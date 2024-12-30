- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 067
Kârla kapanan işlemler:
1 861 (90.03%)
Zararla kapanan işlemler:
206 (9.97%)
En iyi işlem:
39.79 USD
En kötü işlem:
-40.96 USD
Brüt kâr:
2 604.26 USD (283 952 pips)
Brüt zarar:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (90.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
83.80%
Maks. mevduat yükü:
4.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.62
Alış işlemleri:
1 011 (48.91%)
Satış işlemleri:
1 056 (51.09%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-5.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.28 USD (8)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
28.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
191.28 USD (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (191.28 USD)
Varlığa göre:
36.84% (841.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDCAD
|164
|EURAUD
|115
|EURGBP
|102
|AUDUSD
|92
|NZDCAD
|89
|GBPCAD
|88
|AUDJPY
|87
|USDCHF
|87
|EURCAD
|82
|AUDCAD
|78
|GBPAUD
|78
|CADCHF
|75
|EURCHF
|74
|EURNZD
|70
|AUDNZD
|64
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|57
|GBPCHF
|52
|EURJPY
|51
|CHFJPY
|49
|GBPNZD
|49
|NZDUSD
|46
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|36
|CADJPY
|33
|NZDCHF
|32
|AUDCHF
|24
|EURSGD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|149
|USDCAD
|-20
|EURAUD
|87
|EURGBP
|102
|AUDUSD
|58
|NZDCAD
|46
|GBPCAD
|46
|AUDJPY
|44
|USDCHF
|88
|EURCAD
|52
|AUDCAD
|72
|GBPAUD
|62
|CADCHF
|57
|EURCHF
|64
|EURNZD
|42
|AUDNZD
|32
|GBPUSD
|84
|USDJPY
|48
|GBPCHF
|49
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|44
|GBPNZD
|40
|NZDUSD
|29
|GBPJPY
|46
|NZDJPY
|22
|CADJPY
|24
|NZDCHF
|24
|AUDCHF
|25
|EURSGD
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|13K
|USDCAD
|11K
|EURAUD
|12K
|EURGBP
|6K
|AUDUSD
|5.5K
|NZDCAD
|6K
|GBPCAD
|8.1K
|AUDJPY
|6.4K
|USDCHF
|6.3K
|EURCAD
|5.5K
|AUDCAD
|6K
|GBPAUD
|9.8K
|CADCHF
|6.2K
|EURCHF
|4.6K
|EURNZD
|5.1K
|AUDNZD
|4.4K
|GBPUSD
|5.6K
|USDJPY
|6.3K
|GBPCHF
|4.2K
|EURJPY
|5.1K
|CHFJPY
|6.7K
|GBPNZD
|6.8K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPJPY
|4.9K
|NZDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.8K
|NZDCHF
|2K
|AUDCHF
|1.8K
|EURSGD
|513
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.79 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +90.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 766
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 749
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 590
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
"Para Oyunu" Strateji Genel Bakışı
Yüksek kazanma oranına sahip modellere odaklanan, grid veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere başvurmadan çoklu girişlere izin veren, teknik model tabanlı bir ticaret stratejisi.
Drawdown: Üç yıl boyunca maksimum %30 civarında bir drawdown sürdürerek, dengeli bir risk yaklaşımı sağladı.
Aylık Getiriler: Ortalama aylık %3'lük bir getiri hedefleyerek, tutarlı bir performans vurgulamaktadır.
Minimum Yatırım: Etkili bir strateji katılımını kolaylaştırmak için önerilen başlangıç yatırımı $1.500 veya daha fazladır.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu bizim risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
145%
1
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
181
100%
2 067
90%
84%
2.27
0.71
USD
USD
37%
1:500
Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.