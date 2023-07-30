Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live11 0.00 × 2 FusionMarkets-Demo 0.00 × 10 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 1 PlexyTrade-Live 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 15 EquitiSecurities-Live 3 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.18 × 11 ICMarketsSC-Live14 0.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live5 0.37 × 35 Exness-Real18 0.38 × 24 ICMarketsSC-Live05 0.38 × 156 ICMarketsSC-Live07 0.41 × 32 ICMarketsSC-Live10 0.50 × 108 ICMarketsSC-Live11 0.64 × 11 TMGM.TradeMax-Live2 0.67 × 3 ICMarketsSC-Live33 0.73 × 67 ICMarkets-Live22 0.75 × 217 ICMarkets-Live12 0.75 × 234 ICMarketsSC-Live02 0.80 × 25 ICMarketsSC-Live08 0.93 × 17607 ICMarketsSC-Live31 0.95 × 618 ICMarketsEU-Live17 1.05 × 42 ICMarketsSC-Live24 1.06 × 731 ICMarkets-Live04 1.07 × 873 ICMarketsSC-Live32 1.12 × 92 92 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya