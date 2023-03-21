- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 300
Profit Trade:
5 057 (69.27%)
Loss Trade:
2 243 (30.73%)
Best Trade:
343.11 GBP
Worst Trade:
-347.04 GBP
Profitto lordo:
32 247.48 GBP (406 835 pips)
Perdita lorda:
-31 574.19 GBP (372 641 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (224.44 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
587.10 GBP (5)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
46.96%
Massimo carico di deposito:
22.38%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.28
Long Trade:
3 787 (51.88%)
Short Trade:
3 513 (48.12%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.09 GBP
Profitto medio:
6.38 GBP
Perdita media:
-14.08 GBP
Massime perdite consecutive:
10 (-124.95 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-1 059.90 GBP (9)
Crescita mensile:
13.99%
Previsione annuale:
169.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
337.95 GBP
Massimale:
2 416.41 GBP (78.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.00% (2 416.16 GBP)
Per equità:
28.14% (1 104.94 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2733
|USDJPY
|1294
|GBPUSD
|776
|EURCAD
|361
|EURGBP
|301
|GBPCAD
|293
|EURAUD
|279
|GBPAUD
|255
|USDCHF
|199
|AUDCAD
|177
|EURCHF
|135
|GBPCHF
|115
|AUDJPY
|115
|NZDUSD
|78
|USDCAD
|60
|EURNZD
|56
|AUDNZD
|36
|CHFJPY
|8
|AUDUSD
|6
|CADJPY
|6
|NZDCHF
|5
|AUDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|GBPJPY
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|1.4K
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-1.2K
|EURCAD
|639
|EURGBP
|351
|GBPCAD
|-547
|EURAUD
|277
|GBPAUD
|100
|USDCHF
|-455
|AUDCAD
|269
|EURCHF
|-170
|GBPCHF
|146
|AUDJPY
|-499
|NZDUSD
|30
|USDCAD
|-240
|EURNZD
|80
|AUDNZD
|7
|CHFJPY
|-3
|AUDUSD
|42
|CADJPY
|-68
|NZDCHF
|129
|AUDCHF
|1
|NZDJPY
|-394
|EURJPY
|-3
|CADCHF
|3
|GBPJPY
|-599
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|24K
|USDJPY
|25K
|GBPUSD
|-681
|EURCAD
|17K
|EURGBP
|5.1K
|GBPCAD
|-15K
|EURAUD
|8.4K
|GBPAUD
|5.1K
|USDCHF
|-6K
|AUDCAD
|4.4K
|EURCHF
|552
|GBPCHF
|2.6K
|AUDJPY
|-10K
|NZDUSD
|1.1K
|USDCAD
|-5.3K
|EURNZD
|2.9K
|AUDNZD
|804
|CHFJPY
|-1.7K
|AUDUSD
|816
|CADJPY
|-739
|NZDCHF
|2.3K
|AUDCHF
|74
|NZDJPY
|-8.2K
|EURJPY
|22
|CADCHF
|20
|GBPJPY
|-15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +343.11 GBP
Worst Trade: -347 GBP
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +224.44 GBP
Massima perdita consecutiva: -124.95 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
JustMarkets-Live2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
FxView-Live
|0.00 × 3
TitanFX-04
|0.00 × 4
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
ICMarkets-Live19
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
ICMarkets-Live22
|0.00 × 31
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live12
|0.04 × 25
Exness-Real9
|0.06 × 100
TMGM.TradeMax-Live11
|0.11 × 154
ICMarkets-Live15
|0.13 × 30
ICMarkets-Live03
|0.16 × 67
FPMarkets-Live4
|0.25 × 12
ICMarkets-Live20
|0.27 × 208
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
Tickmill-Live05
|0.43 × 28
ICMarketsSC-Live09
|0.47 × 224
ICMarketsSC-Live19
|0.48 × 277
ICMarketsSC-Live32
|0.51 × 1590
Exness-Real3
|0.56 × 9
