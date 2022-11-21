SinyallerBölümler
Marcos Jose Faciochi

Mr t

Marcos Jose Faciochi
0 inceleme
Güvenilirlik
144 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2022 46%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
605
Kârla kapanan işlemler:
494 (81.65%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (18.35%)
En iyi işlem:
40.64 GBP
En kötü işlem:
-34.22 GBP
Brüt kâr:
1 263.87 GBP (4 744 936 pips)
Brüt zarar:
-835.48 GBP (245 551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (21.43 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
107.31 GBP (24)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
42.33%
Maks. mevduat yükü:
34.56%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
250 (41.32%)
Satış işlemleri:
355 (58.68%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.71 GBP
Ortalama kâr:
2.56 GBP
Ortalama zarar:
-7.53 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-42.04 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-81.87 GBP (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
19%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.89 GBP
Maksimum:
156.95 GBP (14.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.42% (156.95 GBP)
Varlığa göre:
14.15% (75.80 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Bra50 185
UsaTec 59
Usa500 55
BTCUSD 54
GBPUSD 45
MinDolFeb23 24
USDJPY 22
MinDolJan23 20
EURGBP 19
EURUSD 17
AUDUSD 12
MinDolMar23 11
MinDolApr23 11
MinDolJun23 11
MinDolAug23 9
MinDolMay23 8
MinDolJan25 8
MinDolDec22 5
MinDolNov23 5
MinDolJul23 4
MinDolOct23 4
MinDolSep23 3
MinDolMay24 2
MinDolJul24 2
MinDolOct24 2
ETHUSD 2
MinDolJun25 2
Bra50Jun24 1
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Bra50 92
UsaTec -80
Usa500 -105
BTCUSD 428
GBPUSD 88
MinDolFeb23 6
USDJPY 4
MinDolJan23 13
EURGBP 43
EURUSD 24
AUDUSD 21
MinDolMar23 13
MinDolApr23 -15
MinDolJun23 2
MinDolAug23 6
MinDolMay23 -5
MinDolJan25 7
MinDolDec22 8
MinDolNov23 0
MinDolJul23 0
MinDolOct23 -1
MinDolSep23 1
MinDolMay24 0
MinDolJul24 1
MinDolOct24 -5
ETHUSD -1
MinDolJun25 3
Bra50Jun24 0
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Bra50 68K
UsaTec 12K
Usa500 -17K
BTCUSD 4.2M
GBPUSD 8.3K
MinDolFeb23 32K
USDJPY 4.5K
MinDolJan23 38K
EURGBP 3.4K
EURUSD 2.5K
AUDUSD 1.1K
MinDolMar23 51K
MinDolApr23 14K
MinDolJun23 7.2K
MinDolAug23 15K
MinDolMay23 4.1K
MinDolJan25 27K
MinDolDec22 11K
MinDolNov23 5.3K
MinDolJul23 2.1K
MinDolOct23 1.4K
MinDolSep23 1.1K
MinDolMay24 1.1K
MinDolJul24 2.8K
MinDolOct24 -4.7K
ETHUSD -7.5K
MinDolJun25 4.4K
Bra50Jun24 125
MinDolSep24 2.7K
XRPUSD 564
MinDolFeb25 4.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.64 GBP
En kötü işlem: -34 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +21.43 GBP
Maksimum ardışık zarar: -42.04 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 2
ActivTradesMarkets-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
Exness-MT5Real
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 4
ICMarkets-MT5
1.01 × 146
ActivTradesCorp-Server
1.51 × 37774
ICMarketsSC-MT5-2
1.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
GOMarketsMU-Live
2.07 × 30
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Just2Trade-MT5
2.50 × 10
Eightcap-Live
2.62 × 13
FxPro-MT5
3.00 × 21
Hey guys.

This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.

As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.


10/09/2024


I am now including 2 more robots in my portfolio.

Trading currency pairs.

aud/usd.

usd/jpy.

And also, I will start trading the American Usatec index.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mr t
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
1.9K
GBP
144
19%
605
81%
42%
1.51
0.71
GBP
14%
1:200
