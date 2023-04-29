SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / C120 JPY_GOLD
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

C120 JPY_GOLD

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 85%
ICMarkets-Live20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 081
Kârla kapanan işlemler:
719 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (33.49%)
En iyi işlem:
18.89 USD
En kötü işlem:
-8.25 USD
Brüt kâr:
813.76 USD (106 162 pips)
Brüt zarar:
-711.96 USD (95 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (19.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.32 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
4.92%
Maks. mevduat yükü:
17.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
511 (47.27%)
Satış işlemleri:
570 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-16.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.75 USD (6)
Aylık büyüme:
15.58%
Yıllık tahmin:
188.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.84 USD
Maksimum:
57.47 USD (28.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.17% (57.47 USD)
Varlığa göre:
8.51% (11.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 902
XAUUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 17
XAUUSD 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 2K
XAUUSD 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.89 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.30 × 40
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
ICMarkets-Live19
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.39 × 18
ICMarkets-Live05
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live04
0.47 × 15
FXPIG-LIVE
0.50 × 4
ICMarkets-Live15
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 21
Exness-Real9
0.72 × 39
XMTrading-Real 34
0.73 × 11
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 31
ICMarkets-Live06
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 6
87 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.13 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 06:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.12 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.28 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.13 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.06 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
