- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
178 (69.80%)
Loss Trade:
77 (30.20%)
Best Trade:
15.33 USD
Worst Trade:
-18.96 USD
Profitto lordo:
372.32 USD (31 395 pips)
Perdita lorda:
-125.40 USD (11 379 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (93.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.51 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
71.58%
Massimo carico di deposito:
52.28%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
12.52
Long Trade:
164 (64.31%)
Short Trade:
91 (35.69%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.96 USD (1)
Crescita mensile:
-1.53%
Previsione annuale:
-18.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.59 USD
Massimale:
19.72 USD (19.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.31% (19.72 USD)
Per equità:
65.69% (190.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|87
|AUDUSD
|57
|GBPUSD
|32
|USDCHF
|31
|USDCAD
|27
|USDJPY
|20
|GOLD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|123
|AUDUSD
|54
|GBPUSD
|17
|USDCHF
|41
|USDCAD
|9
|USDJPY
|3
|GOLD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|9K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCHF
|1.9K
|USDCAD
|726
|USDJPY
|174
|GOLD
|67
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.33 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +93.51 USD
Massima perdita consecutiva: -9.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 25
|
LCG-Live2
|0.00 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 13
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live19
|0.04 × 52
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|0.06 × 33
|
ViproMarkets-Live
|0.12 × 34
|
Alpari-Pro.ECN
|0.14 × 29
|
GalaFX-Live
|0.15 × 34
|
Pepperstone-Edge03
|0.16 × 50
