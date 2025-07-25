SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M_2M TMGM293
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M_2M TMGM293

Yui Ming Wan
1 inceleme
Güvenilirlik
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 596
Kârla kapanan işlemler:
5 182 (78.56%)
Zararla kapanan işlemler:
1 414 (21.44%)
En iyi işlem:
2 309.89 USD
En kötü işlem:
-473.54 USD
Brüt kâr:
50 847.95 USD (1 328 066 pips)
Brüt zarar:
-31 155.48 USD (1 171 106 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (70.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 144.09 USD (6)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
31.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
6.63
Alış işlemleri:
3 337 (50.59%)
Satış işlemleri:
3 259 (49.41%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
2.99 USD
Ortalama kâr:
9.81 USD
Ortalama zarar:
-22.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 856.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 073.35 USD (8)
Aylık büyüme:
1.65%
Yıllık tahmin:
18.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 972.22 USD (9.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.80% (2 972.22 USD)
Varlığa göre:
88.13% (19 338.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 1276
AUDCAD 1236
NZDUSD 629
GBPNZD 579
EURUSD 432
EURJPY 379
AUDUSD 354
CHFJPY 296
USDCHF 258
AUDJPY 249
AUDNZD 195
AUDCHF 195
AUDSGD 177
USDSGD 139
USDCAD 125
EURCHF 47
CADCHF 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 1.9K
AUDCAD 2.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2.5K
EURUSD 976
EURJPY 277
AUDUSD 4K
CHFJPY 461
USDCHF 359
AUDJPY 1.5K
AUDNZD 1.8K
AUDCHF 406
AUDSGD 159
USDSGD 392
USDCAD 47
EURCHF 418
CADCHF 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -62K
AUDCAD 45K
NZDUSD -11K
GBPNZD 2.8K
EURUSD 22K
EURJPY 16K
AUDUSD 42K
CHFJPY 39K
USDCHF 16K
AUDJPY -11K
AUDNZD 18K
AUDCHF 1.5K
AUDSGD 12K
USDSGD 19K
USDCAD -9.9K
EURCHF 12K
CADCHF 10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 309.89 USD
En kötü işlem: -474 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +70.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 856.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.14 × 231
Exness-Real18
1.00 × 5
Ortalama derecelendirme:
Xiao Xiao Meng
164
Xiao Xiao Meng 2025.07.25 22:49 
 

出现极端行情的时候！没有止损！我让爆仓了！

Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.