Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09 0.00 × 2 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 LQDLLC-Live02 0.00 × 4 DooPrime-Live 7 0.00 × 1 Mtrading-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Real 0.00 × 1 FXPIG-LIVE 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live6 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.21 × 47 ICMarketsSC-Live05 0.34 × 64 ICMarketsSC-Live27 0.42 × 161 AIMS-Live Server 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live31 0.51 × 312 ICMarketsSC-Live08 0.56 × 1409 TMGM.TradeMax-Live2 0.58 × 296 TOPFX-Live Server 0.63 × 83 VantageFXInternational-Live 6 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.85 × 1724 ICMarketsSC-Live15 0.85 × 114 ICMarkets-Live16 0.90 × 90 ICMarketsSC-Live26 0.93 × 236 ICMarketsSC-Live24 0.94 × 18119 ICMarketsSC-Live06 0.96 × 2269 BlackMoonTrade-LiveLiquidity1 0.98 × 90 184 plus...