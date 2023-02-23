SegnaliSezioni
Profalgo Limited

Apex Live ICM

Profalgo Limited
0 recensioni
Affidabilità
136 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 30%
ICMarketsSC-Live23
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 230
Profit Trade:
2 594 (61.32%)
Loss Trade:
1 636 (38.68%)
Best Trade:
69.81 EUR
Worst Trade:
-201.69 EUR
Profitto lordo:
6 136.66 EUR (422 156 pips)
Perdita lorda:
-5 009.27 EUR (340 566 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
282.76 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.22%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 952 (46.15%)
Short Trade:
2 278 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.27 EUR
Profitto medio:
2.37 EUR
Perdita media:
-3.06 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-1 098.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 098.76 EUR (30)
Crescita mensile:
-4.49%
Previsione annuale:
-54.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 EUR
Massimale:
1 105.14 EUR (19.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.76% (1 105.14 EUR)
Per equità:
26.79% (1 124.21 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2265
AUDCAD 1277
AUDNZD 688
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 1.8K
AUDCAD -121
AUDNZD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 64K
AUDCAD 24K
AUDNZD -1.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.81 EUR
Worst Trade: -202 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +10.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 098.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 più
Non ci sono recensioni
2025.04.08 15:00
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.42% of days out of 776 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.01 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.03.01 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.02.24 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.02.23 15:47
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2023.02.23 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.02.23 15:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.