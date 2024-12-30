- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 067
Profit Trade:
1 861 (90.03%)
Loss Trade:
206 (9.97%)
Best Trade:
39.79 USD
Worst Trade:
-40.96 USD
Profitto lordo:
2 604.26 USD (283 952 pips)
Perdita lorda:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (90.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
83.80%
Massimo carico di deposito:
4.55%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.62
Long Trade:
1 011 (48.91%)
Short Trade:
1 056 (51.09%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-191.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.28 USD (8)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
28.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
191.28 USD (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (191.28 USD)
Per equità:
36.84% (841.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|186
|USDCAD
|164
|EURAUD
|115
|EURGBP
|102
|AUDUSD
|92
|NZDCAD
|89
|GBPCAD
|88
|AUDJPY
|87
|USDCHF
|87
|EURCAD
|82
|AUDCAD
|78
|GBPAUD
|78
|CADCHF
|75
|EURCHF
|74
|EURNZD
|70
|AUDNZD
|64
|GBPUSD
|58
|USDJPY
|57
|GBPCHF
|52
|EURJPY
|51
|CHFJPY
|49
|GBPNZD
|49
|NZDUSD
|46
|GBPJPY
|43
|NZDJPY
|36
|CADJPY
|33
|NZDCHF
|32
|AUDCHF
|24
|EURSGD
|6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|149
|USDCAD
|-20
|EURAUD
|87
|EURGBP
|102
|AUDUSD
|58
|NZDCAD
|46
|GBPCAD
|46
|AUDJPY
|44
|USDCHF
|88
|EURCAD
|52
|AUDCAD
|72
|GBPAUD
|62
|CADCHF
|57
|EURCHF
|64
|EURNZD
|42
|AUDNZD
|32
|GBPUSD
|84
|USDJPY
|48
|GBPCHF
|49
|EURJPY
|35
|CHFJPY
|44
|GBPNZD
|40
|NZDUSD
|29
|GBPJPY
|46
|NZDJPY
|22
|CADJPY
|24
|NZDCHF
|24
|AUDCHF
|25
|EURSGD
|5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|13K
|USDCAD
|11K
|EURAUD
|12K
|EURGBP
|6K
|AUDUSD
|5.5K
|NZDCAD
|6K
|GBPCAD
|8.1K
|AUDJPY
|6.4K
|USDCHF
|6.3K
|EURCAD
|5.5K
|AUDCAD
|6K
|GBPAUD
|9.8K
|CADCHF
|6.2K
|EURCHF
|4.6K
|EURNZD
|5.1K
|AUDNZD
|4.4K
|GBPUSD
|5.6K
|USDJPY
|6.3K
|GBPCHF
|4.2K
|EURJPY
|5.1K
|CHFJPY
|6.7K
|GBPNZD
|6.8K
|NZDUSD
|2.8K
|GBPJPY
|4.9K
|NZDJPY
|2.7K
|CADJPY
|2.8K
|NZDCHF
|2K
|AUDCHF
|1.8K
|EURSGD
|513
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.79 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +90.75 USD
Massima perdita consecutiva: -191.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 6
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
PrimusMarkets-Live-6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.27 × 26
|
Pepperstone-Edge07
|0.29 × 21
|
ICMarkets-Live02
|0.30 × 766
|
ICMarkets-Live07
|0.32 × 544
|
UniverseWheel-Live
|0.32 × 31
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 1774
|
ICMarketsSC-Live12
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live04
|0.34 × 749
|
ICMarkets-Live20
|0.36 × 256
|
ICMarkets-Live01
|0.38 × 269
|
ICMarkets-Live06
|0.41 × 1499
|
ICMarkets-Live12
|0.44 × 590
|
XM.COM-Real 17
|0.45 × 173
|
ICMarkets-Live09
|0.45 × 33
|
ICMCapital-Real
|0.50 × 4
|
Pepperstone-Edge09
|0.52 × 512
Panoramica della Strategia "Gioco di Denaro"
Una strategia di trading basata su pattern tecnici che si concentra su modelli ad alta percentuale di vittoria, consentendo più ingressi senza ricorrere a strategie ad alto rischio come la griglia o il martingale.
Drawdown: Ha mantenuto un drawdown massimo di circa il 30% su tre anni, garantendo un approccio equilibrato al rischio.
Ritorni Mensili: Punta a un ritorno medio mensile del 3%, evidenziando una performance costante.
Investimento Minimo: L'investimento iniziale raccomandato è di $1.500 o più, facilitando un efficace impegno nella strategia.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati da 1:100 a 1:500, per massimizzare i profitti.
Moltiplicatore: Assicuratevi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno per la gestione del rischio e la crescita costante.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
145%
1
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
181
100%
2 067
90%
84%
2.27
0.71
USD
USD
37%
1:500
Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.