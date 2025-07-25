SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ZACK RLKS_10YR_1M_2M TMGM293
Yui Ming Wan

ZACK RLKS_10YR_1M_2M TMGM293

Yui Ming Wan
1 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 141%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 592
Bénéfice trades:
5 179 (78.56%)
Perte trades:
1 413 (21.44%)
Meilleure transaction:
2 309.89 USD
Pire transaction:
-473.54 USD
Bénéfice brut:
50 841.79 USD (1 327 537 pips)
Perte brute:
-31 152.13 USD (1 170 610 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (70.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 144.09 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
31.59%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
79
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
6.62
Longs trades:
3 333 (50.56%)
Courts trades:
3 259 (49.44%)
Facteur de profit:
1.63
Rendement attendu:
2.99 USD
Bénéfice moyen:
9.82 USD
Perte moyenne:
-22.05 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 856.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 073.35 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.84%
Prévision annuelle:
22.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 972.22 USD (9.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.80% (2 972.22 USD)
Par fonds propres:
88.13% (19 338.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 1273
AUDCAD 1236
NZDUSD 629
GBPNZD 579
EURUSD 432
EURJPY 379
AUDUSD 354
CHFJPY 296
USDCHF 257
AUDJPY 249
AUDNZD 195
AUDCHF 195
AUDSGD 177
USDSGD 139
USDCAD 125
EURCHF 47
CADCHF 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 1.9K
AUDCAD 2.7K
NZDUSD 1.5K
GBPNZD 2.5K
EURUSD 976
EURJPY 277
AUDUSD 4K
CHFJPY 461
USDCHF 358
AUDJPY 1.5K
AUDNZD 1.8K
AUDCHF 406
AUDSGD 159
USDSGD 392
USDCAD 47
EURCHF 418
CADCHF 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -62K
AUDCAD 45K
NZDUSD -11K
GBPNZD 2.8K
EURUSD 22K
EURJPY 16K
AUDUSD 42K
CHFJPY 39K
USDCHF 15K
AUDJPY -11K
AUDNZD 18K
AUDCHF 1.5K
AUDSGD 12K
USDSGD 19K
USDCAD -9.9K
EURCHF 12K
CADCHF 10K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 309.89 USD
Pire transaction: -474 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +70.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 856.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 10
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live11
0.14 × 231
Exness-Real18
1.00 × 5
Note moyenne:
Xiao Xiao Meng
164
Xiao Xiao Meng 2025.07.25 22:49 
 

出现极端行情的时候！没有止损！我让爆仓了！

2025.04.09 06:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 04:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 20:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 22:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 01:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 02:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 01:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 02:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 01:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 19:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.