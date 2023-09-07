SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FXmeter plus
YURY SILIANSKY

FXmeter plus

YURY SILIANSKY
0 inceleme
Güvenilirlik
107 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 249%
FxPro.com-Real05
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
255
Kârla kapanan işlemler:
178 (69.80%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (30.20%)
En iyi işlem:
15.33 USD
En kötü işlem:
-18.96 USD
Brüt kâr:
372.32 USD (31 395 pips)
Brüt zarar:
-125.40 USD (11 379 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (93.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
93.51 USD (40)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
71.58%
Maks. mevduat yükü:
52.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
12.52
Alış işlemleri:
164 (64.31%)
Satış işlemleri:
91 (35.69%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
2.09 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.96 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.14%
Yıllık tahmin:
-25.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.59 USD
Maksimum:
19.72 USD (19.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.31% (19.72 USD)
Varlığa göre:
65.69% (190.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 87
AUDUSD 57
GBPUSD 32
USDCHF 31
USDCAD 27
USDJPY 20
GOLD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 123
AUDUSD 54
GBPUSD 17
USDCHF 41
USDCAD 9
USDJPY 3
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 9K
GBPUSD 1.5K
USDCHF 1.9K
USDCAD 726
USDJPY 174
GOLD 67
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.33 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +93.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.03 USD

İnceleme yok
2025.09.15 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 16:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FXmeter plus
Ayda 30 USD
249%
0
0
USD
304
USD
107
0%
255
69%
72%
2.96
0.97
USD
66%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.