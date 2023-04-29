Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3 0.00 × 6 Tickmill-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live23 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live23 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live22 0.30 × 40 ICMarkets-Live02 0.33 × 3 ICMarkets-Live19 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live10 0.39 × 18 ICMarkets-Live05 0.40 × 15 ICMarketsSC-Live04 0.47 × 15 FXPIG-LIVE 0.50 × 4 ICMarkets-Live15 0.55 × 11 ICMarketsSC-Live02 0.57 × 21 Exness-Real9 0.72 × 39 XMTrading-Real 34 0.73 × 11 Tickmill-Live10 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 42 ICMarketsSC-Live16 1.00 × 31 ICMarkets-Live06 1.00 × 1 ICMarkets-Live14 1.00 × 3 ICMarketsSC-Live06 1.00 × 6 87 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya