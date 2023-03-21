SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Garden of Eden
Matthew Wong

Garden of Eden

Matthew Wong
0 recensioni
Affidabilità
229 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 100%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 300
Profit Trade:
5 057 (69.27%)
Loss Trade:
2 243 (30.73%)
Best Trade:
343.11 GBP
Worst Trade:
-347.04 GBP
Profitto lordo:
32 247.48 GBP (406 835 pips)
Perdita lorda:
-31 574.19 GBP (372 641 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (224.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
587.10 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
46.96%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
3 787 (51.88%)
Short Trade:
3 513 (48.12%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.09 GBP
Profitto medio:
6.38 GBP
Perdita media:
-14.08 GBP
Massime perdite consecutive:
10 (-124.95 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 059.90 GBP (9)
Crescita mensile:
13.99%
Previsione annuale:
169.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
337.95 GBP
Massimale:
2 416.41 GBP (78.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.00% (2 416.16 GBP)
Per equità:
28.14% (1 104.94 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2733
USDJPY 1294
GBPUSD 776
EURCAD 361
EURGBP 301
GBPCAD 293
EURAUD 279
GBPAUD 255
USDCHF 199
AUDCAD 177
EURCHF 135
GBPCHF 115
AUDJPY 115
NZDUSD 78
USDCAD 60
EURNZD 56
AUDNZD 36
CHFJPY 8
AUDUSD 6
CADJPY 6
NZDCHF 5
AUDCHF 3
NZDJPY 3
EURJPY 2
CADCHF 2
GBPJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.4K
USDJPY 1.6K
GBPUSD -1.2K
EURCAD 639
EURGBP 351
GBPCAD -547
EURAUD 277
GBPAUD 100
USDCHF -455
AUDCAD 269
EURCHF -170
GBPCHF 146
AUDJPY -499
NZDUSD 30
USDCAD -240
EURNZD 80
AUDNZD 7
CHFJPY -3
AUDUSD 42
CADJPY -68
NZDCHF 129
AUDCHF 1
NZDJPY -394
EURJPY -3
CADCHF 3
GBPJPY -599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 24K
USDJPY 25K
GBPUSD -681
EURCAD 17K
EURGBP 5.1K
GBPCAD -15K
EURAUD 8.4K
GBPAUD 5.1K
USDCHF -6K
AUDCAD 4.4K
EURCHF 552
GBPCHF 2.6K
AUDJPY -10K
NZDUSD 1.1K
USDCAD -5.3K
EURNZD 2.9K
AUDNZD 804
CHFJPY -1.7K
AUDUSD 816
CADJPY -739
NZDCHF 2.3K
AUDCHF 74
NZDJPY -8.2K
EURJPY 22
CADCHF 20
GBPJPY -15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +343.11 GBP
Worst Trade: -347 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +224.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -124.95 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
JustMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FxView-Live
0.00 × 3
TitanFX-04
0.00 × 4
FPMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
ICMarkets-Live22
0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.04 × 25
Exness-Real9
0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
0.11 × 154
ICMarkets-Live15
0.13 × 30
ICMarkets-Live03
0.16 × 67
FPMarkets-Live4
0.25 × 12
ICMarkets-Live20
0.27 × 208
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live05
0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.48 × 277
ICMarketsSC-Live32
0.51 × 1590
Exness-Real3
0.56 × 9
105 più
Non ci sono recensioni
2023.03.21 10:27
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 2.5% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.