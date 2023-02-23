- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 230
Profit Trade:
2 594 (61.32%)
Loss Trade:
1 636 (38.68%)
Best Trade:
69.81 EUR
Worst Trade:
-201.69 EUR
Profitto lordo:
6 136.66 EUR (422 156 pips)
Perdita lorda:
-5 009.27 EUR (340 566 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (10.24 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
282.76 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
88.22%
Massimo carico di deposito:
3.74%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.02
Long Trade:
1 952 (46.15%)
Short Trade:
2 278 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.27 EUR
Profitto medio:
2.37 EUR
Perdita media:
-3.06 EUR
Massime perdite consecutive:
30 (-1 098.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 098.76 EUR (30)
Crescita mensile:
-4.49%
Previsione annuale:
-54.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 EUR
Massimale:
1 105.14 EUR (19.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.76% (1 105.14 EUR)
Per equità:
26.79% (1 124.21 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2265
|AUDCAD
|1277
|AUDNZD
|688
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|1.8K
|AUDCAD
|-121
|AUDNZD
|-346
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|64K
|AUDCAD
|24K
|AUDNZD
|-1.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.81 EUR
Worst Trade: -202 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +10.24 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 098.76 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|0.32 × 22
|
ICMarketsSC-Live19
|0.40 × 78
|
ICMarketsSC-Live15
|0.53 × 60
|
Coinexx-Demo
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live33
|0.68 × 62
|
ICMarketsSC-Live32
|0.70 × 1453
|
ICMarketsSC-Live05
|0.77 × 166
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 100
|
TMGM.TradeMax-Demo
|1.00 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.54 × 69
|
ICMarketsSC-Live23
|1.60 × 298
|
ICMarketsSC-Live20
|1.71 × 441
|
ICMarketsSC-Live24
|1.79 × 384
|
ICMarketsSC-Live27
|1.90 × 40
|
ICMarketsSC-Live03
|2.62 × 76
|
VantageInternational-Live 10
|3.13 × 93
|
Darwinex-Live
|3.33 × 249
|
TradersWay-Live 2
|3.50 × 2
|
EagleFX-Live
|3.78 × 18
