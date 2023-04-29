- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 081
Kârla kapanan işlemler:
719 (66.51%)
Zararla kapanan işlemler:
362 (33.49%)
En iyi işlem:
18.89 USD
En kötü işlem:
-8.25 USD
Brüt kâr:
813.76 USD (106 162 pips)
Brüt zarar:
-711.96 USD (95 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (19.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.32 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
4.92%
Maks. mevduat yükü:
17.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.77
Alış işlemleri:
511 (47.27%)
Satış işlemleri:
570 (52.73%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-16.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.75 USD (6)
Aylık büyüme:
15.58%
Yıllık tahmin:
188.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.84 USD
Maksimum:
57.47 USD (28.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.17% (57.47 USD)
Varlığa göre:
8.51% (11.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|902
|XAUUSD
|179
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|17
|XAUUSD
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|2K
|XAUUSD
|8.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.89 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +19.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarkets-Live20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live22
|0.30 × 40
|
ICMarkets-Live02
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.39 × 18
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 15
|
ICMarketsSC-Live04
|0.47 × 15
|
FXPIG-LIVE
|0.50 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-Live02
|0.57 × 21
|
Exness-Real9
|0.72 × 39
|
XMTrading-Real 34
|0.73 × 11
|
Tickmill-Live10
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 42
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 31
|
ICMarkets-Live06
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|1.00 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
85%
0
0
USD
USD
222
USD
USD
126
100%
1 081
66%
5%
1.14
0.09
USD
USD
28%
1:500