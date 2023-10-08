SinyallerBölümler
Diego Venceslau Da Silva

DIVERSIFY TO MULTIPLY

Diego Venceslau Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 164%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 854
Kârla kapanan işlemler:
3 370 (87.44%)
Zararla kapanan işlemler:
484 (12.56%)
En iyi işlem:
1 283.85 USD
En kötü işlem:
-342.64 USD
Brüt kâr:
32 120.03 USD (3 372 407 pips)
Brüt zarar:
-19 653.77 USD (2 828 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
89 (242.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 308.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
55.01%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.36
Alış işlemleri:
1 916 (49.71%)
Satış işlemleri:
1 938 (50.29%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
3.23 USD
Ortalama kâr:
9.53 USD
Ortalama zarar:
-40.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-346.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 919.77 USD (7)
Aylık büyüme:
5.13%
Yıllık tahmin:
62.25%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 437.01 USD
Maksimum:
3 712.83 USD (32.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.75% (1 570.89 USD)
Varlığa göre:
85.95% (3 302.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 95
GBPCHF 92
AUS200 85
GBPSGD 82
GBPNZD 82
USDCAD 82
SGDJPY 80
CHFSGD 80
EURNZD 79
GBPUSD 77
CHINA50 76
CADJPY 76
EURUSD 76
DE40 75
USDNOK 75
CADCHF 74
AUDCHF 73
AUDCAD 73
USDSGD 72
EURCAD 72
F40 72
EURJPY 70
EURAUD 68
USDJPY 67
CHFJPY 66
AUDSGD 65
GBPJPY 65
GBPAUD 64
NZDJPY 63
AUDNZD 63
USDCHF 63
XAUUSD 62
GBPCAD 62
USDSEK 62
AUDJPY 60
XAGUSD 60
EURCHF 60
AUDUSD 60
EURHKD 60
NZDCHF 58
EURSGD 56
NZDCAD 55
NZDUSD 54
EURZAR 53
USDZAR 48
GBPSEK 47
HK50 44
USTEC 44
USDCNH 40
GBPDKK 38
EURNOK 38
EURPLN 36
GBPNOK 34
UK100 34
USDDKK 33
JP225 32
US500 32
USDCZK 31
BTCUSD 30
USDHUF 29
NETH25 27
STOXX50 26
EURSEK 24
SE30 23
USDMXN 22
NOKJPY 20
IT40 16
USDPLN 15
US2000 13
ES35 12
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 245
GBPCHF 249
AUS200 -1.4K
GBPSGD 401
GBPNZD 291
USDCAD 192
SGDJPY 430
CHFSGD 64
EURNZD 246
GBPUSD 197
CHINA50 323
CADJPY 164
EURUSD 339
DE40 383
USDNOK 276
CADCHF 49
AUDCHF 110
AUDCAD 105
USDSGD 358
EURCAD 117
F40 473
EURJPY 89
EURAUD 89
USDJPY 216
CHFJPY 148
AUDSGD 311
GBPJPY 233
GBPAUD 164
NZDJPY 197
AUDNZD 163
USDCHF 112
XAUUSD 430
GBPCAD 295
USDSEK 196
AUDJPY 303
XAGUSD 329
EURCHF 83
AUDUSD 132
EURHKD 319
NZDCHF 768
EURSGD 149
NZDCAD 142
NZDUSD 89
EURZAR 292
USDZAR 360
GBPSEK 67
HK50 82
USTEC 77
USDCNH 66
GBPDKK 160
EURNOK 160
EURPLN 89
GBPNOK 77
UK100 97
USDDKK 165
JP225 183
US500 85
USDCZK 113
BTCUSD 58
USDHUF 257
NETH25 281
STOXX50 196
EURSEK 130
SE30 16
USDMXN 125
NOKJPY 145
IT40 441
USDPLN 59
US2000 10
ES35 81
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 1.5K
GBPCHF 529
AUS200 -203K
GBPSGD 1.6K
GBPNZD 6.1K
USDCAD -28K
SGDJPY 315
CHFSGD 3.7K
EURNZD 8.4K
GBPUSD 585
CHINA50 87K
CADJPY 5.7K
EURUSD 6.9K
DE40 37K
USDNOK 76K
CADCHF 1.2K
AUDCHF 2.9K
AUDCAD 3.3K
USDSGD -6.4K
EURCAD 4.4K
F40 84K
EURJPY 3.1K
EURAUD 3.3K
USDJPY 4.8K
CHFJPY 2.1K
AUDSGD 3.8K
GBPJPY -1K
GBPAUD 8.7K
NZDJPY 6.2K
AUDNZD 4.7K
USDCHF 3.3K
XAUUSD -1.4K
GBPCAD 1.5K
USDSEK 15K
AUDJPY -3.4K
XAGUSD 4.3K
EURCHF 2K
AUDUSD 1.2K
EURHKD 50K
NZDCHF 3K
EURSGD 4.6K
NZDCAD 3K
NZDUSD -460
EURZAR 65K
USDZAR -79K
GBPSEK -7.2K
HK50 -75K
USTEC -31K
USDCNH 5.4K
GBPDKK 27K
EURNOK 30K
EURPLN 6.6K
GBPNOK 35K
UK100 23K
USDDKK 8.1K
JP225 105K
US500 -7.2K
USDCZK 5.8K
BTCUSD 78K
USDHUF -1.3K
NETH25 -3K
STOXX50 8.8K
EURSEK 37K
SE30 -2.3K
USDMXN 39K
NOKJPY 773
IT40 -127K
USDPLN 7K
US2000 966
ES35 36K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 283.85 USD
En kötü işlem: -343 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +242.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.32 × 22
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
OxSecurities-Live
0.60 × 5
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.60 × 16660
ICMarketsSC-MT5
1.80 × 394
FusionMarkets-Live
1.98 × 629
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.13 × 196
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.19 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.16 20:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 21:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 21:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.31 14:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.17 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 11:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2024.12.31 09:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 10:00
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2024.12.30 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 17:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 16:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 14:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.27 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 15:15
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.12.26 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DIVERSIFY TO MULTIPLY
Ayda 30 USD
164%
0
0
USD
20K
USD
103
99%
3 854
87%
96%
1.63
3.23
USD
86%
1:500
