3.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.09% (686.42 USD)
Par fonds propres:
71.88% (8 810.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1312
NZDUSD 643
EURUSD 501
AUDUSD 330
AUDCHF 263
GBPAUD 237
EURJPY 234
AUDNZD 189
CADCHF 112
AUDSGD 106
USDCHF 97
USDSGD 66
EURCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 1.4K
NZDUSD 484
EURUSD 197
AUDUSD 2K
AUDCHF 1K
GBPAUD 297
EURJPY 44
AUDNZD 879
CADCHF 851
AUDSGD 100
USDCHF 173
USDSGD 695
EURCHF 31
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 46K
NZDUSD -6.4K
EURUSD 12K
AUDUSD 30K
AUDCHF 16K
GBPAUD 7K
EURJPY -10K
AUDNZD 16K
CADCHF 17K
AUDSGD 7.1K
USDCHF 6.2K
USDSGD -12K
EURCHF 2.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +879.56 USD
Pire transaction: -146 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +65.99 USD
Perte consécutive maximale: -686.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 7
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live11
0.18 × 162
Exness-Real18
1.67 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 11:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 14:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 09:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.05 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 05:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.24 03:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 06:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 02:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 00:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 22:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 20:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 19:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.02.20 18:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.12 13:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.12 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 05:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
CHONG RLKS_10YR_1M_2M TMGM956
30 USD par mois
104%
0
0
USD
10K
USD
98
100%
4 097
77%
100%
1.79
2.00
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.