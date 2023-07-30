SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tanya
Tianyapiaobo

Tanya

Tianyapiaobo
0 recensioni
113 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -42%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 211
Profit Trade:
4 320 (69.55%)
Loss Trade:
1 891 (30.45%)
Best Trade:
950.04 USD
Worst Trade:
-1 696.50 USD
Profitto lordo:
61 144.26 USD (3 166 718 pips)
Perdita lorda:
-62 558.18 USD (2 413 642 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (136.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 693.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.17%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
3 013 (48.51%)
Short Trade:
3 198 (51.49%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
14.15 USD
Perdita media:
-33.08 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-819.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 647.79 USD (10)
Crescita mensile:
-54.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 470.92 USD
Massimale:
13 268.42 USD (51.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.65% (13 268.42 USD)
Per equità:
57.18% (6 105.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1197
XAUUSD 1126
GBPUSD 696
AUDCAD 340
USDCAD 257
USDJPY 250
GBPNZD 227
EURAUD 224
GBPCHF 207
USDCHF 190
AUDUSD 181
GBPCAD 143
EURGBP 135
AUDCHF 132
EURNZD 120
EURCAD 120
GBPJPY 118
GBPAUD 107
EURJPY 98
AUDJPY 72
CADJPY 61
NZDUSD 56
BTCUSD 33
AUDNZD 32
NZDCAD 31
XTIUSD 27
CHFJPY 17
CHINA50 9
CADCHF 2
HK50 1
NZDJPY 1
EURCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 328
XAUUSD -12K
GBPUSD 1.8K
AUDCAD 1.1K
USDCAD 597
USDJPY -2K
GBPNZD 1.3K
EURAUD 632
GBPCHF 676
USDCHF 1.2K
AUDUSD 752
GBPCAD 593
EURGBP 593
AUDCHF 360
EURNZD 599
EURCAD 506
GBPJPY 669
GBPAUD 296
EURJPY 123
AUDJPY 271
CADJPY -697
NZDUSD -196
BTCUSD 97
AUDNZD -13
NZDCAD 20
XTIUSD 207
CHFJPY 297
CHINA50 449
CADCHF -26
HK50 0
NZDJPY 7
EURCHF 5
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.5K
XAUUSD -412K
GBPUSD 39K
AUDCAD 27K
USDCAD 19K
USDJPY -17K
GBPNZD 56K
EURAUD 35K
GBPCHF 15K
USDCHF 18K
AUDUSD 17K
GBPCAD 18K
EURGBP 9.9K
AUDCHF 7.1K
EURNZD 29K
EURCAD 12K
GBPJPY 32K
GBPAUD -6K
EURJPY 7.5K
AUDJPY 8K
CADJPY -10K
NZDUSD 460
BTCUSD 797K
AUDNZD -2K
NZDCAD -1.2K
XTIUSD 208
CHFJPY 6.7K
CHINA50 52K
CADCHF -353
HK50 100
NZDJPY 167
EURCHF 110
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +950.04 USD
Worst Trade: -1 697 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +136.45 USD
Massima perdita consecutiva: -819.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 15
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live14
0.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.37 × 35
Exness-Real18
0.38 × 24
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 156
ICMarketsSC-Live07
0.41 × 32
ICMarketsSC-Live10
0.50 × 108
ICMarketsSC-Live11
0.64 × 11
TMGM.TradeMax-Live2
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.73 × 67
ICMarkets-Live22
0.75 × 217
ICMarkets-Live12
0.75 × 234
ICMarketsSC-Live02
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live08
0.93 × 17607
ICMarketsSC-Live31
0.95 × 618
ICMarketsEU-Live17
1.05 × 42
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 731
ICMarkets-Live04
1.07 × 873
ICMarketsSC-Live32
1.12 × 92
92 più
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 05:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.27 14:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.14 08:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 04:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.11.08 18:38
80% of growth achieved within 19 days. This comprises 4.07% of days out of 467 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.31 12:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 11:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 10:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.31 07:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 21:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.10.30 20:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.29 11:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
