Herson Wijaya

Mini Wirama Rush

Herson Wijaya
0 inceleme
Güvenilirlik
149 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 481%
ICMarketsSC-Live24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 034
Kârla kapanan işlemler:
760 (73.50%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (26.50%)
En iyi işlem:
549.27 AUD
En kötü işlem:
-1 241.73 AUD
Brüt kâr:
5 849.92 AUD (112 646 pips)
Brüt zarar:
-7 847.17 AUD (94 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (52.57 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
611.90 AUD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.53%
Maks. mevduat yükü:
32.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
490 (47.39%)
Satış işlemleri:
544 (52.61%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.93 AUD
Ortalama kâr:
7.70 AUD
Ortalama zarar:
-28.64 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 588.78 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 588.78 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
6.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 064.63 AUD
Maksimum:
4 588.78 AUD (291.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.32% (4 588.78 AUD)
Varlığa göre:
63.33% (8 722.94 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 367
AUDCAD 340
AUDNZD 327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 776
AUDCAD -2.8K
AUDNZD 506
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 9.1K
AUDCAD -3.1K
AUDNZD 12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +549.27 AUD
En kötü işlem: -1 242 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +52.57 AUD
Maksimum ardışık zarar: -4 588.78 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 2
Tickmill-Live05
0.00 × 1
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
0.03 × 31
ICMarkets-Live22
0.22 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live
0.25 × 8
ICMarkets-Live16
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.26 × 47
ICMarketsSC-Live17
0.30 × 10
ICMarkets-Live18
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.55 × 22
ICMarketsSC-Live27
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 98
ICMarketsSC-Live25
0.82 × 60
ICMarketsSC-Live14
0.83 × 93
ICMarketsSC-Live32
0.83 × 276
Monitoring account for Wirama Rush EA
İnceleme yok
2025.04.06 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 20:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.31 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.31 04:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.30 22:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 14:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.24 13:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.16 05:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.13 07:42
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.07.05 15:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.04 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.06.25 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.06.20 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.22 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.22 04:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.10 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Mini Wirama Rush
Ayda 30 USD
481%
0
0
USD
14K
AUD
149
100%
1 034
73%
73%
0.74
-1.93
AUD
63%
1:500
Kopyala

