Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.00 × 25 LCG-Live2 0.00 × 12 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 4 ICMarkets-Live15 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 11 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 3 Tickmill-Live02 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 13 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 6 Darwinex-Live 0.00 × 14 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 11 AdmiralMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 6 VantageInternational-Live 12 0.00 × 3 VantageInternational-Live 22 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 4 RoboForex-ECN 0.03 × 32 ICMarketsSC-Live19 0.04 × 52 ForexClub-MT4 Real 2 Server 0.06 × 33 ViproMarkets-Live 0.12 × 34 Alpari-Pro.ECN 0.14 × 29 GalaFX-Live 0.15 × 34 Pepperstone-Edge03 0.16 × 50 28 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou