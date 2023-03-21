SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Garden of Eden
Matthew Wong

Garden of Eden

Matthew Wong
0 avis
Fiabilité
229 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 99%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 299
Bénéfice trades:
5 056 (69.26%)
Perte trades:
2 243 (30.73%)
Meilleure transaction:
343.11 GBP
Pire transaction:
-347.04 GBP
Bénéfice brut:
32 244.39 GBP (406 775 pips)
Perte brute:
-31 574.19 GBP (372 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (224.44 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
587.10 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
46.96%
Charge de dépôt maximale:
22.38%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.28
Longs trades:
3 786 (51.87%)
Courts trades:
3 513 (48.13%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.09 GBP
Bénéfice moyen:
6.38 GBP
Perte moyenne:
-14.08 GBP
Pertes consécutives maximales:
10 (-124.95 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 059.90 GBP (9)
Croissance mensuelle:
16.01%
Prévision annuelle:
194.22%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
337.95 GBP
Maximal:
2 416.41 GBP (78.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.00% (2 416.16 GBP)
Par fonds propres:
28.14% (1 104.94 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2733
USDJPY 1294
GBPUSD 776
EURCAD 361
EURGBP 301
GBPCAD 293
EURAUD 279
GBPAUD 255
USDCHF 198
AUDCAD 177
EURCHF 135
GBPCHF 115
AUDJPY 115
NZDUSD 78
USDCAD 60
EURNZD 56
AUDNZD 36
CHFJPY 8
AUDUSD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCHF 3
NZDJPY 3
EURJPY 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 639
EURGBP 351
GBPCAD -547
EURAUD 277
GBPAUD 100
USDCHF -459
AUDCAD 269
EURCHF -170
GBPCHF 146
AUDJPY -499
NZDUSD 30
USDCAD -240
EURNZD 80
AUDNZD 7
CHFJPY -3
AUDUSD 42
CADJPY -68
NZDCHF 129
AUDCHF 1
NZDJPY -394
EURJPY -3
CADCHF 3
GBPJPY -599
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 24K
USDJPY 25K
GBPUSD -681
EURCAD 17K
EURGBP 5.1K
GBPCAD -15K
EURAUD 8.4K
GBPAUD 5.1K
USDCHF -6.1K
AUDCAD 4.4K
EURCHF 552
GBPCHF 2.6K
AUDJPY -10K
NZDUSD 1.1K
USDCAD -5.3K
EURNZD 2.9K
AUDNZD 804
CHFJPY -1.7K
AUDUSD 816
CADJPY -739
NZDCHF 2.3K
AUDCHF 74
NZDJPY -8.2K
EURJPY 22
CADCHF 20
GBPJPY -15K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +343.11 GBP
Pire transaction: -347 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +224.44 GBP
Perte consécutive maximale: -124.95 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
TitanFX-04
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
FPMarkets-Live4
0.25 × 12
ICMarkets-Live20
0.27 × 208
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 277
ICMarketsSC-Live32
0.51 × 1590
Exness-Real3
0.56 × 9
Aucun avis
2023.03.21 10:27
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 2.5% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Garden of Eden
30 USD par mois
99%
0
0
USD
3.4K
GBP
229
100%
7 299
69%
47%
1.02
0.09
GBP
50%
1:500
