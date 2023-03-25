SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tem9 2
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 2

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
158 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 185%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 418
Kârla kapanan işlemler:
8 404 (80.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 014 (19.33%)
En iyi işlem:
795.35 EUR
En kötü işlem:
-684.38 EUR
Brüt kâr:
13 348.14 EUR (965 298 pips)
Brüt zarar:
-10 862.61 EUR (841 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (28.21 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
795.35 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
90.38%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
5 515 (52.94%)
Satış işlemleri:
4 903 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.24 EUR
Ortalama kâr:
1.59 EUR
Ortalama zarar:
-5.39 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-121.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-701.30 EUR (2)
Aylık büyüme:
1.34%
Yıllık tahmin:
16.30%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146.79 EUR
Maksimum:
897.21 EUR (29.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.69% (305.50 EUR)
Varlığa göre:
43.38% (1 369.59 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 6114
GBPUSD 1545
USDJPY 1544
XAUUSD 280
EURJPY 270
USDCHF 246
USTEC 206
USDCAD 147
EURGBP 27
AUDUSD 26
US2000 6
NZDUSD 4
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 510
USDJPY 152
XAUUSD -15
EURJPY 21
USDCHF -91
USTEC 191
USDCAD 41
EURGBP -146
AUDUSD 4
US2000 -11
NZDUSD 0
BTCUSD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 90K
GBPUSD 29K
USDJPY 19K
XAUUSD -51K
EURJPY 4.8K
USDCHF -7.9K
USTEC 18K
USDCAD 2.3K
EURGBP -4.4K
AUDUSD 319
US2000 -1K
NZDUSD 45
BTCUSD 30K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +795.35 EUR
En kötü işlem: -684 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.21 EUR
Maksimum ardışık zarar: -121.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
0.15 × 13
ICMarketsEU-Live18
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 587
ICMarketsSC-Live23
0.43 × 661
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 690
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1258
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9225
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3659
ICMarketsSC-Live18
0.55 × 11
TickmillUK-Live03
0.56 × 9
Axi-US07-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.74 × 31
152 daha fazla...
İnceleme yok
