YURY SILIANSKY

FXmeter plus

YURY SILIANSKY
0 recensioni
Affidabilità
107 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 249%
FxPro.com-Real05
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
255
Profit Trade:
178 (69.80%)
Loss Trade:
77 (30.20%)
Best Trade:
15.33 USD
Worst Trade:
-18.96 USD
Profitto lordo:
372.32 USD (31 395 pips)
Perdita lorda:
-125.40 USD (11 379 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (93.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
93.51 USD (40)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
71.58%
Massimo carico di deposito:
52.28%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
12.52
Long Trade:
164 (64.31%)
Short Trade:
91 (35.69%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
2.09 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18.96 USD (1)
Crescita mensile:
-1.53%
Previsione annuale:
-18.60%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.59 USD
Massimale:
19.72 USD (19.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.31% (19.72 USD)
Per equità:
65.69% (190.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 87
AUDUSD 57
GBPUSD 32
USDCHF 31
USDCAD 27
USDJPY 20
GOLD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 123
AUDUSD 54
GBPUSD 17
USDCHF 41
USDCAD 9
USDJPY 3
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 9K
GBPUSD 1.5K
USDCHF 1.9K
USDCAD 726
USDJPY 174
GOLD 67
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.33 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 40
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +93.51 USD
Massima perdita consecutiva: -9.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 25
LCG-Live2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 13
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.04 × 52
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.12 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.14 × 29
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.16 × 50
Non ci sono recensioni
2025.09.15 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 16:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.