Profalgo Limited

Goldtrade Pro ICM

Profalgo Limited
1 avis
Fiabilité
103 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2023 266%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
519
Bénéfice trades:
293 (56.45%)
Perte trades:
226 (43.55%)
Meilleure transaction:
204.17 EUR
Pire transaction:
-138.36 EUR
Bénéfice brut:
7 821.20 EUR (338 546 pips)
Perte brute:
-5 158.86 EUR (216 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (429.55 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
658.50 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
11.64%
Charge de dépôt maximale:
9.50%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
391 (75.34%)
Courts trades:
128 (24.66%)
Facteur de profit:
1.52
Rendement attendu:
5.13 EUR
Bénéfice moyen:
26.69 EUR
Perte moyenne:
-22.83 EUR
Pertes consécutives maximales:
24 (-380.02 EUR)
Perte consécutive maximale:
-475.94 EUR (6)
Croissance mensuelle:
9.67%
Prévision annuelle:
117.35%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.14 EUR
Maximal:
878.87 EUR (31.98%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.95% (877.82 EUR)
Par fonds propres:
12.17% (445.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 519
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 122K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.17 EUR
Pire transaction: -138 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +429.55 EUR
Perte consécutive maximale: -380.02 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5688
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Running Gold Trade Pro with 1.2% risk per trade


NO grid

NO martingale

SL on each trade


MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102746

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102737


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Note moyenne:
Fazliddin Kosimov
7609
Fazliddin Kosimov 2024.05.30 16:00  (modifié 2024.05.30 16:11) 
 

6 trades on 30/05, and all 6 hit SL. Total 7k $ lost in a day. 😐 such a waste of money. 28 trades in May, 8 profitable and 20 loss trades. Not sure how it made 100% year to date return with this strategy.

2025.09.15 15:57
No swaps are charged
2025.09.15 15:57
No swaps are charged
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 11:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 01:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 04:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 06:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 05:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 01:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Goldtrade Pro ICM
75 USD par mois
266%
0
0
USD
3.7K
EUR
103
96%
519
56%
12%
1.51
5.13
EUR
32%
1:500
Copier

