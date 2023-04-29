SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / C120 JPY_GOLD
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

C120 JPY_GOLD

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 88%
ICMarkets-Live20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 080
Bénéfice trades:
719 (66.57%)
Perte trades:
361 (33.43%)
Meilleure transaction:
18.89 USD
Pire transaction:
-8.25 USD
Bénéfice brut:
813.76 USD (106 162 pips)
Perte brute:
-708.60 USD (95 208 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (19.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.32 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
4.92%
Charge de dépôt maximale:
17.49%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.83
Longs trades:
510 (47.22%)
Courts trades:
570 (52.78%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.10 USD
Bénéfice moyen:
1.13 USD
Perte moyenne:
-1.96 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-16.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.75 USD (6)
Croissance mensuelle:
17.60%
Prévision annuelle:
213.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.84 USD
Maximal:
57.47 USD (28.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.17% (57.47 USD)
Par fonds propres:
8.51% (11.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 901
XAUUSD 179
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 21
XAUUSD 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.5K
XAUUSD 8.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.89 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +19.99 USD
Perte consécutive maximale: -16.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarkets-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 6
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live22
0.30 × 40
ICMarkets-Live02
0.33 × 3
ICMarkets-Live19
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.39 × 18
ICMarkets-Live05
0.40 × 15
ICMarketsSC-Live04
0.47 × 15
FXPIG-LIVE
0.50 × 4
ICMarkets-Live15
0.55 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 21
Exness-Real9
0.72 × 39
XMTrading-Real 34
0.73 × 11
Tickmill-Live10
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 42
ICMarketsSC-Live16
1.00 × 31
ICMarkets-Live06
1.00 × 1
ICMarkets-Live14
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live06
1.00 × 6
87 plus...
Aucun avis
2025.04.10 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 02:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.13 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.24 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.24 13:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.02 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 460 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.01 03:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.31 06:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 458 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.12 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.28 03:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.26 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.20 10:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.13 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.07 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 404 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.06 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.22 13:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.21 21:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.15 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.14 03:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.