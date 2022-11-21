- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Bra50
|185
|UsaTec
|59
|Usa500
|55
|BTCUSD
|54
|GBPUSD
|45
|MinDolFeb23
|24
|USDJPY
|22
|MinDolJan23
|20
|EURGBP
|19
|EURUSD
|17
|AUDUSD
|12
|MinDolMar23
|11
|MinDolApr23
|11
|MinDolJun23
|11
|MinDolAug23
|9
|MinDolMay23
|8
|MinDolJan25
|8
|MinDolDec22
|5
|MinDolNov23
|5
|MinDolJul23
|4
|MinDolOct23
|4
|MinDolSep23
|3
|MinDolMay24
|2
|MinDolJul24
|2
|MinDolOct24
|2
|ETHUSD
|2
|MinDolJun25
|2
|Bra50Jun24
|1
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Bra50
|92
|UsaTec
|-80
|Usa500
|-105
|BTCUSD
|428
|GBPUSD
|88
|MinDolFeb23
|6
|USDJPY
|4
|MinDolJan23
|13
|EURGBP
|43
|EURUSD
|24
|AUDUSD
|21
|MinDolMar23
|13
|MinDolApr23
|-15
|MinDolJun23
|2
|MinDolAug23
|6
|MinDolMay23
|-5
|MinDolJan25
|7
|MinDolDec22
|8
|MinDolNov23
|0
|MinDolJul23
|0
|MinDolOct23
|-1
|MinDolSep23
|1
|MinDolMay24
|0
|MinDolJul24
|1
|MinDolOct24
|-5
|ETHUSD
|-1
|MinDolJun25
|3
|Bra50Jun24
|0
|MinDolSep24
|1
|XRPUSD
|1
|MinDolFeb25
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Bra50
|68K
|UsaTec
|12K
|Usa500
|-17K
|BTCUSD
|4.2M
|GBPUSD
|8.3K
|MinDolFeb23
|32K
|USDJPY
|4.5K
|MinDolJan23
|38K
|EURGBP
|3.4K
|EURUSD
|2.5K
|AUDUSD
|1.1K
|MinDolMar23
|51K
|MinDolApr23
|14K
|MinDolJun23
|7.2K
|MinDolAug23
|15K
|MinDolMay23
|4.1K
|MinDolJan25
|27K
|MinDolDec22
|11K
|MinDolNov23
|5.3K
|MinDolJul23
|2.1K
|MinDolOct23
|1.4K
|MinDolSep23
|1.1K
|MinDolMay24
|1.1K
|MinDolJul24
|2.8K
|MinDolOct24
|-4.7K
|ETHUSD
|-7.5K
|MinDolJun25
|4.4K
|Bra50Jun24
|125
|MinDolSep24
|2.7K
|XRPUSD
|564
|MinDolFeb25
|4.8K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 2
|
ActivTradesMarkets-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.50 × 4
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Ava-Real 1-MT5
|0.86 × 7
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|1.01 × 146
|
ActivTradesCorp-Server
|1.51 × 37774
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.57 × 7
|
GBEbrokers-LIVE
|1.75 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|2.07 × 30
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Just2Trade-MT5
|2.50 × 10
|
Eightcap-Live
|2.62 × 13
|
FxPro-MT5
|3.00 × 21
Hey guys.
This signal will be operated on the index and the Brazilian dollar, the operations will be manual, following the parameters of my strategy.
As for the USA500, recently included in the group of tradable assets, it will be traded through an automation.
10/09/2024
I am now including 2 more robots in my portfolio.
Trading currency pairs.
aud/usd.
usd/jpy.
And also, I will start trading the American Usatec index.
