Matthew Wong

Garden of Eden

Matthew Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
229 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 100%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 300
Kârla kapanan işlemler:
5 057 (69.27%)
Zararla kapanan işlemler:
2 243 (30.73%)
En iyi işlem:
343.11 GBP
En kötü işlem:
-347.04 GBP
Brüt kâr:
32 247.48 GBP (406 835 pips)
Brüt zarar:
-31 574.19 GBP (372 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (224.44 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
587.10 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
46.96%
Maks. mevduat yükü:
22.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.28
Alış işlemleri:
3 787 (51.88%)
Satış işlemleri:
3 513 (48.12%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.09 GBP
Ortalama kâr:
6.38 GBP
Ortalama zarar:
-14.08 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-124.95 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-1 059.90 GBP (9)
Aylık büyüme:
10.62%
Yıllık tahmin:
128.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
337.95 GBP
Maksimum:
2 416.41 GBP (78.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.00% (2 416.16 GBP)
Varlığa göre:
28.14% (1 104.94 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2733
USDJPY 1294
GBPUSD 776
EURCAD 361
EURGBP 301
GBPCAD 293
EURAUD 279
GBPAUD 255
USDCHF 199
AUDCAD 177
EURCHF 135
GBPCHF 115
AUDJPY 115
NZDUSD 78
USDCAD 60
EURNZD 56
AUDNZD 36
CHFJPY 8
AUDUSD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCHF 3
NZDJPY 3
EURJPY 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 639
EURGBP 351
GBPCAD -547
EURAUD 277
GBPAUD 100
USDCHF -455
AUDCAD 269
EURCHF -170
GBPCHF 146
AUDJPY -499
NZDUSD 30
USDCAD -240
EURNZD 80
AUDNZD 7
CHFJPY -3
AUDUSD 42
CADJPY -68
NZDCHF 129
AUDCHF 1
NZDJPY -394
EURJPY -3
CADCHF 3
GBPJPY -599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 24K
USDJPY 25K
GBPUSD -681
EURCAD 17K
EURGBP 5.1K
GBPCAD -15K
EURAUD 8.4K
GBPAUD 5.1K
USDCHF -6K
AUDCAD 4.4K
EURCHF 552
GBPCHF 2.6K
AUDJPY -10K
NZDUSD 1.1K
USDCAD -5.3K
EURNZD 2.9K
AUDNZD 804
CHFJPY -1.7K
AUDUSD 816
CADJPY -739
NZDCHF 2.3K
AUDCHF 74
NZDJPY -8.2K
EURJPY 22
CADCHF 20
GBPJPY -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +343.11 GBP
En kötü işlem: -347 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +224.44 GBP
Maksimum ardışık zarar: -124.95 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
TitanFX-04
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
FPMarkets-Live4
0.25 × 12
ICMarkets-Live20
0.27 × 208
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 277
ICMarketsSC-Live32
0.51 × 1590
Exness-Real3
0.56 × 9
105 daha fazla...
İnceleme yok
2023.03.21 10:27
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 2.5% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Garden of Eden
Ayda 30 USD
100%
0
0
USD
3.4K
GBP
229
100%
7 300
69%
47%
1.02
0.09
GBP
50%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.