SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mr t
Marcos Jose Faciochi

Mr t

Marcos Jose Faciochi
0 recensioni
Affidabilità
144 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 46%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
605
Profit Trade:
494 (81.65%)
Loss Trade:
111 (18.35%)
Best Trade:
40.64 GBP
Worst Trade:
-34.22 GBP
Profitto lordo:
1 263.87 GBP (4 744 936 pips)
Perdita lorda:
-835.48 GBP (245 551 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (21.43 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
107.31 GBP (24)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
42.33%
Massimo carico di deposito:
34.56%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.73
Long Trade:
250 (41.32%)
Short Trade:
355 (58.68%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.71 GBP
Profitto medio:
2.56 GBP
Perdita media:
-7.53 GBP
Massime perdite consecutive:
6 (-42.04 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-81.87 GBP (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
19%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.89 GBP
Massimale:
156.95 GBP (14.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.42% (156.95 GBP)
Per equità:
14.15% (75.80 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Bra50 185
UsaTec 59
Usa500 55
BTCUSD 54
GBPUSD 45
MinDolFeb23 24
USDJPY 22
MinDolJan23 20
EURGBP 19
EURUSD 17
AUDUSD 12
MinDolMar23 11
MinDolApr23 11
MinDolJun23 11
MinDolAug23 9
MinDolMay23 8
MinDolJan25 8
MinDolDec22 5
MinDolNov23 5
MinDolJul23 4
MinDolOct23 4
MinDolSep23 3
MinDolMay24 2
MinDolJul24 2
MinDolOct24 2
ETHUSD 2
MinDolJun25 2
Bra50Jun24 1
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Bra50 92
UsaTec -80
Usa500 -105
BTCUSD 428
GBPUSD 88
MinDolFeb23 6
USDJPY 4
MinDolJan23 13
EURGBP 43
EURUSD 24
AUDUSD 21
MinDolMar23 13
MinDolApr23 -15
MinDolJun23 2
MinDolAug23 6
MinDolMay23 -5
MinDolJan25 7
MinDolDec22 8
MinDolNov23 0
MinDolJul23 0
MinDolOct23 -1
MinDolSep23 1
MinDolMay24 0
MinDolJul24 1
MinDolOct24 -5
ETHUSD -1
MinDolJun25 3
Bra50Jun24 0
MinDolSep24 1
XRPUSD 1
MinDolFeb25 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Bra50 68K
UsaTec 12K
Usa500 -17K
BTCUSD 4.2M
GBPUSD 8.3K
MinDolFeb23 32K
USDJPY 4.5K
MinDolJan23 38K
EURGBP 3.4K
EURUSD 2.5K
AUDUSD 1.1K
MinDolMar23 51K
MinDolApr23 14K
MinDolJun23 7.2K
MinDolAug23 15K
MinDolMay23 4.1K
MinDolJan25 27K
MinDolDec22 11K
MinDolNov23 5.3K
MinDolJul23 2.1K
MinDolOct23 1.4K
MinDolSep23 1.1K
MinDolMay24 1.1K
MinDolJul24 2.8K
MinDolOct24 -4.7K
ETHUSD -7.5K
MinDolJun25 4.4K
Bra50Jun24 125
MinDolSep24 2.7K
XRPUSD 564
MinDolFeb25 4.8K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.64 GBP
Worst Trade: -34 GBP
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +21.43 GBP
Massima perdita consecutiva: -42.04 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 2
ActivTradesMarkets-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
SMCapitalMarkets-Live2
0.50 × 4
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
Ava-Real 1-MT5
0.86 × 7
Exness-MT5Real
1.00 × 1
TickmillUK-Live
1.00 × 4
ICMarkets-MT5
1.01 × 146
ActivTradesCorp-Server
1.51 × 37774
ICMarketsSC-MT5-2
1.57 × 7
GBEbrokers-LIVE
1.75 × 4
GOMarketsMU-Live
2.07 × 30
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Just2Trade-MT5
2.50 × 10
Eightcap-Live
2.62 × 13
FxPro-MT5
3.00 × 21
10 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Hey guys.

This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.

As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.


10/09/2024


I am now including 2 more robots in my portfolio.

Trading currency pairs.

aud/usd.

usd/jpy.

And also, I will start trading the American Usatec index.


Non ci sono recensioni
2025.10.02 19:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 16:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 20:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 16:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 09:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 17:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.24 14:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.23 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.07 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.05 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.26 16:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.23 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.23 14:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mr t
30USD al mese
46%
0
0
USD
1.9K
GBP
144
19%
605
81%
42%
1.51
0.71
GBP
14%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.