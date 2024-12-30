SinyallerBölümler
Han Xiang

MG

Han Xiang
1 inceleme
Güvenilirlik
181 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 145%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 067
Kârla kapanan işlemler:
1 861 (90.03%)
Zararla kapanan işlemler:
206 (9.97%)
En iyi işlem:
39.79 USD
En kötü işlem:
-40.96 USD
Brüt kâr:
2 604.26 USD (283 952 pips)
Brüt zarar:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (90.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.67 USD (11)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
83.80%
Maks. mevduat yükü:
4.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.62
Alış işlemleri:
1 011 (48.91%)
Satış işlemleri:
1 056 (51.09%)
Kâr faktörü:
2.27
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
1.40 USD
Ortalama zarar:
-5.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.28 USD (8)
Aylık büyüme:
2.07%
Yıllık tahmin:
28.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
191.28 USD (8.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.23% (191.28 USD)
Varlığa göre:
36.84% (841.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 186
USDCAD 164
EURAUD 115
EURGBP 102
AUDUSD 92
NZDCAD 89
GBPCAD 88
AUDJPY 87
USDCHF 87
EURCAD 82
AUDCAD 78
GBPAUD 78
CADCHF 75
EURCHF 74
EURNZD 70
AUDNZD 64
GBPUSD 58
USDJPY 57
GBPCHF 52
EURJPY 51
CHFJPY 49
GBPNZD 49
NZDUSD 46
GBPJPY 43
NZDJPY 36
CADJPY 33
NZDCHF 32
AUDCHF 24
EURSGD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 149
USDCAD -20
EURAUD 87
EURGBP 102
AUDUSD 58
NZDCAD 46
GBPCAD 46
AUDJPY 44
USDCHF 88
EURCAD 52
AUDCAD 72
GBPAUD 62
CADCHF 57
EURCHF 64
EURNZD 42
AUDNZD 32
GBPUSD 84
USDJPY 48
GBPCHF 49
EURJPY 35
CHFJPY 44
GBPNZD 40
NZDUSD 29
GBPJPY 46
NZDJPY 22
CADJPY 24
NZDCHF 24
AUDCHF 25
EURSGD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 13K
USDCAD 11K
EURAUD 12K
EURGBP 6K
AUDUSD 5.5K
NZDCAD 6K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY 6.4K
USDCHF 6.3K
EURCAD 5.5K
AUDCAD 6K
GBPAUD 9.8K
CADCHF 6.2K
EURCHF 4.6K
EURNZD 5.1K
AUDNZD 4.4K
GBPUSD 5.6K
USDJPY 6.3K
GBPCHF 4.2K
EURJPY 5.1K
CHFJPY 6.7K
GBPNZD 6.8K
NZDUSD 2.8K
GBPJPY 4.9K
NZDJPY 2.7K
CADJPY 2.8K
NZDCHF 2K
AUDCHF 1.8K
EURSGD 513
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.79 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +90.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 766
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 749
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 590
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
"Para Oyunu" Strateji Genel Bakışı

Yüksek kazanma oranına sahip modellere odaklanan, grid veya martingale gibi yüksek riskli stratejilere başvurmadan çoklu girişlere izin veren, teknik model tabanlı bir ticaret stratejisi.

Drawdown: Üç yıl boyunca maksimum %30 civarında bir drawdown sürdürerek, dengeli bir risk yaklaşımı sağladı.
Aylık Getiriler: Ortalama aylık %3'lük bir getiri hedefleyerek, tutarlı bir performans vurgulamaktadır.
Minimum Yatırım: Etkili bir strateji katılımını kolaylaştırmak için önerilen başlangıç yatırımı $1.500 veya daha fazladır.
Kaldıraç: Karları maksimize etmek için 1:100'den 1:500'e önerilen oranlarda yüksek kaldıraçlı ECN hesaplarını tavsiye ederiz.
Çarpan: Lütfen çarpanın 2'yi aşmadığından emin olun, bu bizim risk yönetimi ve istikrarlı büyüme taahhüdümüze uygun olarak düzenlenmiştir.


Ortalama derecelendirme:
yahosseinq
197
yahosseinq 2024.12.30 19:18  (2024.12.30 19:20 değiştirildi) 
 

Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.

2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 22:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MG
Ayda 30 USD
145%
1
0
USD
2.5K
USD
181
100%
2 067
90%
84%
2.27
0.71
USD
37%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.