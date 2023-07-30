SinyallerBölümler
Tianyapiaobo

Tanya

Tianyapiaobo
0 inceleme
113 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -42%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 211
Kârla kapanan işlemler:
4 320 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 891 (30.45%)
En iyi işlem:
950.04 USD
En kötü işlem:
-1 696.50 USD
Brüt kâr:
61 144.26 USD (3 166 718 pips)
Brüt zarar:
-62 558.18 USD (2 413 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (136.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 693.60 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.17%
Maks. mevduat yükü:
12.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
3 013 (48.51%)
Satış işlemleri:
3 198 (51.49%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
14.15 USD
Ortalama zarar:
-33.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-819.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 647.79 USD (10)
Aylık büyüme:
-54.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 470.92 USD
Maksimum:
13 268.42 USD (51.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.65% (13 268.42 USD)
Varlığa göre:
57.18% (6 105.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1197
XAUUSD 1126
GBPUSD 696
AUDCAD 340
USDCAD 257
USDJPY 250
GBPNZD 227
EURAUD 224
GBPCHF 207
USDCHF 190
AUDUSD 181
GBPCAD 143
EURGBP 135
AUDCHF 132
EURNZD 120
EURCAD 120
GBPJPY 118
GBPAUD 107
EURJPY 98
AUDJPY 72
CADJPY 61
NZDUSD 56
BTCUSD 33
AUDNZD 32
NZDCAD 31
XTIUSD 27
CHFJPY 17
CHINA50 9
CADCHF 2
HK50 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 328
XAUUSD -12K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 1.1K
USDCAD 597
USDJPY -2K
GBPNZD 1.3K
EURAUD 632
GBPCHF 676
USDCHF 1.2K
AUDUSD 752
GBPCAD 593
EURGBP 593
AUDCHF 360
EURNZD 599
EURCAD 506
GBPJPY 669
GBPAUD 296
EURJPY 123
AUDJPY 271
CADJPY -697
NZDUSD -196
BTCUSD 97
AUDNZD -13
NZDCAD 20
XTIUSD 207
CHFJPY 297
CHINA50 449
CADCHF -26
HK50 0
NZDJPY 7
EURCHF 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -412K
GBPUSD 39K
AUDCAD 27K
USDCAD 19K
USDJPY -17K
GBPNZD 56K
EURAUD 35K
GBPCHF 15K
USDCHF 18K
AUDUSD 17K
GBPCAD 18K
EURGBP 9.9K
AUDCHF 7.1K
EURNZD 29K
EURCAD 12K
GBPJPY 32K
GBPAUD -6K
EURJPY 7.5K
AUDJPY 8K
CADJPY -10K
NZDUSD 460
BTCUSD 797K
AUDNZD -2K
NZDCAD -1.2K
XTIUSD 208
CHFJPY 6.7K
CHINA50 52K
CADCHF -353
HK50 100
NZDJPY 167
EURCHF 110
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +950.04 USD
En kötü işlem: -1 697 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +136.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -819.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live14
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
Exness-Real18
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 156
ICMarketsSC-Live07
0.41 × 32
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 108
ICMarketsSC-Live11
0.64 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 67
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live08
0.93 × 17607
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 618
ICMarketsEU-Live17
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 731
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live32
1.12 × 92
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.14 08:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 04:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 18:38
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.07% of days out of 467 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 11:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 10:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 11:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tanya
Ayda 30 USD
-42%
0
0
USD
4.6K
USD
113
87%
6 211
69%
99%
0.97
-0.23
USD
75%
1:500
Kopyala

