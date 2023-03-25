SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tem9 2
Groupe Perdigau Investissements

Tem9 2

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
158 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 185%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 418
Bénéfice trades:
8 404 (80.66%)
Perte trades:
2 014 (19.33%)
Meilleure transaction:
795.35 EUR
Pire transaction:
-684.38 EUR
Bénéfice brut:
13 348.14 EUR (965 298 pips)
Perte brute:
-10 862.61 EUR (841 859 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (28.21 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
795.35 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
90.38%
Charge de dépôt maximale:
12.56%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
2.77
Longs trades:
5 515 (52.94%)
Courts trades:
4 903 (47.06%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.24 EUR
Bénéfice moyen:
1.59 EUR
Perte moyenne:
-5.39 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-121.72 EUR)
Perte consécutive maximale:
-701.30 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.58%
Prévision annuelle:
20.03%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
146.79 EUR
Maximal:
897.21 EUR (29.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.69% (305.50 EUR)
Par fonds propres:
43.38% (1 369.59 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6114
GBPUSD 1545
USDJPY 1544
XAUUSD 280
EURJPY 270
USDCHF 246
USTEC 206
USDCAD 147
EURGBP 27
AUDUSD 26
US2000 6
NZDUSD 4
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.2K
GBPUSD 510
USDJPY 152
XAUUSD -15
EURJPY 21
USDCHF -91
USTEC 191
USDCAD 41
EURGBP -146
AUDUSD 4
US2000 -11
NZDUSD 0
BTCUSD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 90K
GBPUSD 29K
USDJPY 19K
XAUUSD -51K
EURJPY 4.8K
USDCHF -7.9K
USTEC 18K
USDCAD 2.3K
EURGBP -4.4K
AUDUSD 319
US2000 -1K
NZDUSD 45
BTCUSD 30K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +795.35 EUR
Pire transaction: -684 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +28.21 EUR
Perte consécutive maximale: -121.72 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
E8Funding-Demo
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live15
0.15 × 13
ICMarketsEU-Live18
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.36 × 587
ICMarketsSC-Live23
0.43 × 661
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 690
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
ICMarketsSC-Live08
0.46 × 1258
ICMarketsSC-Live31
0.50 × 9225
ICMarketsSC-Live11
0.52 × 3659
ICMarketsSC-Live18
0.55 × 11
TickmillUK-Live03
0.56 × 9
Axi-US07-Live
0.60 × 5
Tickmill-Live02
0.61 × 168
ICMarketsSC-Live09
0.65 × 138
ICMarketsSC-Live05
0.66 × 44
Exness-Real17
0.70 × 20
ICMarkets-Live15
0.74 × 31
152 plus...
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.