- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 917
Profit Trade:
3 124 (63.53%)
Loss Trade:
1 793 (36.47%)
Best Trade:
373.91 GBP
Worst Trade:
-324.36 GBP
Profitto lordo:
17 557.51 GBP (1 802 258 pips)
Perdita lorda:
-11 307.40 GBP (1 020 282 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (372.84 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
537.63 GBP (15)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
91.63%
Massimo carico di deposito:
110.79%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
12.68
Long Trade:
2 545 (51.76%)
Short Trade:
2 372 (48.24%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
1.27 GBP
Profitto medio:
5.62 GBP
Perdita media:
-6.31 GBP
Massime perdite consecutive:
25 (-183.52 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-378.20 GBP (3)
Crescita mensile:
5.54%
Previsione annuale:
67.26%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
196.09 GBP
Massimale:
492.79 GBP (6.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.21% (480.96 GBP)
Per equità:
68.61% (3 666.50 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|206
|GBPAUD
|205
|GDAXI
|190
|AUDJPY
|189
|EURCAD
|183
|EURCHF
|183
|AUDNZD
|182
|GBPCHF
|179
|GBPCAD
|175
|AUDCAD
|173
|EURNZD
|172
|GBPNZD
|169
|NZDCHF
|169
|EURGBP
|164
|EURAUD
|162
|AUDCHF
|161
|GBPJPY
|154
|CADJPY
|148
|USDCHF
|143
|USDCAD
|131
|EURJPY
|130
|NZDJPY
|129
|NZDCAD
|126
|NZDUSD
|123
|EURUSD
|123
|GBPUSD
|121
|AUDUSD
|116
|CADCHF
|110
|CHFJPY
|104
|SP500
|101
|NDX
|81
|WS30
|74
|UK100
|73
|XAUUSD
|50
|QQQ
|13
|XLV
|3
|XLC
|1
|VHT
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|270
|GBPAUD
|173
|GDAXI
|1.2K
|AUDJPY
|514
|EURCAD
|20
|EURCHF
|-3
|AUDNZD
|-166
|GBPCHF
|33
|GBPCAD
|236
|AUDCAD
|141
|EURNZD
|267
|GBPNZD
|168
|NZDCHF
|89
|EURGBP
|121
|EURAUD
|113
|AUDCHF
|-35
|GBPJPY
|-337
|CADJPY
|265
|USDCHF
|95
|USDCAD
|143
|EURJPY
|88
|NZDJPY
|15
|NZDCAD
|69
|NZDUSD
|107
|EURUSD
|148
|GBPUSD
|143
|AUDUSD
|180
|CADCHF
|94
|CHFJPY
|2
|SP500
|1.9K
|NDX
|1.8K
|WS30
|336
|UK100
|107
|XAUUSD
|-264
|QQQ
|-42
|XLV
|21
|XLC
|20
|VHT
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|53K
|GBPAUD
|25K
|GDAXI
|118K
|AUDJPY
|32K
|EURCAD
|3.4K
|EURCHF
|3.7K
|AUDNZD
|-24K
|GBPCHF
|5.6K
|GBPCAD
|34K
|AUDCAD
|20K
|EURNZD
|43K
|GBPNZD
|29K
|NZDCHF
|9.1K
|EURGBP
|11K
|EURAUD
|18K
|AUDCHF
|-1.7K
|GBPJPY
|-23K
|CADJPY
|40K
|USDCHF
|11K
|USDCAD
|20K
|EURJPY
|15K
|NZDJPY
|6.6K
|NZDCAD
|9.4K
|NZDUSD
|11K
|EURUSD
|14K
|GBPUSD
|16K
|AUDUSD
|18K
|CADCHF
|9.1K
|CHFJPY
|2K
|SP500
|47K
|NDX
|187K
|WS30
|18K
|UK100
|9.4K
|XAUUSD
|-4.5K
|QQQ
|277
|XLV
|452
|XLC
|245
|VHT
|-9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +373.91 GBP
Worst Trade: -324 GBP
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +372.84 GBP
Massima perdita consecutiva: -183.52 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 270
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 14
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 162
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 23
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 592
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
|
TickmillUK-Live03
|0.86 × 93
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
196 più
This is a Live account trading a portfolio of strategies all built using JagzFX pinTrader EA and JagzFX OnePIN indicators.
This is the underlying account to Darwin DNB which can be viewed on the Darwinex trading and investment platform.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
284%
0
0
USD
USD
5.4K
GBP
GBP
211
99%
4 917
63%
92%
1.55
1.27
GBP
GBP
69%
1:200