- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 163
Profit Trade:
943 (81.08%)
Loss Trade:
220 (18.92%)
Best Trade:
11.84 USD
Worst Trade:
-10.15 USD
Profitto lordo:
429.25 USD (36 553 pips)
Perdita lorda:
-150.65 USD (8 801 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (22.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.52 USD (66)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
12.02%
Massimo carico di deposito:
64.05%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
26.18
Long Trade:
818 (70.34%)
Short Trade:
345 (29.66%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
0.24 USD
Profitto medio:
0.46 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (2)
Crescita mensile:
4.24%
Previsione annuale:
52.97%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 USD
Massimale:
10.64 USD (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.36% (4.95 USD)
Per equità:
63.78% (21.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|576
|EURUSD
|536
|EURGBP
|21
|GBPCHF
|15
|EURNZD
|11
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|113
|EURUSD
|153
|EURGBP
|4
|GBPCHF
|6
|EURNZD
|1
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|0
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|14K
|EURUSD
|14K
|EURGBP
|402
|GBPCHF
|378
|EURNZD
|212
|GBPUSD
|206
|USDCHF
|17
|USDJPY
|75
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.84 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 66
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 4
|
DooPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
Mtrading-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 1
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.21 × 47
|
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 64
|
ICMarketsSC-Live27
|0.42 × 161
|
AIMS-Live Server
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.51 × 312
|
ICMarketsSC-Live08
|0.56 × 1409
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.58 × 296
|
TOPFX-Live Server
|0.63 × 83
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.85 × 1724
|
ICMarketsSC-Live15
|0.85 × 114
|
ICMarkets-Live16
|0.90 × 90
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 236
|
ICMarketsSC-Live24
|0.94 × 18119
|
ICMarketsSC-Live06
|0.96 × 2269
|
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.98 × 90
Tree of Life EA.
The high drawdown observed at the start of the signal was due to stress testing during the initial phase. Please note that I chose not to republish the signal to hide this drawdown, ensuring full transparency and maintaining an honest trading history.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
500USD al mese
1 393%
0
0
USD
USD
299
USD
USD
149
99%
1 163
81%
12%
2.84
0.24
USD
USD
64%
1:500