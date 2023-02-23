SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apex Live ICM
Profalgo Limited

Apex Live ICM

Profalgo Limited
0 avis
Fiabilité
136 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 30%
ICMarketsSC-Live23
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 230
Bénéfice trades:
2 594 (61.32%)
Perte trades:
1 636 (38.68%)
Meilleure transaction:
69.81 EUR
Pire transaction:
-201.69 EUR
Bénéfice brut:
6 136.66 EUR (422 156 pips)
Perte brute:
-5 009.27 EUR (340 566 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (10.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
282.76 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
88.22%
Charge de dépôt maximale:
3.74%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.02
Longs trades:
1 952 (46.15%)
Courts trades:
2 278 (53.85%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.27 EUR
Bénéfice moyen:
2.37 EUR
Perte moyenne:
-3.06 EUR
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 098.76 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 098.76 EUR (30)
Croissance mensuelle:
-4.53%
Prévision annuelle:
-54.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 EUR
Maximal:
1 105.14 EUR (19.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.76% (1 105.14 EUR)
Par fonds propres:
26.79% (1 124.21 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 2265
AUDCAD 1277
AUDNZD 688
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 1.8K
AUDCAD -121
AUDNZD -346
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 64K
AUDCAD 24K
AUDNZD -1.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.81 EUR
Pire transaction: -202 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +10.24 EUR
Perte consécutive maximale: -1 098.76 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live23" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
0.32 × 22
ICMarketsSC-Live19
0.40 × 78
ICMarketsSC-Live15
0.53 × 60
Coinexx-Demo
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live33
0.68 × 62
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 1453
ICMarketsSC-Live05
0.77 × 166
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 100
TMGM.TradeMax-Demo
1.00 × 7
ThreeTrader-Live
1.54 × 69
ICMarketsSC-Live23
1.60 × 298
ICMarketsSC-Live20
1.71 × 441
ICMarketsSC-Live24
1.79 × 384
ICMarketsSC-Live27
1.90 × 40
ICMarketsSC-Live03
2.62 × 76
VantageInternational-Live 10
3.13 × 93
Darwinex-Live
3.33 × 249
TradersWay-Live 2
3.50 × 2
EagleFX-Live
3.78 × 18
45 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Running "elevated grid" set


Best broker: https://shorturl.at/uEH12 

Best broker european clients: https://shorturl.at/kvHPY 

Recommended VPS: https://www.forexvps.net/?aff=69279


Aucun avis
2025.04.08 15:00
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.42% of days out of 776 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 03:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.03 00:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.01 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.05.04 18:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.03.01 02:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2023.02.24 15:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2023.02.23 15:47
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2023.02.23 15:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2023.02.23 15:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Apex Live ICM
30 USD par mois
30%
0
0
USD
5K
EUR
136
99%
4 230
61%
88%
1.22
0.27
EUR
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.