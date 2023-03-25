- Büyüme
İşlemler:
10 418
Kârla kapanan işlemler:
8 404 (80.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 014 (19.33%)
En iyi işlem:
795.35 EUR
En kötü işlem:
-684.38 EUR
Brüt kâr:
13 348.14 EUR (965 298 pips)
Brüt zarar:
-10 862.61 EUR (841 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (28.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
795.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
90.38%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
5 515 (52.94%)
Satış işlemleri:
4 903 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-5.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-121.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-701.30 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.34%
Yıllık tahmin:
16.30%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146.79 EUR
Maksimum:
897.21 EUR (29.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.69% (305.50 EUR)
Varlığa göre:
43.38% (1 369.59 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6114
|GBPUSD
|1545
|USDJPY
|1544
|XAUUSD
|280
|EURJPY
|270
|USDCHF
|246
|USTEC
|206
|USDCAD
|147
|EURGBP
|27
|AUDUSD
|26
|US2000
|6
|NZDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|510
|USDJPY
|152
|XAUUSD
|-15
|EURJPY
|21
|USDCHF
|-91
|USTEC
|191
|USDCAD
|41
|EURGBP
|-146
|AUDUSD
|4
|US2000
|-11
|NZDUSD
|0
|BTCUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|90K
|GBPUSD
|29K
|USDJPY
|19K
|XAUUSD
|-51K
|EURJPY
|4.8K
|USDCHF
|-7.9K
|USTEC
|18K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|-4.4K
|AUDUSD
|319
|US2000
|-1K
|NZDUSD
|45
|BTCUSD
|30K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +795.35 EUR
En kötü işlem: -684 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -121.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|0.15 × 13
|
ICMarketsEU-Live18
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 587
|
ICMarketsSC-Live23
|0.43 × 661
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 690
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1258
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9225
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3659
|
ICMarketsSC-Live18
|0.55 × 11
|
TickmillUK-Live03
|0.56 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 168
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.74 × 31
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
185%
0
0
USD
USD
2.9K
EUR
EUR
158
96%
10 418
80%
90%
1.22
0.24
EUR
EUR
47%
1:500