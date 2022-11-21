SignauxSections
Marcos Jose Faciochi

Mr t

Marcos Jose Faciochi
0 avis
Fiabilité
144 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 46%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
605
Bénéfice trades:
494 (81.65%)
Perte trades:
111 (18.35%)
Meilleure transaction:
40.64 GBP
Pire transaction:
-34.22 GBP
Bénéfice brut:
1 263.87 GBP (4 744 936 pips)
Perte brute:
-835.48 GBP (245 551 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (21.43 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
107.31 GBP (24)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
42.33%
Charge de dépôt maximale:
34.56%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.73
Longs trades:
250 (41.32%)
Courts trades:
355 (58.68%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.71 GBP
Bénéfice moyen:
2.56 GBP
Perte moyenne:
-7.53 GBP
Pertes consécutives maximales:
6 (-42.04 GBP)
Perte consécutive maximale:
-81.87 GBP (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.89 GBP
Maximal:
156.95 GBP (14.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.42% (156.95 GBP)
Par fonds propres:
14.15% (75.80 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Bra50 185
UsaTec 59
Usa500 55
BTCUSD 54
GBPUSD 45
MinDolFeb23 24
USDJPY 22
MinDolJan23 20
EURGBP 19
EURUSD 17
AUDUSD 12
MinDolMar23 11
MinDolApr23 11
MinDolJun23 11
MinDolAug23 9
MinDolMay23 8
MinDolJan25 8
MinDolDec22 5
MinDolNov23 5
MinDolJul23 4
MinDolOct23 4
MinDolSep23 3
MinDolMay24 2
MinDolJul24 2
MinDolOct24 2
ETHUSD 2
MinDolJun25 2
Bra50Jun24 1
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Bra50 92
UsaTec -80
Usa500 -105
BTCUSD 428
GBPUSD 88
MinDolFeb23 6
USDJPY 4
MinDolJan23 13
EURGBP 43
EURUSD 24
AUDUSD 21
MinDolMar23 13
MinDolApr23 -15
MinDolJun23 2
MinDolAug23 6
MinDolMay23 -5
MinDolJan25 7
MinDolDec22 8
MinDolNov23 0
MinDolJul23 0
MinDolOct23 -1
MinDolSep23 1
MinDolMay24 0
MinDolJul24 1
MinDolOct24 -5
ETHUSD -1
MinDolJun25 3
Bra50Jun24 0
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Bra50 68K
UsaTec 12K
Usa500 -17K
BTCUSD 4.2M
GBPUSD 8.3K
MinDolFeb23 32K
USDJPY 4.5K
MinDolJan23 38K
EURGBP 3.4K
EURUSD 2.5K
AUDUSD 1.1K
MinDolMar23 51K
MinDolApr23 14K
MinDolJun23 7.2K
MinDolAug23 15K
MinDolMay23 4.1K
MinDolJan25 27K
MinDolDec22 11K
MinDolNov23 5.3K
MinDolJul23 2.1K
MinDolOct23 1.4K
MinDolSep23 1.1K
MinDolMay24 1.1K
MinDolJul24 2.8K
MinDolOct24 -4.7K
ETHUSD -7.5K
MinDolJun25 4.4K
Bra50Jun24 125
MinDolSep24 2.7K
XRPUSD 564
MinDolFeb25 4.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.64 GBP
Pire transaction: -34 GBP
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +21.43 GBP
Perte consécutive maximale: -42.04 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 2
ActivTradesMarkets-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
Exness-MT5Real
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 4
ICMarkets-MT5
1.01 × 146
ActivTradesCorp-Server
1.51 × 37774
ICMarketsSC-MT5-2
1.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
GOMarketsMU-Live
2.07 × 30
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Just2Trade-MT5
2.50 × 10
Eightcap-Live
2.62 × 13
FxPro-MT5
3.00 × 21
10 plus...
Hey guys.

This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.

As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.


10/09/2024


I am now including 2 more robots in my portfolio.

Trading currency pairs.

aud/usd.

usd/jpy.

And also, I will start trading the American Usatec index.


2025.10.02 19:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 20:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
