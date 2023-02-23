SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Apex Live ICM
Profalgo Limited

Apex Live ICM

Profalgo Limited
0 inceleme
Güvenilirlik
136 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 30%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 230
Kârla kapanan işlemler:
2 594 (61.32%)
Zararla kapanan işlemler:
1 636 (38.68%)
En iyi işlem:
69.81 EUR
En kötü işlem:
-201.69 EUR
Brüt kâr:
6 136.66 EUR (422 156 pips)
Brüt zarar:
-5 009.27 EUR (340 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (10.24 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
282.76 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
88.22%
Maks. mevduat yükü:
3.74%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.02
Alış işlemleri:
1 952 (46.15%)
Satış işlemleri:
2 278 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.27 EUR
Ortalama kâr:
2.37 EUR
Ortalama zarar:
-3.06 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 098.76 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 098.76 EUR (30)
Aylık büyüme:
-4.52%
Yıllık tahmin:
-54.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.25 EUR
Maksimum:
1 105.14 EUR (19.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.76% (1 105.14 EUR)
Varlığa göre:
26.79% (1 124.21 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 2265
AUDCAD 1277
AUDNZD 688
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.8K
AUDCAD -121
AUDNZD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 64K
AUDCAD 24K
AUDNZD -1.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.81 EUR
En kötü işlem: -202 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +10.24 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 098.76 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live23" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Running "elevated grid" set


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


İnceleme yok
2025.04.08 15:00
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.42% of days out of 776 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.01 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.03.01 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.02.24 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.02.23 15:47
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2023.02.23 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.02.23 15:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex Live ICM
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
5K
EUR
136
99%
4 230
61%
88%
1.22
0.27
EUR
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.