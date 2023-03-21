- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 300
Kârla kapanan işlemler:
5 057 (69.27%)
Zararla kapanan işlemler:
2 243 (30.73%)
En iyi işlem:
343.11 GBP
En kötü işlem:
-347.04 GBP
Brüt kâr:
32 247.48 GBP (406 835 pips)
Brüt zarar:
-31 574.19 GBP (372 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (224.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
587.10 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
46.96%
Maks. mevduat yükü:
22.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
3 787 (51.88%)
Satış işlemleri:
3 513 (48.12%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.09 GBP
Ortalama kâr:
6.38 GBP
Ortalama zarar:
-14.08 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-124.95 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 059.90 GBP (9)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
128.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
337.95 GBP
Maksimum:
2 416.41 GBP (78.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.00% (2 416.16 GBP)
Varlığa göre:
28.14% (1 104.94 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2733
|USDJPY
|1294
|GBPUSD
|776
|EURCAD
|361
|EURGBP
|301
|GBPCAD
|293
|EURAUD
|279
|GBPAUD
|255
|USDCHF
|199
|AUDCAD
|177
|EURCHF
|135
|GBPCHF
|115
|AUDJPY
|115
|NZDUSD
|78
|USDCAD
|60
|EURNZD
|56
|AUDNZD
|36
|CHFJPY
|8
|AUDUSD
|6
|CADJPY
|6
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-1.2K
|EURCAD
|639
|EURGBP
|351
|GBPCAD
|-547
|EURAUD
|277
|GBPAUD
|100
|USDCHF
|-455
|AUDCAD
|269
|EURCHF
|-170
|GBPCHF
|146
|AUDJPY
|-499
|NZDUSD
|30
|USDCAD
|-240
|EURNZD
|80
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|42
|CADJPY
|-68
|NZDCHF
|129
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|-394
|EURJPY
|-3
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|-599
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|24K
|USDJPY
|25K
|GBPUSD
|-681
|EURCAD
|17K
|EURGBP
|5.1K
|GBPCAD
|-15K
|EURAUD
|8.4K
|GBPAUD
|5.1K
|USDCHF
|-6K
|AUDCAD
|4.4K
|EURCHF
|552
|GBPCHF
|2.6K
|AUDJPY
|-10K
|NZDUSD
|1.1K
|USDCAD
|-5.3K
|EURNZD
|2.9K
|AUDNZD
|804
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|816
|CADJPY
|-739
|NZDCHF
|2.3K
|AUDCHF
|74
|NZDJPY
|-8.2K
|EURJPY
|22
|CADCHF
|20
|GBPJPY
|-15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +343.11 GBP
En kötü işlem: -347 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +224.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -124.95 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
JustMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FxView-Live
|0.00 × 3
|
TitanFX-04
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 31
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.04 × 25
|
Exness-Real9
|0.06 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
|
ICMarkets-Live15
|0.13 × 30
|
ICMarkets-Live03
|0.16 × 67
|
FPMarkets-Live4
|0.25 × 12
|
ICMarkets-Live20
|0.27 × 208
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
|
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
|
ICMarketsSC-Live19
|0.48 × 277
|
ICMarketsSC-Live32
|0.51 × 1590
|
Exness-Real3
|0.56 × 9
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
100%
0
0
USD
USD
3.4K
GBP
GBP
229
100%
7 300
69%
47%
1.02
0.09
GBP
GBP
50%
1:500