İşlemler:
6 211
Kârla kapanan işlemler:
4 320 (69.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 891 (30.45%)
En iyi işlem:
950.04 USD
En kötü işlem:
-1 696.50 USD
Brüt kâr:
61 144.26 USD (3 166 718 pips)
Brüt zarar:
-62 558.18 USD (2 413 642 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (136.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 693.60 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
99.17%
Maks. mevduat yükü:
12.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
3 013 (48.51%)
Satış işlemleri:
3 198 (51.49%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
14.15 USD
Ortalama zarar:
-33.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-819.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9 647.79 USD (10)
Aylık büyüme:
-54.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 470.92 USD
Maksimum:
13 268.42 USD (51.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.65% (13 268.42 USD)
Varlığa göre:
57.18% (6 105.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1197
|XAUUSD
|1126
|GBPUSD
|696
|AUDCAD
|340
|USDCAD
|257
|USDJPY
|250
|GBPNZD
|227
|EURAUD
|224
|GBPCHF
|207
|USDCHF
|190
|AUDUSD
|181
|GBPCAD
|143
|EURGBP
|135
|AUDCHF
|132
|EURNZD
|120
|EURCAD
|120
|GBPJPY
|118
|GBPAUD
|107
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|61
|NZDUSD
|56
|BTCUSD
|33
|AUDNZD
|32
|NZDCAD
|31
|XTIUSD
|27
|CHFJPY
|17
|CHINA50
|9
|CADCHF
|2
|HK50
|1
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|328
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|1.1K
|USDCAD
|597
|USDJPY
|-2K
|GBPNZD
|1.3K
|EURAUD
|632
|GBPCHF
|676
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|752
|GBPCAD
|593
|EURGBP
|593
|AUDCHF
|360
|EURNZD
|599
|EURCAD
|506
|GBPJPY
|669
|GBPAUD
|296
|EURJPY
|123
|AUDJPY
|271
|CADJPY
|-697
|NZDUSD
|-196
|BTCUSD
|97
|AUDNZD
|-13
|NZDCAD
|20
|XTIUSD
|207
|CHFJPY
|297
|CHINA50
|449
|CADCHF
|-26
|HK50
|0
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-412K
|GBPUSD
|39K
|AUDCAD
|27K
|USDCAD
|19K
|USDJPY
|-17K
|GBPNZD
|56K
|EURAUD
|35K
|GBPCHF
|15K
|USDCHF
|18K
|AUDUSD
|17K
|GBPCAD
|18K
|EURGBP
|9.9K
|AUDCHF
|7.1K
|EURNZD
|29K
|EURCAD
|12K
|GBPJPY
|32K
|GBPAUD
|-6K
|EURJPY
|7.5K
|AUDJPY
|8K
|CADJPY
|-10K
|NZDUSD
|460
|BTCUSD
|797K
|AUDNZD
|-2K
|NZDCAD
|-1.2K
|XTIUSD
|208
|CHFJPY
|6.7K
|CHINA50
|52K
|CADCHF
|-353
|HK50
|100
|NZDJPY
|167
|EURCHF
|110
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +950.04 USD
En kötü işlem: -1 697 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +136.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -819.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.18 × 11
ICMarketsSC-Live14
|0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
|0.37 × 35
Exness-Real18
|0.38 × 24
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 156
ICMarketsSC-Live07
|0.41 × 32
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 108
ICMarketsSC-Live11
|0.64 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 67
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
|0.80 × 25
ICMarketsSC-Live08
|0.93 × 17607
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 618
ICMarketsEU-Live17
|1.05 × 42
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 731
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
ICMarketsSC-Live32
|1.12 × 92
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-42%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
113
87%
6 211
69%
99%
0.97
-0.23
USD
USD
75%
1:500