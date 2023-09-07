SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FXmeter plus
YURY SILIANSKY

FXmeter plus

YURY SILIANSKY
0 avis
Fiabilité
107 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 252%
FxPro.com-Real05
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
254
Bénéfice trades:
178 (70.07%)
Perte trades:
76 (29.92%)
Meilleure transaction:
15.33 USD
Pire transaction:
-18.96 USD
Bénéfice brut:
372.32 USD (31 395 pips)
Perte brute:
-122.55 USD (11 094 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (93.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
93.51 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
71.58%
Charge de dépôt maximale:
52.28%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
12.67
Longs trades:
164 (64.57%)
Courts trades:
90 (35.43%)
Facteur de profit:
3.04
Rendement attendu:
0.98 USD
Bénéfice moyen:
2.09 USD
Perte moyenne:
-1.61 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-9.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.96 USD (1)
Croissance mensuelle:
-0.61%
Prévision annuelle:
-7.39%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.59 USD
Maximal:
19.72 USD (19.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.31% (19.72 USD)
Par fonds propres:
65.69% (190.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 87
AUDUSD 57
GBPUSD 31
USDCHF 31
USDCAD 27
USDJPY 20
GOLD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 123
AUDUSD 54
GBPUSD 20
USDCHF 41
USDCAD 9
USDJPY 3
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 12K
AUDUSD 9K
GBPUSD 1.8K
USDCHF 1.9K
USDCAD 726
USDJPY 174
GOLD 67
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.33 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 40
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +93.51 USD
Perte consécutive maximale: -9.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
UniverseWheel-Live
0.00 × 25
LCG-Live2
0.00 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
Tickmill-Live02
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 13
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 11
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 6
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live19
0.04 × 52
ForexClub-MT4 Real 2 Server
0.06 × 33
ViproMarkets-Live
0.12 × 34
Alpari-Pro.ECN
0.14 × 29
GalaFX-Live
0.15 × 34
Pepperstone-Edge03
0.16 × 50
28 plus...
Aucun avis
2025.09.15 09:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 21:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 15:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 17:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 18:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.12 18:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.06 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.20 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 16:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.