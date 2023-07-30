- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6 211
Profit Trade:
4 320 (69.55%)
Loss Trade:
1 891 (30.45%)
Best Trade:
950.04 USD
Worst Trade:
-1 696.50 USD
Profitto lordo:
61 144.26 USD (3 166 718 pips)
Perdita lorda:
-62 558.18 USD (2 413 642 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (136.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 693.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
99.17%
Massimo carico di deposito:
12.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
3 013 (48.51%)
Short Trade:
3 198 (51.49%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
14.15 USD
Perdita media:
-33.08 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-819.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 647.79 USD (10)
Crescita mensile:
-54.63%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 470.92 USD
Massimale:
13 268.42 USD (51.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.65% (13 268.42 USD)
Per equità:
57.18% (6 105.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1197
|XAUUSD
|1126
|GBPUSD
|696
|AUDCAD
|340
|USDCAD
|257
|USDJPY
|250
|GBPNZD
|227
|EURAUD
|224
|GBPCHF
|207
|USDCHF
|190
|AUDUSD
|181
|GBPCAD
|143
|EURGBP
|135
|AUDCHF
|132
|EURNZD
|120
|EURCAD
|120
|GBPJPY
|118
|GBPAUD
|107
|EURJPY
|98
|AUDJPY
|72
|CADJPY
|61
|NZDUSD
|56
|BTCUSD
|33
|AUDNZD
|32
|NZDCAD
|31
|XTIUSD
|27
|CHFJPY
|17
|CHINA50
|9
|CADCHF
|2
|HK50
|1
|NZDJPY
|1
|EURCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|328
|XAUUSD
|-12K
|GBPUSD
|1.8K
|AUDCAD
|1.1K
|USDCAD
|597
|USDJPY
|-2K
|GBPNZD
|1.3K
|EURAUD
|632
|GBPCHF
|676
|USDCHF
|1.2K
|AUDUSD
|752
|GBPCAD
|593
|EURGBP
|593
|AUDCHF
|360
|EURNZD
|599
|EURCAD
|506
|GBPJPY
|669
|GBPAUD
|296
|EURJPY
|123
|AUDJPY
|271
|CADJPY
|-697
|NZDUSD
|-196
|BTCUSD
|97
|AUDNZD
|-13
|NZDCAD
|20
|XTIUSD
|207
|CHFJPY
|297
|CHINA50
|449
|CADCHF
|-26
|HK50
|0
|NZDJPY
|7
|EURCHF
|5
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.5K
|XAUUSD
|-412K
|GBPUSD
|39K
|AUDCAD
|27K
|USDCAD
|19K
|USDJPY
|-17K
|GBPNZD
|56K
|EURAUD
|35K
|GBPCHF
|15K
|USDCHF
|18K
|AUDUSD
|17K
|GBPCAD
|18K
|EURGBP
|9.9K
|AUDCHF
|7.1K
|EURNZD
|29K
|EURCAD
|12K
|GBPJPY
|32K
|GBPAUD
|-6K
|EURJPY
|7.5K
|AUDJPY
|8K
|CADJPY
|-10K
|NZDUSD
|460
|BTCUSD
|797K
|AUDNZD
|-2K
|NZDCAD
|-1.2K
|XTIUSD
|208
|CHFJPY
|6.7K
|CHINA50
|52K
|CADCHF
|-353
|HK50
|100
|NZDJPY
|167
|EURCHF
|110
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +950.04 USD
Worst Trade: -1 697 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +136.45 USD
Massima perdita consecutiva: -819.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 15
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live14
|0.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.37 × 35
|
Exness-Real18
|0.38 × 24
|
ICMarketsSC-Live05
|0.38 × 156
|
ICMarketsSC-Live07
|0.41 × 32
|
ICMarketsSC-Live10
|0.50 × 108
|
ICMarketsSC-Live11
|0.64 × 11
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.73 × 67
|
ICMarkets-Live22
|0.75 × 217
|
ICMarkets-Live12
|0.75 × 234
|
ICMarketsSC-Live02
|0.80 × 25
|
ICMarketsSC-Live08
|0.93 × 17607
|
ICMarketsSC-Live31
|0.95 × 618
|
ICMarketsEU-Live17
|1.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 731
|
ICMarkets-Live04
|1.07 × 873
|
ICMarketsSC-Live32
|1.12 × 92
92 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-42%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
113
87%
6 211
69%
99%
0.97
-0.23
USD
USD
75%
1:500