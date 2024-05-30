- Büyüme
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
293 (56.45%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (43.55%)
En iyi işlem:
204.17 EUR
En kötü işlem:
-138.36 EUR
Brüt kâr:
7 821.20 EUR (338 546 pips)
Brüt zarar:
-5 158.86 EUR (216 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (429.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
658.50 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
11.64%
Maks. mevduat yükü:
9.50%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
391 (75.34%)
Satış işlemleri:
128 (24.66%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
5.13 EUR
Ortalama kâr:
26.69 EUR
Ortalama zarar:
-22.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-380.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-475.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
9.67%
Yıllık tahmin:
117.35%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.14 EUR
Maksimum:
878.87 EUR (31.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.95% (877.82 EUR)
Varlığa göre:
12.17% (445.95 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|122K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.17 EUR
En kötü işlem: -138 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +429.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -380.02 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Running Gold Trade Pro with 1.2% risk per trade
NO grid
NO martingale
SL on each trade
6 trades on 30/05, and all 6 hit SL. Total 7k $ lost in a day. 😐 such a waste of money. 28 trades in May, 8 profitable and 20 loss trades. Not sure how it made 100% year to date return with this strategy.