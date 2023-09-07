- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
178 (69.80%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (30.20%)
En iyi işlem:
15.33 USD
En kötü işlem:
-18.96 USD
Brüt kâr:
372.32 USD (31 395 pips)
Brüt zarar:
-125.40 USD (11 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (93.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.51 USD (40)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
71.58%
Maks. mevduat yükü:
52.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
12.52
Alış işlemleri:
164 (64.31%)
Satış işlemleri:
91 (35.69%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.96 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.14%
Yıllık tahmin:
-25.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.59 USD
Maksimum:
19.72 USD (19.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.31% (19.72 USD)
Varlığa göre:
65.69% (190.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|AUDUSD
|57
|GBPUSD
|32
|USDCHF
|31
|USDCAD
|27
|USDJPY
|20
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|123
|AUDUSD
|54
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|41
|USDCAD
|9
|USDJPY
|3
|GOLD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.9K
|USDCAD
|726
|USDJPY
|174
|GOLD
|67
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.33 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +93.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 25
|
LCG-Live2
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 13
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.04 × 52
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ViproMarkets-Live
|0.12 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.14 × 29
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.16 × 50
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
249%
0
0
USD
USD
304
USD
USD
107
0%
255
69%
72%
2.96
0.97
USD
USD
66%
1:100