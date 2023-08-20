SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fast Scalper
Agus Santoso

Fast Scalper

Agus Santoso
0 avis
Fiabilité
113 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 412%
FBS-Real-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
296
Bénéfice trades:
221 (74.66%)
Perte trades:
75 (25.34%)
Meilleure transaction:
249.03 USD
Pire transaction:
-69.33 USD
Bénéfice brut:
3 060.26 USD (14 330 pips)
Perte brute:
-521.46 USD (21 083 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (758.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
758.75 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
73.86%
Charge de dépôt maximale:
24.87%
Dernier trade:
50 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
8.37
Longs trades:
220 (74.32%)
Courts trades:
76 (25.68%)
Facteur de profit:
5.87
Rendement attendu:
8.58 USD
Bénéfice moyen:
13.85 USD
Perte moyenne:
-6.95 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-303.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-303.25 USD (7)
Croissance mensuelle:
1.21%
Prévision annuelle:
15.44%
Algo trading:
78%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
303.25 USD (8.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.17% (303.25 USD)
Par fonds propres:
49.11% (556.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 119
GBPUSD 68
archived 65
EURGBP 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 110
GBPUSD 44
archived 2.3K
EURGBP 40
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -8.2K
GBPUSD 1.2K
archived 0
EURGBP 288
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.03 USD
Pire transaction: -69 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +758.75 USD
Perte consécutive maximale: -303.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 2
ICTrading-Live31
0.00 × 41
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 5
FBS-Real-12
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 2
QtradeFX-Live2
0.00 × 1
NeptuneSecurities-Live
0.00 × 2
WindsorBrokersBZ-REAL
0.00 × 1
FXCM-USDReal02
0.00 × 2
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
TickmillAsia-Live06
0.00 × 2
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 4
Axi-US12-Live
0.00 × 8
497 plus...
Aucun avis
2025.09.25 12:35
2025.07.31 13:57
2025.07.31 12:57
2025.07.31 11:50
2025.07.31 10:50
2025.07.31 04:59
2025.07.31 02:53
2025.07.30 23:47
2025.07.30 19:41
2025.07.16 13:08
2025.06.16 07:44
2025.06.13 12:42
2025.06.11 23:16
2025.06.11 13:20
2025.06.10 11:00
2025.06.09 02:11
2025.06.07 23:47
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 9.19% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of trades performed within 33 days. This comprises 4.89% of days out of the 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.07 23:47
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.67% of days out of 675 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 15:04
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fast Scalper
30 USD par mois
412%
0
0
USD
6.2K
USD
113
78%
296
74%
74%
5.86
8.58
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.