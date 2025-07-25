SegnaliSezioni
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M_2M TMGM293

Yui Ming Wan
1 recensione
Affidabilità
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 596
Profit Trade:
5 182 (78.56%)
Loss Trade:
1 414 (21.44%)
Best Trade:
2 309.89 USD
Worst Trade:
-473.54 USD
Profitto lordo:
50 847.95 USD (1 328 066 pips)
Perdita lorda:
-31 155.48 USD (1 171 106 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (70.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 144.09 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
31.59%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
6.63
Long Trade:
3 337 (50.59%)
Short Trade:
3 259 (49.41%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
2.99 USD
Profitto medio:
9.81 USD
Perdita media:
-22.03 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-1 856.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 073.35 USD (8)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 972.22 USD (9.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.80% (2 972.22 USD)
Per equità:
88.13% (19 338.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 1276
AUDCAD 1236
NZDUSD 629
GBPNZD 579
EURUSD 432
EURJPY 379
AUDUSD 354
CHFJPY 296
USDCHF 258
AUDJPY 249
AUDNZD 195
AUDCHF 195
AUDSGD 177
USDSGD 139
USDCAD 125
EURCHF 47
CADCHF 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 1.9K
AUDCAD 2.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2.5K
EURUSD 976
EURJPY 277
AUDUSD 4K
CHFJPY 461
USDCHF 359
AUDJPY 1.5K
AUDNZD 1.8K
AUDCHF 406
AUDSGD 159
USDSGD 392
USDCAD 47
EURCHF 418
CADCHF 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD -62K
AUDCAD 45K
NZDUSD -11K
GBPNZD 2.8K
EURUSD 22K
EURJPY 16K
AUDUSD 42K
CHFJPY 39K
USDCHF 16K
AUDJPY -11K
AUDNZD 18K
AUDCHF 1.5K
AUDSGD 12K
USDSGD 19K
USDCAD -9.9K
EURCHF 12K
CADCHF 10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 309.89 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +70.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 856.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.14 × 231
Exness-Real18
1.00 × 5
Valutazione media:
Xiao Xiao Meng
164
Xiao Xiao Meng 2025.07.25 22:49 
 

出现极端行情的时候！没有止损！我让爆仓了！

