İşlemler:
4 230
Kârla kapanan işlemler:
2 594 (61.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 636 (38.68%)
En iyi işlem:
69.81 EUR
En kötü işlem:
-201.69 EUR
Brüt kâr:
6 136.66 EUR (422 156 pips)
Brüt zarar:
-5 009.27 EUR (340 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
282.76 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.22%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 952 (46.15%)
Satış işlemleri:
2 278 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.27 EUR
Ortalama kâr:
2.37 EUR
Ortalama zarar:
-3.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 098.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 098.76 EUR (30)
Aylık büyüme:
-4.52%
Yıllık tahmin:
-54.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 EUR
Maksimum:
1 105.14 EUR (19.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.76% (1 105.14 EUR)
Varlığa göre:
26.79% (1 124.21 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2265
|AUDCAD
|1277
|AUDNZD
|688
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.8K
|AUDCAD
|-121
|AUDNZD
|-346
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|64K
|AUDCAD
|24K
|AUDNZD
|-1.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.81 EUR
En kötü işlem: -202 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +10.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 098.76 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
5K
EUR
EUR
136
99%
4 230
61%
88%
1.22
0.27
EUR
EUR
27%
1:500