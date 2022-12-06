SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tree of Life
Oeyvind Borgsoe

Tree of Life

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
149 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2022 1 393%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 163
Profit Trade:
943 (81.08%)
Loss Trade:
220 (18.92%)
Best Trade:
11.84 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
429.25 USD (36 553 pips)
Perdita lorda:
-150.65 USD (8 801 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (22.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.52 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
12.02%
Massimo carico di deposito:
64.05%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
26.18
Long Trade:
818 (70.34%)
Short Trade:
345 (29.66%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (2)
Crescita mensile:
4.24%
Previsione annuale:
52.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 USD
Massimale:
10.64 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (4.95 USD)
Per equità:
63.78% (21.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 576
EURUSD 536
EURGBP 21
GBPCHF 15
EURNZD 11
GBPUSD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 113
EURUSD 153
EURGBP 4
GBPCHF 6
EURNZD 1
GBPUSD 2
USDCHF 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 14K
EURUSD 14K
EURGBP 402
GBPCHF 378
EURNZD 212
GBPUSD 206
USDCHF 17
USDJPY 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.84 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 47
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 161
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 312
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1409
TMGM.TradeMax-Live2
0.58 × 296
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1724
ICMarketsSC-Live15
0.85 × 114
ICMarkets-Live16
0.90 × 90
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 236
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18119
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2269
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.98 × 90
184 più
Tree of Life EA.
The high drawdown observed at the start of the signal was due to stress testing during the initial phase. Please note that I chose not to republish the signal to hide this drawdown, ensuring full transparency and maintaining an honest trading history.

Check out the EA here.



Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tree of Life
500USD al mese
1 393%
0
0
USD
299
USD
149
99%
1 163
81%
12%
2.84
0.24
USD
64%
1:500
Copia

