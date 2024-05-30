SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Goldtrade Pro ICM
Profalgo Limited

Goldtrade Pro ICM

Profalgo Limited
1 inceleme
Güvenilirlik
103 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 266%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
293 (56.45%)
Zararla kapanan işlemler:
226 (43.55%)
En iyi işlem:
204.17 EUR
En kötü işlem:
-138.36 EUR
Brüt kâr:
7 821.20 EUR (338 546 pips)
Brüt zarar:
-5 158.86 EUR (216 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (429.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
658.50 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
11.64%
Maks. mevduat yükü:
9.50%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
391 (75.34%)
Satış işlemleri:
128 (24.66%)
Kâr faktörü:
1.52
Beklenen getiri:
5.13 EUR
Ortalama kâr:
26.69 EUR
Ortalama zarar:
-22.83 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-380.02 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-475.94 EUR (6)
Aylık büyüme:
9.67%
Yıllık tahmin:
117.35%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.14 EUR
Maksimum:
878.87 EUR (31.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.95% (877.82 EUR)
Varlığa göre:
12.17% (445.95 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 519
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 122K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.17 EUR
En kötü işlem: -138 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +429.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -380.02 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Running Gold Trade Pro with 1.2% risk per trade


NO grid

NO martingale

SL on each trade


Ortalama derecelendirme:
Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2024.05.30 16:00  (2024.05.30 16:11 değiştirildi) 
 

6 trades on 30/05, and all 6 hit SL. Total 7k $ lost in a day. 😐 such a waste of money. 28 trades in May, 8 profitable and 20 loss trades. Not sure how it made 100% year to date return with this strategy.

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Goldtrade Pro ICM
Ayda 75 USD
266%
0
0
USD
3.7K
EUR
103
96%
519
56%
12%
1.51
5.13
EUR
32%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.