- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 596
Profit Trade:
5 182 (78.56%)
Loss Trade:
1 414 (21.44%)
Best Trade:
2 309.89 USD
Worst Trade:
-473.54 USD
Profitto lordo:
50 847.95 USD (1 328 066 pips)
Perdita lorda:
-31 155.48 USD (1 171 106 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (70.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 144.09 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.59%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.63
Long Trade:
3 337 (50.59%)
Short Trade:
3 259 (49.41%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
9.81 USD
Perdita media:
-22.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 856.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 073.35 USD (8)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 972.22 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.80% (2 972.22 USD)
Per equità:
88.13% (19 338.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|1276
|AUDCAD
|1236
|NZDUSD
|629
|GBPNZD
|579
|EURUSD
|432
|EURJPY
|379
|AUDUSD
|354
|CHFJPY
|296
|USDCHF
|258
|AUDJPY
|249
|AUDNZD
|195
|AUDCHF
|195
|AUDSGD
|177
|USDSGD
|139
|USDCAD
|125
|EURCHF
|47
|CADCHF
|30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|1.9K
|AUDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPNZD
|2.5K
|EURUSD
|976
|EURJPY
|277
|AUDUSD
|4K
|CHFJPY
|461
|USDCHF
|359
|AUDJPY
|1.5K
|AUDNZD
|1.8K
|AUDCHF
|406
|AUDSGD
|159
|USDSGD
|392
|USDCAD
|47
|EURCHF
|418
|CADCHF
|300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|-62K
|AUDCAD
|45K
|NZDUSD
|-11K
|GBPNZD
|2.8K
|EURUSD
|22K
|EURJPY
|16K
|AUDUSD
|42K
|CHFJPY
|39K
|USDCHF
|16K
|AUDJPY
|-11K
|AUDNZD
|18K
|AUDCHF
|1.5K
|AUDSGD
|12K
|USDSGD
|19K
|USDCAD
|-9.9K
|EURCHF
|12K
|CADCHF
|10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 309.89 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 856.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 10
FTMO-Server3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
|0.14 × 231
Exness-Real18
|1.00 × 5
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
141%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
100
100%
6 596
78%
100%
1.63
2.99
USD
USD
88%
1:500
出现极端行情的时候！没有止损！我让爆仓了！