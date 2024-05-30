- Croissance
Trades:
519
Bénéfice trades:
293 (56.45%)
Perte trades:
226 (43.55%)
Meilleure transaction:
204.17 EUR
Pire transaction:
-138.36 EUR
Bénéfice brut:
7 821.20 EUR (338 546 pips)
Perte brute:
-5 158.86 EUR (216 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (429.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
658.50 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
11.64%
Charge de dépôt maximale:
9.50%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
391 (75.34%)
Courts trades:
128 (24.66%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
5.13 EUR
Bénéfice moyen:
26.69 EUR
Perte moyenne:
-22.83 EUR
Pertes consécutives maximales:
24 (-380.02 EUR)
Perte consécutive maximale:
-475.94 EUR (6)
Croissance mensuelle:
9.67%
Prévision annuelle:
117.35%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.14 EUR
Maximal:
878.87 EUR (31.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.95% (877.82 EUR)
Par fonds propres:
12.17% (445.95 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|519
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|122K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +204.17 EUR
Pire transaction: -138 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +429.55 EUR
Perte consécutive maximale: -380.02 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5688
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Running Gold Trade Pro with 1.2% risk per trade
NO grid
NO martingale
SL on each trade
6 trades on 30/05, and all 6 hit SL. Total 7k $ lost in a day. 😐 such a waste of money. 28 trades in May, 8 profitable and 20 loss trades. Not sure how it made 100% year to date return with this strategy.