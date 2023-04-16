SegnaliSezioni
Robert Jagger

DARWIN DNB

Robert Jagger
0 recensioni
Affidabilità
211 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2021 284%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 917
Profit Trade:
3 124 (63.53%)
Loss Trade:
1 793 (36.47%)
Best Trade:
373.91 GBP
Worst Trade:
-324.36 GBP
Profitto lordo:
17 557.51 GBP (1 802 258 pips)
Perdita lorda:
-11 307.40 GBP (1 020 282 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (372.84 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
537.63 GBP (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
91.63%
Massimo carico di deposito:
110.79%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.68
Long Trade:
2 545 (51.76%)
Short Trade:
2 372 (48.24%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.27 GBP
Profitto medio:
5.62 GBP
Perdita media:
-6.31 GBP
Massime perdite consecutive:
25 (-183.52 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-378.20 GBP (3)
Crescita mensile:
5.54%
Previsione annuale:
67.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.09 GBP
Massimale:
492.79 GBP (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.21% (480.96 GBP)
Per equità:
68.61% (3 666.50 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 206
GBPAUD 205
GDAXI 190
AUDJPY 189
EURCAD 183
EURCHF 183
AUDNZD 182
GBPCHF 179
GBPCAD 175
AUDCAD 173
EURNZD 172
GBPNZD 169
NZDCHF 169
EURGBP 164
EURAUD 162
AUDCHF 161
GBPJPY 154
CADJPY 148
USDCHF 143
USDCAD 131
EURJPY 130
NZDJPY 129
NZDCAD 126
NZDUSD 123
EURUSD 123
GBPUSD 121
AUDUSD 116
CADCHF 110
CHFJPY 104
SP500 101
NDX 81
WS30 74
UK100 73
XAUUSD 50
QQQ 13
XLV 3
XLC 1
VHT 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 270
GBPAUD 173
GDAXI 1.2K
AUDJPY 514
EURCAD 20
EURCHF -3
AUDNZD -166
GBPCHF 33
GBPCAD 236
AUDCAD 141
EURNZD 267
GBPNZD 168
NZDCHF 89
EURGBP 121
EURAUD 113
AUDCHF -35
GBPJPY -337
CADJPY 265
USDCHF 95
USDCAD 143
EURJPY 88
NZDJPY 15
NZDCAD 69
NZDUSD 107
EURUSD 148
GBPUSD 143
AUDUSD 180
CADCHF 94
CHFJPY 2
SP500 1.9K
NDX 1.8K
WS30 336
UK100 107
XAUUSD -264
QQQ -42
XLV 21
XLC 20
VHT -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 53K
GBPAUD 25K
GDAXI 118K
AUDJPY 32K
EURCAD 3.4K
EURCHF 3.7K
AUDNZD -24K
GBPCHF 5.6K
GBPCAD 34K
AUDCAD 20K
EURNZD 43K
GBPNZD 29K
NZDCHF 9.1K
EURGBP 11K
EURAUD 18K
AUDCHF -1.7K
GBPJPY -23K
CADJPY 40K
USDCHF 11K
USDCAD 20K
EURJPY 15K
NZDJPY 6.6K
NZDCAD 9.4K
NZDUSD 11K
EURUSD 14K
GBPUSD 16K
AUDUSD 18K
CADCHF 9.1K
CHFJPY 2K
SP500 47K
NDX 187K
WS30 18K
UK100 9.4K
XAUUSD -4.5K
QQQ 277
XLV 452
XLC 245
VHT -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +373.91 GBP
Worst Trade: -324 GBP
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +372.84 GBP
Massima perdita consecutiva: -183.52 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.28 × 270
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 14
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 162
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 592
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
TickmillUK-Live03
0.86 × 93
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
This is a Live account trading a portfolio of strategies all built using JagzFX pinTrader EA and JagzFX OnePIN indicators.

This is the underlying account to Darwin DNB which can be viewed on the Darwinex trading and investment platform.


Non ci sono recensioni
2025.04.30 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 19:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.04 10:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.02.21 01:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.20 03:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.26 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.19 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.08.15 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.01 20:30
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.27% of days out of 868 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DARWIN DNB
49USD al mese
284%
0
0
USD
5.4K
GBP
211
99%
4 917
63%
92%
1.55
1.27
GBP
69%
1:200
Copia

