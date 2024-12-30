SegnaliSezioni
Han Xiang

MG

Han Xiang
1 recensione
Affidabilità
181 settimane
1 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 145%
TickmillUK-Live03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 067
Profit Trade:
1 861 (90.03%)
Loss Trade:
206 (9.97%)
Best Trade:
39.79 USD
Worst Trade:
-40.96 USD
Profitto lordo:
2 604.26 USD (283 952 pips)
Perdita lorda:
-1 146.56 USD (117 067 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (90.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
96.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
83.80%
Massimo carico di deposito:
4.55%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.62
Long Trade:
1 011 (48.91%)
Short Trade:
1 056 (51.09%)
Fattore di profitto:
2.27
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
1.40 USD
Perdita media:
-5.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-191.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-191.28 USD (8)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
28.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
191.28 USD (8.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.23% (191.28 USD)
Per equità:
36.84% (841.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 186
USDCAD 164
EURAUD 115
EURGBP 102
AUDUSD 92
NZDCAD 89
GBPCAD 88
AUDJPY 87
USDCHF 87
EURCAD 82
AUDCAD 78
GBPAUD 78
CADCHF 75
EURCHF 74
EURNZD 70
AUDNZD 64
GBPUSD 58
USDJPY 57
GBPCHF 52
EURJPY 51
CHFJPY 49
GBPNZD 49
NZDUSD 46
GBPJPY 43
NZDJPY 36
CADJPY 33
NZDCHF 32
AUDCHF 24
EURSGD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 149
USDCAD -20
EURAUD 87
EURGBP 102
AUDUSD 58
NZDCAD 46
GBPCAD 46
AUDJPY 44
USDCHF 88
EURCAD 52
AUDCAD 72
GBPAUD 62
CADCHF 57
EURCHF 64
EURNZD 42
AUDNZD 32
GBPUSD 84
USDJPY 48
GBPCHF 49
EURJPY 35
CHFJPY 44
GBPNZD 40
NZDUSD 29
GBPJPY 46
NZDJPY 22
CADJPY 24
NZDCHF 24
AUDCHF 25
EURSGD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 13K
USDCAD 11K
EURAUD 12K
EURGBP 6K
AUDUSD 5.5K
NZDCAD 6K
GBPCAD 8.1K
AUDJPY 6.4K
USDCHF 6.3K
EURCAD 5.5K
AUDCAD 6K
GBPAUD 9.8K
CADCHF 6.2K
EURCHF 4.6K
EURNZD 5.1K
AUDNZD 4.4K
GBPUSD 5.6K
USDJPY 6.3K
GBPCHF 4.2K
EURJPY 5.1K
CHFJPY 6.7K
GBPNZD 6.8K
NZDUSD 2.8K
GBPJPY 4.9K
NZDJPY 2.7K
CADJPY 2.8K
NZDCHF 2K
AUDCHF 1.8K
EURSGD 513
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.79 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +90.75 USD
Massima perdita consecutiva: -191.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TickmillUK-Live03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live23
0.00 × 6
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 3
PrimusMarkets-Live-6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 3
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.27 × 26
Pepperstone-Edge07
0.29 × 21
ICMarkets-Live02
0.30 × 766
ICMarkets-Live07
0.32 × 544
UniverseWheel-Live
0.32 × 31
ICMarkets-Live05
0.33 × 1774
ICMarketsSC-Live12
0.33 × 3
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live04
0.34 × 749
ICMarkets-Live20
0.36 × 256
ICMarkets-Live01
0.38 × 269
ICMarkets-Live06
0.41 × 1499
ICMarkets-Live12
0.44 × 590
XM.COM-Real 17
0.45 × 173
ICMarkets-Live09
0.45 × 33
ICMCapital-Real
0.50 × 4
Pepperstone-Edge09
0.52 × 512
145 più
Panoramica della Strategia "Gioco di Denaro"

Una strategia di trading basata su pattern tecnici che si concentra su modelli ad alta percentuale di vittoria, consentendo più ingressi senza ricorrere a strategie ad alto rischio come la griglia o il martingale.

Drawdown: Ha mantenuto un drawdown massimo di circa il 30% su tre anni, garantendo un approccio equilibrato al rischio.
Ritorni Mensili: Punta a un ritorno medio mensile del 3%, evidenziando una performance costante.
Investimento Minimo: L'investimento iniziale raccomandato è di $1.500 o più, facilitando un efficace impegno nella strategia.
Leva: Consigliamo conti ECN ad alta leva, con rapporti consigliati da 1:100 a 1:500, per massimizzare i profitti.
Moltiplicatore: Assicuratevi che il moltiplicatore non superi 2, in linea con il nostro impegno per la gestione del rischio e la crescita costante.


Valutazione media:
yahosseinq
197
yahosseinq 2024.12.30 19:18  (modificato 2024.12.30 19:20) 
 

Unfortunately, the "MG" trading system has no plan or stop loss for when trades incur heavy losses, which means that after connecting to the signal, instead of hoping for a profit, we must wait for our capital to be destroyed.

2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 06:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 05:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 03:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 22:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 21:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.11 14:38
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 20:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.04 17:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 23:14
No swaps are charged
2024.12.09 23:14
No swaps are charged
2024.12.06 23:12
No swaps are charged on the signal account
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 23:45
No swaps are charged
2024.12.05 18:15
No swaps are charged on the signal account
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
2024.07.17 23:36
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MG
30USD al mese
145%
1
0
USD
2.5K
USD
181
100%
2 067
90%
84%
2.27
0.71
USD
37%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.