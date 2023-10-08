- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 854
Kârla kapanan işlemler:
3 370 (87.44%)
Zararla kapanan işlemler:
484 (12.56%)
En iyi işlem:
1 283.85 USD
En kötü işlem:
-342.64 USD
Brüt kâr:
32 120.03 USD (3 372 407 pips)
Brüt zarar:
-19 653.77 USD (2 828 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (242.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 308.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
55.01%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
1 916 (49.71%)
Satış işlemleri:
1 938 (50.29%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.23 USD
Ortalama kâr:
9.53 USD
Ortalama zarar:
-40.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-346.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 919.77 USD (7)
Aylık büyüme:
5.13%
Yıllık tahmin:
62.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 437.01 USD
Maksimum:
3 712.83 USD (32.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.75% (1 570.89 USD)
Varlığa göre:
85.95% (3 302.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|95
|GBPCHF
|92
|AUS200
|85
|GBPSGD
|82
|GBPNZD
|82
|USDCAD
|82
|SGDJPY
|80
|CHFSGD
|80
|EURNZD
|79
|GBPUSD
|77
|CHINA50
|76
|CADJPY
|76
|EURUSD
|76
|DE40
|75
|USDNOK
|75
|CADCHF
|74
|AUDCHF
|73
|AUDCAD
|73
|USDSGD
|72
|EURCAD
|72
|F40
|72
|EURJPY
|70
|EURAUD
|68
|USDJPY
|67
|CHFJPY
|66
|AUDSGD
|65
|GBPJPY
|65
|GBPAUD
|64
|NZDJPY
|63
|AUDNZD
|63
|USDCHF
|63
|XAUUSD
|62
|GBPCAD
|62
|USDSEK
|62
|AUDJPY
|60
|XAGUSD
|60
|EURCHF
|60
|AUDUSD
|60
|EURHKD
|60
|NZDCHF
|58
|EURSGD
|56
|NZDCAD
|55
|NZDUSD
|54
|EURZAR
|53
|USDZAR
|48
|GBPSEK
|47
|HK50
|44
|USTEC
|44
|USDCNH
|40
|GBPDKK
|38
|EURNOK
|38
|EURPLN
|36
|GBPNOK
|34
|UK100
|34
|USDDKK
|33
|JP225
|32
|US500
|32
|USDCZK
|31
|BTCUSD
|30
|USDHUF
|29
|NETH25
|27
|STOXX50
|26
|EURSEK
|24
|SE30
|23
|USDMXN
|22
|NOKJPY
|20
|IT40
|16
|USDPLN
|15
|US2000
|13
|ES35
|12
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|245
|GBPCHF
|249
|AUS200
|-1.4K
|GBPSGD
|401
|GBPNZD
|291
|USDCAD
|192
|SGDJPY
|430
|CHFSGD
|64
|EURNZD
|246
|GBPUSD
|197
|CHINA50
|323
|CADJPY
|164
|EURUSD
|339
|DE40
|383
|USDNOK
|276
|CADCHF
|49
|AUDCHF
|110
|AUDCAD
|105
|USDSGD
|358
|EURCAD
|117
|F40
|473
|EURJPY
|89
|EURAUD
|89
|USDJPY
|216
|CHFJPY
|148
|AUDSGD
|311
|GBPJPY
|233
|GBPAUD
|164
|NZDJPY
|197
|AUDNZD
|163
|USDCHF
|112
|XAUUSD
|430
|GBPCAD
|295
|USDSEK
|196
|AUDJPY
|303
|XAGUSD
|329
|EURCHF
|83
|AUDUSD
|132
|EURHKD
|319
|NZDCHF
|768
|EURSGD
|149
|NZDCAD
|142
|NZDUSD
|89
|EURZAR
|292
|USDZAR
|360
|GBPSEK
|67
|HK50
|82
|USTEC
|77
|USDCNH
|66
|GBPDKK
|160
|EURNOK
|160
|EURPLN
|89
|GBPNOK
|77
|UK100
|97
|USDDKK
|165
|JP225
|183
|US500
|85
|USDCZK
|113
|BTCUSD
|58
|USDHUF
|257
|NETH25
|281
|STOXX50
|196
|EURSEK
|130
|SE30
|16
|USDMXN
|125
|NOKJPY
|145
|IT40
|441
|USDPLN
|59
|US2000
|10
|ES35
|81
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|1.5K
|GBPCHF
|529
|AUS200
|-203K
|GBPSGD
|1.6K
|GBPNZD
|6.1K
|USDCAD
|-28K
|SGDJPY
|315
|CHFSGD
|3.7K
|EURNZD
|8.4K
|GBPUSD
|585
|CHINA50
|87K
|CADJPY
|5.7K
|EURUSD
|6.9K
|DE40
|37K
|USDNOK
|76K
|CADCHF
|1.2K
|AUDCHF
|2.9K
|AUDCAD
|3.3K
|USDSGD
|-6.4K
|EURCAD
|4.4K
|F40
|84K
|EURJPY
|3.1K
|EURAUD
|3.3K
|USDJPY
|4.8K
|CHFJPY
|2.1K
|AUDSGD
|3.8K
|GBPJPY
|-1K
|GBPAUD
|8.7K
|NZDJPY
|6.2K
|AUDNZD
|4.7K
|USDCHF
|3.3K
|XAUUSD
|-1.4K
|GBPCAD
|1.5K
|USDSEK
|15K
|AUDJPY
|-3.4K
|XAGUSD
|4.3K
|EURCHF
|2K
|AUDUSD
|1.2K
|EURHKD
|50K
|NZDCHF
|3K
|EURSGD
|4.6K
|NZDCAD
|3K
|NZDUSD
|-460
|EURZAR
|65K
|USDZAR
|-79K
|GBPSEK
|-7.2K
|HK50
|-75K
|USTEC
|-31K
|USDCNH
|5.4K
|GBPDKK
|27K
|EURNOK
|30K
|EURPLN
|6.6K
|GBPNOK
|35K
|UK100
|23K
|USDDKK
|8.1K
|JP225
|105K
|US500
|-7.2K
|USDCZK
|5.8K
|BTCUSD
|78K
|USDHUF
|-1.3K
|NETH25
|-3K
|STOXX50
|8.8K
|EURSEK
|37K
|SE30
|-2.3K
|USDMXN
|39K
|NOKJPY
|773
|IT40
|-127K
|USDPLN
|7K
|US2000
|966
|ES35
|36K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 283.85 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +242.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.32 × 22
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
OxSecurities-Live
|0.60 × 5
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.60 × 16660
|
ICMarketsSC-MT5
|1.80 × 394
|
FusionMarkets-Live
|1.98 × 629
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.13 × 196
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
İnceleme yok
