Groupe Perdigau Investissements

Tem9 2

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
158 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 185%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10 418
Profit Trade:
8 404 (80.66%)
Loss Trade:
2 014 (19.33%)
Best Trade:
795.35 EUR
Worst Trade:
-684.38 EUR
Profitto lordo:
13 348.14 EUR (965 298 pips)
Perdita lorda:
-10 862.61 EUR (841 859 pips)
Vincite massime consecutive:
54 (28.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
795.35 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
90.38%
Massimo carico di deposito:
12.56%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
2.77
Long Trade:
5 515 (52.94%)
Short Trade:
4 903 (47.06%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.24 EUR
Profitto medio:
1.59 EUR
Perdita media:
-5.39 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-121.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-701.30 EUR (2)
Crescita mensile:
1.50%
Previsione annuale:
20.03%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
146.79 EUR
Massimale:
897.21 EUR (29.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.69% (305.50 EUR)
Per equità:
43.38% (1 369.59 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6114
GBPUSD 1545
USDJPY 1544
XAUUSD 280
EURJPY 270
USDCHF 246
USTEC 206
USDCAD 147
EURGBP 27
AUDUSD 26
US2000 6
NZDUSD 4
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 510
USDJPY 152
XAUUSD -15
EURJPY 21
USDCHF -91
USTEC 191
USDCAD 41
EURGBP -146
AUDUSD 4
US2000 -11
NZDUSD 0
BTCUSD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 90K
GBPUSD 29K
USDJPY 19K
XAUUSD -51K
EURJPY 4.8K
USDCHF -7.9K
USTEC 18K
USDCAD 2.3K
EURGBP -4.4K
AUDUSD 319
US2000 -1K
NZDUSD 45
BTCUSD 30K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +795.35 EUR
Worst Trade: -684 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -121.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
0.15 × 13
ICMarketsEU-Live18
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 587
ICMarketsSC-Live23
0.43 × 661
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 690
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1258
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9225
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3659
ICMarketsSC-Live18
0.55 × 11
TickmillUK-Live03
0.56 × 9
Axi-US07-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.74 × 31
152 più
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tem9 2
30USD al mese
185%
0
0
USD
2.9K
EUR
158
96%
10 418
80%
90%
1.22
0.24
EUR
47%
1:500
Copia

