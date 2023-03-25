- Crescita
Trade:
10 418
Profit Trade:
8 404 (80.66%)
Loss Trade:
2 014 (19.33%)
Best Trade:
795.35 EUR
Worst Trade:
-684.38 EUR
Profitto lordo:
13 348.14 EUR (965 298 pips)
Perdita lorda:
-10 862.61 EUR (841 859 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (28.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
795.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
90.38%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
5 515 (52.94%)
Short Trade:
4 903 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-5.39 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-121.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-701.30 EUR (2)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
20.03%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146.79 EUR
Massimale:
897.21 EUR (29.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.69% (305.50 EUR)
Per equità:
43.38% (1 369.59 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6114
|GBPUSD
|1545
|USDJPY
|1544
|XAUUSD
|280
|EURJPY
|270
|USDCHF
|246
|USTEC
|206
|USDCAD
|147
|EURGBP
|27
|AUDUSD
|26
|US2000
|6
|NZDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|510
|USDJPY
|152
|XAUUSD
|-15
|EURJPY
|21
|USDCHF
|-91
|USTEC
|191
|USDCAD
|41
|EURGBP
|-146
|AUDUSD
|4
|US2000
|-11
|NZDUSD
|0
|BTCUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|90K
|GBPUSD
|29K
|USDJPY
|19K
|XAUUSD
|-51K
|EURJPY
|4.8K
|USDCHF
|-7.9K
|USTEC
|18K
|USDCAD
|2.3K
|EURGBP
|-4.4K
|AUDUSD
|319
|US2000
|-1K
|NZDUSD
|45
|BTCUSD
|30K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +795.35 EUR
Worst Trade: -684 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -121.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live15
|0.15 × 13
|
ICMarketsEU-Live18
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live19
|0.36 × 587
|
ICMarketsSC-Live23
|0.43 × 661
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 690
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
ICMarketsSC-Live08
|0.46 × 1258
|
ICMarketsSC-Live31
|0.50 × 9225
|
ICMarketsSC-Live11
|0.52 × 3659
|
ICMarketsSC-Live18
|0.55 × 11
|
TickmillUK-Live03
|0.56 × 9
|
Axi-US07-Live
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 168
|
ICMarketsSC-Live09
|0.65 × 138
|
ICMarketsSC-Live05
|0.66 × 44
|
Exness-Real17
|0.70 × 20
|
ICMarkets-Live15
|0.74 × 31
Non ci sono recensioni
