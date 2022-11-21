Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 0.00 × 2 ActivTradesMarkets-Server 0.00 × 2 Exness-MT5Real5 0.00 × 14 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 4 FPMarkets-Live 0.00 × 3 Darwinex-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 AdmiralsGroup-Live 0.17 × 171 AdmiralMarkets-Live 0.46 × 82 SMCapitalMarkets-Live2 0.50 × 4 TriveFinancial-MT5Live-2 0.73 × 11 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.75 × 20 Ava-Real 1-MT5 0.86 × 7 Exness-MT5Real 1.00 × 1 TickmillUK-Live 1.00 × 4 ICMarkets-MT5 1.01 × 146 ActivTradesCorp-Server 1.51 × 37774 ICMarketsSC-MT5-2 1.57 × 7 GBEbrokers-LIVE 1.75 × 4 GOMarketsMU-Live 2.07 × 30 RoboForex-Pro 2.44 × 75 Just2Trade-MT5 2.50 × 10 Eightcap-Live 2.62 × 13 FxPro-MT5 3.00 × 21 10 daha fazla...