Oeyvind Borgsoe

Tree of Life

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
149 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2022 1 393%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 163
Bénéfice trades:
943 (81.08%)
Perte trades:
220 (18.92%)
Meilleure transaction:
11.84 USD
Pire transaction:
-10.15 USD
Bénéfice brut:
429.25 USD (36 553 pips)
Perte brute:
-150.65 USD (8 801 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (22.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.52 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
12.02%
Charge de dépôt maximale:
64.05%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
26.18
Longs trades:
818 (70.34%)
Courts trades:
345 (29.66%)
Facteur de profit:
2.85
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
0.46 USD
Perte moyenne:
-0.68 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.64 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.52%
Prévision annuelle:
57.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.77 USD
Maximal:
10.64 USD (7.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.36% (4.95 USD)
Par fonds propres:
63.78% (21.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 576
EURUSD 536
EURGBP 21
GBPCHF 15
EURNZD 11
GBPUSD 2
USDCHF 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 113
EURUSD 153
EURGBP 4
GBPCHF 6
EURNZD 1
GBPUSD 2
USDCHF 0
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 14K
EURUSD 14K
EURGBP 402
GBPCHF 378
EURNZD 212
GBPUSD 206
USDCHF 17
USDJPY 75
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.84 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 66
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +22.52 USD
Perte consécutive maximale: -1.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
LQDLLC-Live02
0.00 × 4
DooPrime-Live 7
0.00 × 1
Mtrading-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live6
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.21 × 47
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 64
ICMarketsSC-Live27
0.42 × 161
AIMS-Live Server
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.51 × 312
ICMarketsSC-Live08
0.56 × 1409
TMGM.TradeMax-Live2
0.58 × 296
TOPFX-Live Server
0.63 × 83
VantageFXInternational-Live 6
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.85 × 1724
ICMarketsSC-Live15
0.85 × 114
ICMarkets-Live16
0.90 × 90
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 236
ICMarketsSC-Live24
0.94 × 18119
ICMarketsSC-Live06
0.96 × 2269
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.98 × 90
184 plus...
Tree of Life EA.
The high drawdown observed at the start of the signal was due to stress testing during the initial phase. Please note that I chose not to republish the signal to hide this drawdown, ensuring full transparency and maintaining an honest trading history.

Check out the EA here.



Aucun avis
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 14:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.13 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 11:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.07 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 16:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 06:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 14:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 05:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 22:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.14 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tree of Life
500 USD par mois
1 393%
0
0
USD
299
USD
149
99%
1 163
81%
12%
2.84
0.24
USD
64%
1:500
Copier

