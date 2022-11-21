- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Bra50
|185
|UsaTec
|59
|Usa500
|55
|BTCUSD
|54
|GBPUSD
|45
|MinDolFeb23
|24
|USDJPY
|22
|MinDolJan23
|20
|EURGBP
|19
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|12
|MinDolMar23
|11
|MinDolApr23
|11
|MinDolJun23
|11
|MinDolAug23
|9
|MinDolMay23
|8
|MinDolJan25
|8
|MinDolDec22
|5
|MinDolNov23
|5
|MinDolJul23
|4
|MinDolOct23
|4
|MinDolSep23
|3
|MinDolMay24
|2
|MinDolJul24
|2
|MinDolOct24
|2
|ETHUSD
|2
|MinDolJun25
|2
|Bra50Jun24
|1
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Bra50
|92
|UsaTec
|-80
|Usa500
|-105
|BTCUSD
|428
|GBPUSD
|88
|MinDolFeb23
|6
|USDJPY
|4
|MinDolJan23
|13
|EURGBP
|43
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|21
|MinDolMar23
|13
|MinDolApr23
|-15
|MinDolJun23
|2
|MinDolAug23
|6
|MinDolMay23
|-5
|MinDolJan25
|7
|MinDolDec22
|8
|MinDolNov23
|0
|MinDolJul23
|0
|MinDolOct23
|-1
|MinDolSep23
|1
|MinDolMay24
|0
|MinDolJul24
|1
|MinDolOct24
|-5
|ETHUSD
|-1
|MinDolJun25
|3
|Bra50Jun24
|0
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Bra50
|68K
|UsaTec
|12K
|Usa500
|-17K
|BTCUSD
|4.2M
|GBPUSD
|8.3K
|MinDolFeb23
|32K
|USDJPY
|4.5K
|MinDolJan23
|38K
|EURGBP
|3.4K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|MinDolMar23
|51K
|MinDolApr23
|14K
|MinDolJun23
|7.2K
|MinDolAug23
|15K
|MinDolMay23
|4.1K
|MinDolJan25
|27K
|MinDolDec22
|11K
|MinDolNov23
|5.3K
|MinDolJul23
|2.1K
|MinDolOct23
|1.4K
|MinDolSep23
|1.1K
|MinDolMay24
|1.1K
|MinDolJul24
|2.8K
|MinDolOct24
|-4.7K
|ETHUSD
|-7.5K
|MinDolJun25
|4.4K
|Bra50Jun24
|125
|MinDolSep24
|2.7K
|XRPUSD
|564
|MinDolFeb25
|4.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
ActivTradesMarkets-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 146
|
ActivTradesCorp-Server
|1.51 × 37774
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|1.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 30
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Just2Trade-MT5
|2.50 × 10
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
FxPro-MT5
|3.00 × 21
Hey guys.
This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.
As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.
10/09/2024
I am now including 2 more robots in my portfolio.
Trading currency pairs.
aud/usd.
usd/jpy.
And also, I will start trading the American Usatec index.
USD
GBP
GBP