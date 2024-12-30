- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
2 060
Bénéfice trades:
1 854 (90.00%)
Perte trades:
206 (10.00%)
Meilleure transaction:
39.79 USD
Pire transaction:
-40.96 USD
Bénéfice brut:
2 596.23 USD (283 259 pips)
Perte brute:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (90.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
96.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
83.80%
Charge de dépôt maximale:
4.55%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.58
Longs trades:
1 007 (48.88%)
Courts trades:
1 053 (51.12%)
Facteur de profit:
2.26
Rendement attendu:
0.70 USD
Bénéfice moyen:
1.40 USD
Perte moyenne:
-5.57 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-191.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.28 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.99%
Prévision annuelle:
24.13%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
191.28 USD (8.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.23% (191.28 USD)
Par fonds propres:
36.84% (841.16 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|185
|USDCAD
|164
|EURAUD
|115
|EURGBP
|101
|AUDUSD
|91
|NZDCAD
|88
|GBPCAD
|88
|AUDJPY
|87
|USDCHF
|86
|EURCAD
|82
|AUDCAD
|78
|GBPAUD
|78
|CADCHF
|75
|EURCHF
|74
|EURNZD
|70
|AUDNZD
|64
|GBPUSD
|57
|USDJPY
|56
|GBPCHF
|52
|EURJPY
|51
|CHFJPY
|49
|GBPNZD
|49
|NZDUSD
|46
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|36
|CADJPY
|33
|NZDCHF
|32
|AUDCHF
|24
|EURSGD
|6
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|148
|USDCAD
|-20
|EURAUD
|87
|EURGBP
|101
|AUDUSD
|57
|NZDCAD
|45
|GBPCAD
|46
|AUDJPY
|44
|USDCHF
|87
|EURCAD
|52
|AUDCAD
|72
|GBPAUD
|62
|CADCHF
|57
|EURCHF
|64
|EURNZD
|42
|AUDNZD
|32
|GBPUSD
|83
|USDJPY
|47
|GBPCHF
|49
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|44
|GBPNZD
|40
|NZDUSD
|29
|GBPJPY
|46
|NZDJPY
|22
|CADJPY
|24
|NZDCHF
|24
|AUDCHF
|25
|EURSGD
|5
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|13K
|USDCAD
|11K
|EURAUD
|12K
|EURGBP
|5.9K
|AUDUSD
|5.4K
|NZDCAD
|5.9K
|GBPCAD
|8.1K
|AUDJPY
|6.4K
|USDCHF
|6.2K
|EURCAD
|5.5K
|AUDCAD
|6K
|GBPAUD
|9.8K
|CADCHF
|6.2K
|EURCHF
|4.6K
|EURNZD
|5.1K
|AUDNZD
|4.4K
|GBPUSD
|5.5K
|USDJPY
|6.2K
|GBPCHF
|4.2K
|EURJPY
|5.1K
|CHFJPY
|6.7K
|GBPNZD
|6.8K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPJPY
|4.9K
|NZDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.8K
|NZDCHF
|2K
|AUDCHF
|1.8K
|EURSGD
|513
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +39.79 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +90.75 USD
Perte consécutive maximale: -191.28 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TickmillUK-Live03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 766
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 749
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 590
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
Aperçu de la Stratégie "Jeu d'Argent"
Une stratégie de trading basée sur des modèles techniques qui se concentre sur des modèles à taux de réussite élevé, permettant plusieurs entrées sans recourir à des stratégies à haut risque telles que la grille ou le martingale.
Drawdown : A maintenu un drawdown maximal d'environ 30% sur trois ans, assurant une approche équilibrée du risque.
Rendements Mensuels : Vise un rendement mensuel moyen de 3%, soulignant une performance constante.
Investissement Minimum : L'investissement de départ recommandé est de 1 500 $ ou plus, facilitant un engagement effectif dans la stratégie.
Effet de Levier : Nous conseillons des comptes ECN à fort effet de levier, avec des ratios recommandés de 1:100 à 1:500, pour maximiser les profits.
Multiplicateur : Veuillez vous assurer que le multiplicateur ne dépasse pas 2, conformément à notre engagement en matière de gestion des risques et de croissance stable.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
145%
1
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
181
100%
2 060
90%
84%
2.26
0.70
USD
USD
37%
1:500
Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.