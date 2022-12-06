SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tree of Life
Oeyvind Borgsoe

Tree of Life

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 393%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 163
Kârla kapanan işlemler:
943 (81.08%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (18.92%)
En iyi işlem:
11.84 USD
En kötü işlem:
-10.15 USD
Brüt kâr:
429.25 USD (36 553 pips)
Brüt zarar:
-150.65 USD (8 801 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (22.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.52 USD (66)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
12.02%
Maks. mevduat yükü:
64.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
26.18
Alış işlemleri:
818 (70.34%)
Satış işlemleri:
345 (29.66%)
Kâr faktörü:
2.85
Beklenen getiri:
0.24 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.64 USD (2)
Aylık büyüme:
4.24%
Yıllık tahmin:
52.97%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 USD
Maksimum:
10.64 USD (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.36% (4.95 USD)
Varlığa göre:
63.78% (21.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 576
EURUSD 536
EURGBP 21
GBPCHF 15
EURNZD 11
GBPUSD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 113
EURUSD 153
EURGBP 4
GBPCHF 6
EURNZD 1
GBPUSD 2
USDCHF 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 14K
EURUSD 14K
EURGBP 402
GBPCHF 378
EURNZD 212
GBPUSD 206
USDCHF 17
USDJPY 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.84 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 66
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +22.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 47
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 161
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 312
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1409
TMGM.TradeMax-Live2
0.58 × 296
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1724
ICMarketsSC-Live15
0.85 × 114
ICMarkets-Live16
0.90 × 90
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 236
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18119
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2269
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.98 × 90
184 daha fazla...
Tree of Life EA.
The high drawdown observed at the start of the signal was due to stress testing during the initial phase. Please note that I chose not to republish the signal to hide this drawdown, ensuring full transparency and maintaining an honest trading history.

Check out the EA here.



İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tree of Life
Ayda 500 USD
1 393%
0
0
USD
299
USD
149
99%
1 163
81%
12%
2.84
0.24
USD
64%
1:500
Kopyala

