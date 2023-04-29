SegnaliSezioni
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

C120 JPY_GOLD

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 85%
ICMarkets-Live20
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 081
Profit Trade:
719 (66.51%)
Loss Trade:
362 (33.49%)
Best Trade:
18.89 USD
Worst Trade:
-8.25 USD
Profitto lordo:
813.76 USD (106 162 pips)
Perdita lorda:
-711.96 USD (95 709 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (19.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.32 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
4.92%
Massimo carico di deposito:
17.49%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.77
Long Trade:
511 (47.27%)
Short Trade:
570 (52.73%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
0.09 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-1.97 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-16.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.75 USD (6)
Crescita mensile:
15.36%
Previsione annuale:
186.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.84 USD
Massimale:
57.47 USD (28.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.17% (57.47 USD)
Per equità:
8.51% (11.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 902
XAUUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 17
XAUUSD 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 2K
XAUUSD 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.89 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.99 USD
Massima perdita consecutiva: -16.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-Live20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.30 × 40
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
ICMarkets-Live19
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.39 × 18
ICMarkets-Live05
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live04
0.47 × 15
FXPIG-LIVE
0.50 × 4
ICMarkets-Live15
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 21
Exness-Real9
0.72 × 39
XMTrading-Real 34
0.73 × 11
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 31
ICMarkets-Live06
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 6
87 più
Non ci sono recensioni
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.13 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 06:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.12 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.28 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.13 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.06 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
