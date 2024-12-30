"Para Oyunu" Strateji Genel Bakışı





Yüksek kazanma oranına sahip modellere odaklanan, grid veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere başvurmadan çoklu girişlere izin veren, teknik model tabanlı bir ticaret stratejisi.





Drawdown: Üç yıl boyunca maksimum %30 civarında bir drawdown sürdürerek, dengeli bir risk yaklaşımı sağladı.

Aylık Getiriler: Ortalama aylık %3'lük bir getiri hedefleyerek, tutarlı bir performans vurgulamaktadır.

Minimum Yatırım: Etkili bir strateji katılımını kolaylaştırmak için önerilen başlangıç yatırımı $1.500 veya daha fazladır.

Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.

Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu bizim risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.



