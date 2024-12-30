Aperçu de la Stratégie "Jeu d'Argent"





Une stratégie de trading basée sur des modèles techniques qui se concentre sur des modèles à taux de réussite élevé, permettant plusieurs entrées sans recourir à des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.





Drawdown : A maintenu un drawdown maximal d'environ 30% sur trois ans, assurant une approche équilibrée du risque.

Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 3%, soulignant une performance constante.

Investissement Minimum : L'investissement de départ recommandé est de 1 500 $ ou plus, facilitant un engagement effectif dans la stratégie.

Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.

Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.



