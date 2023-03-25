Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 3 0.00 × 1 IronFXBM-Real10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 5 SwitchMarkets-Real 0.00 × 1 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live24 0.00 × 1 E8Funding-Demo 0.00 × 2 Alpari-Pro.ECN2 0.10 × 10 ICMarketsSC-Live15 0.15 × 13 ICMarketsEU-Live18 0.30 × 30 ICMarketsSC-Live19 0.36 × 587 ICMarketsSC-Live23 0.43 × 661 ICMarketsSC-Live12 0.43 × 690 DooPrime-Live 2 0.45 × 22 ICMarketsSC-Live08 0.46 × 1258 ICMarketsSC-Live31 0.50 × 9225 ICMarketsSC-Live11 0.52 × 3659 ICMarketsSC-Live18 0.55 × 11 TickmillUK-Live03 0.56 × 9 Axi-US07-Live 0.60 × 5 Tickmill-Live02 0.61 × 168 ICMarketsSC-Live09 0.65 × 138 ICMarketsSC-Live05 0.66 × 44 Exness-Real17 0.70 × 20 ICMarkets-Live15 0.74 × 31 152 daha fazla...