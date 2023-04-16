- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 917
Kârla kapanan işlemler:
3 124 (63.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 793 (36.47%)
En iyi işlem:
373.91 GBP
En kötü işlem:
-324.36 GBP
Brüt kâr:
17 557.51 GBP (1 802 258 pips)
Brüt zarar:
-11 307.40 GBP (1 020 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (372.84 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
537.63 GBP (15)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
91.63%
Maks. mevduat yükü:
110.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
12.68
Alış işlemleri:
2 545 (51.76%)
Satış işlemleri:
2 372 (48.24%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
1.27 GBP
Ortalama kâr:
5.62 GBP
Ortalama zarar:
-6.31 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-183.52 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-378.20 GBP (3)
Aylık büyüme:
5.54%
Yıllık tahmin:
67.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
196.09 GBP
Maksimum:
492.79 GBP (6.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.21% (480.96 GBP)
Varlığa göre:
68.61% (3 666.50 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|206
|GBPAUD
|205
|GDAXI
|190
|AUDJPY
|189
|EURCAD
|183
|EURCHF
|183
|AUDNZD
|182
|GBPCHF
|179
|GBPCAD
|175
|AUDCAD
|173
|EURNZD
|172
|GBPNZD
|169
|NZDCHF
|169
|EURGBP
|164
|EURAUD
|162
|AUDCHF
|161
|GBPJPY
|154
|CADJPY
|148
|USDCHF
|143
|USDCAD
|131
|EURJPY
|130
|NZDJPY
|129
|NZDCAD
|126
|NZDUSD
|123
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|121
|AUDUSD
|116
|CADCHF
|110
|CHFJPY
|104
|SP500
|101
|NDX
|81
|WS30
|74
|UK100
|73
|XAUUSD
|50
|QQQ
|13
|XLV
|3
|XLC
|1
|VHT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|270
|GBPAUD
|173
|GDAXI
|1.2K
|AUDJPY
|514
|EURCAD
|20
|EURCHF
|-3
|AUDNZD
|-166
|GBPCHF
|33
|GBPCAD
|236
|AUDCAD
|141
|EURNZD
|267
|GBPNZD
|168
|NZDCHF
|89
|EURGBP
|121
|EURAUD
|113
|AUDCHF
|-35
|GBPJPY
|-337
|CADJPY
|265
|USDCHF
|95
|USDCAD
|143
|EURJPY
|88
|NZDJPY
|15
|NZDCAD
|69
|NZDUSD
|107
|EURUSD
|148
|GBPUSD
|143
|AUDUSD
|180
|CADCHF
|94
|CHFJPY
|2
|SP500
|1.9K
|NDX
|1.8K
|WS30
|336
|UK100
|107
|XAUUSD
|-264
|QQQ
|-42
|XLV
|21
|XLC
|20
|VHT
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|53K
|GBPAUD
|25K
|GDAXI
|118K
|AUDJPY
|32K
|EURCAD
|3.4K
|EURCHF
|3.7K
|AUDNZD
|-24K
|GBPCHF
|5.6K
|GBPCAD
|34K
|AUDCAD
|20K
|EURNZD
|43K
|GBPNZD
|29K
|NZDCHF
|9.1K
|EURGBP
|11K
|EURAUD
|18K
|AUDCHF
|-1.7K
|GBPJPY
|-23K
|CADJPY
|40K
|USDCHF
|11K
|USDCAD
|20K
|EURJPY
|15K
|NZDJPY
|6.6K
|NZDCAD
|9.4K
|NZDUSD
|11K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|16K
|AUDUSD
|18K
|CADCHF
|9.1K
|CHFJPY
|2K
|SP500
|47K
|NDX
|187K
|WS30
|18K
|UK100
|9.4K
|XAUUSD
|-4.5K
|QQQ
|277
|XLV
|452
|XLC
|245
|VHT
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +373.91 GBP
En kötü işlem: -324 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +372.84 GBP
Maksimum ardışık zarar: -183.52 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 270
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 14
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 162
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 23
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 592
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 93
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
This is a Live account trading a portfolio of strategies all built using JagzFX pinTrader EA and JagzFX OnePIN indicators.
This is the underlying account to Darwin DNB which can be viewed on the Darwinex trading and investment platform.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
284%
0
0
USD
USD
5.4K
GBP
GBP
211
99%
4 917
63%
92%
1.55
1.27
GBP
GBP
69%
1:200