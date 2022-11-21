- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|Bra50
|185
|UsaTec
|59
|Usa500
|55
|BTCUSD
|54
|GBPUSD
|45
|MinDolFeb23
|24
|USDJPY
|22
|MinDolJan23
|20
|EURGBP
|19
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|12
|MinDolMar23
|11
|MinDolApr23
|11
|MinDolJun23
|11
|MinDolAug23
|9
|MinDolMay23
|8
|MinDolJan25
|8
|MinDolDec22
|5
|MinDolNov23
|5
|MinDolJul23
|4
|MinDolOct23
|4
|MinDolSep23
|3
|MinDolMay24
|2
|MinDolJul24
|2
|MinDolOct24
|2
|ETHUSD
|2
|MinDolJun25
|2
|Bra50Jun24
|1
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|Bra50
|92
|UsaTec
|-80
|Usa500
|-105
|BTCUSD
|428
|GBPUSD
|88
|MinDolFeb23
|6
|USDJPY
|4
|MinDolJan23
|13
|EURGBP
|43
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|21
|MinDolMar23
|13
|MinDolApr23
|-15
|MinDolJun23
|2
|MinDolAug23
|6
|MinDolMay23
|-5
|MinDolJan25
|7
|MinDolDec22
|8
|MinDolNov23
|0
|MinDolJul23
|0
|MinDolOct23
|-1
|MinDolSep23
|1
|MinDolMay24
|0
|MinDolJul24
|1
|MinDolOct24
|-5
|ETHUSD
|-1
|MinDolJun25
|3
|Bra50Jun24
|0
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|Bra50
|68K
|UsaTec
|12K
|Usa500
|-17K
|BTCUSD
|4.2M
|GBPUSD
|8.3K
|MinDolFeb23
|32K
|USDJPY
|4.5K
|MinDolJan23
|38K
|EURGBP
|3.4K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|MinDolMar23
|51K
|MinDolApr23
|14K
|MinDolJun23
|7.2K
|MinDolAug23
|15K
|MinDolMay23
|4.1K
|MinDolJan25
|27K
|MinDolDec22
|11K
|MinDolNov23
|5.3K
|MinDolJul23
|2.1K
|MinDolOct23
|1.4K
|MinDolSep23
|1.1K
|MinDolMay24
|1.1K
|MinDolJul24
|2.8K
|MinDolOct24
|-4.7K
|ETHUSD
|-7.5K
|MinDolJun25
|4.4K
|Bra50Jun24
|125
|MinDolSep24
|2.7K
|XRPUSD
|564
|MinDolFeb25
|4.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
ActivTradesMarkets-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 146
|
ActivTradesCorp-Server
|1.51 × 37774
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|1.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 30
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Just2Trade-MT5
|2.50 × 10
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
FxPro-MT5
|3.00 × 21
Hey guys.
This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.
As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.
10/09/2024
I am now including 2 more robots in my portfolio.
Trading currency pairs.
aud/usd.
usd/jpy.
And also, I will start trading the American Usatec index.
