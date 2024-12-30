SignauxSections
Han Xiang

MG

Han Xiang
1 avis
Fiabilité
181 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 145%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 060
Bénéfice trades:
1 854 (90.00%)
Perte trades:
206 (10.00%)
Meilleure transaction:
39.79 USD
Pire transaction:
-40.96 USD
Bénéfice brut:
2 596.23 USD (283 259 pips)
Perte brute:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (90.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
83.80%
Charge de dépôt maximale:
4.55%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.58
Longs trades:
1 007 (48.88%)
Courts trades:
1 053 (51.12%)
Facteur de profit:
2.26
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.40 USD
Perte moyenne:
-5.57 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-191.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.28 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
191.28 USD (8.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.23% (191.28 USD)
Par fonds propres:
36.84% (841.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 185
USDCAD 164
EURAUD 115
EURGBP 101
AUDUSD 91
NZDCAD 88
GBPCAD 88
AUDJPY 87
USDCHF 86
EURCAD 82
AUDCAD 78
GBPAUD 78
CADCHF 75
EURCHF 74
EURNZD 70
AUDNZD 64
GBPUSD 57
USDJPY 56
GBPCHF 52
EURJPY 51
CHFJPY 49
GBPNZD 49
NZDUSD 46
GBPJPY 43
NZDJPY 36
CADJPY 33
NZDCHF 32
AUDCHF 24
EURSGD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 148
USDCAD -20
EURAUD 87
EURGBP 101
AUDUSD 57
NZDCAD 45
GBPCAD 46
AUDJPY 44
USDCHF 87
EURCAD 52
AUDCAD 72
GBPAUD 62
CADCHF 57
EURCHF 64
EURNZD 42
AUDNZD 32
GBPUSD 83
USDJPY 47
GBPCHF 49
EURJPY 35
CHFJPY 44
GBPNZD 40
NZDUSD 29
GBPJPY 46
NZDJPY 22
CADJPY 24
NZDCHF 24
AUDCHF 25
EURSGD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 13K
USDCAD 11K
EURAUD 12K
EURGBP 5.9K
AUDUSD 5.4K
NZDCAD 5.9K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY 6.4K
USDCHF 6.2K
EURCAD 5.5K
AUDCAD 6K
GBPAUD 9.8K
CADCHF 6.2K
EURCHF 4.6K
EURNZD 5.1K
AUDNZD 4.4K
GBPUSD 5.5K
USDJPY 6.2K
GBPCHF 4.2K
EURJPY 5.1K
CHFJPY 6.7K
GBPNZD 6.8K
NZDUSD 2.8K
GBPJPY 4.9K
NZDJPY 2.7K
CADJPY 2.8K
NZDCHF 2K
AUDCHF 1.8K
EURSGD 513
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.79 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +90.75 USD
Perte consécutive maximale: -191.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 766
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 749
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 590
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 plus...
Aperçu de la Stratégie "Jeu d'Argent"

Une stratégie de trading basée sur des modèles techniques qui se concentre sur des modèles à taux de réussite élevé, permettant plusieurs entrées sans recourir à des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.

Drawdown : A maintenu un drawdown maximal d'environ 30% sur trois ans, assurant une approche équilibrée du risque.
Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 3%, soulignant une performance constante.
Investissement Minimum : L'investissement de départ recommandé est de 1 500 $ ou plus, facilitant un engagement effectif dans la stratégie.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.


Note moyenne:
yahosseinq
197
yahosseinq 2024.12.30 19:18  (modifié 2024.12.30 19:20) 
 

Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.

2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 22:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 23:14
No swaps are charged
2024.12.09 23:14
No swaps are charged
2024.12.06 23:12
No swaps are charged on the signal account
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 18:15
No swaps are charged on the signal account
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
Copier

