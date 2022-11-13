- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 034
Kârla kapanan işlemler:
760 (73.50%)
Zararla kapanan işlemler:
274 (26.50%)
En iyi işlem:
549.27 AUD
En kötü işlem:
-1 241.73 AUD
Brüt kâr:
5 849.92 AUD (112 646 pips)
Brüt zarar:
-7 847.17 AUD (94 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (52.57 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
611.90 AUD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.53%
Maks. mevduat yükü:
32.94%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
490 (47.39%)
Satış işlemleri:
544 (52.61%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-1.93 AUD
Ortalama kâr:
7.70 AUD
Ortalama zarar:
-28.64 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-4 588.78 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 588.78 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.46%
Yıllık tahmin:
6.16%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 064.63 AUD
Maksimum:
4 588.78 AUD (291.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.32% (4 588.78 AUD)
Varlığa göre:
63.33% (8 722.94 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|367
|AUDCAD
|340
|AUDNZD
|327
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|776
|AUDCAD
|-2.8K
|AUDNZD
|506
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|9.1K
|AUDCAD
|-3.1K
|AUDNZD
|12K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +549.27 AUD
En kötü işlem: -1 242 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +52.57 AUD
Maksimum ardışık zarar: -4 588.78 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
TPGlobal-Live
|0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 4
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
BlackMoonTrade-LiveLiquidity1
|0.03 × 31
ICMarkets-Live22
|0.22 × 18
ZealCapitalMarketSC-Live
|0.25 × 8
ICMarkets-Live16
|0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
|0.26 × 47
ICMarketsSC-Live17
|0.30 × 10
ICMarkets-Live18
|0.50 × 4
ICMarketsSC-Live31
|0.55 × 22
ICMarketsSC-Live27
|0.60 × 15
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 98
ICMarketsSC-Live25
|0.82 × 60
ICMarketsSC-Live14
|0.83 × 93
ICMarketsSC-Live32
|0.83 × 276
Monitoring account for Wirama Rush EA
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
481%
0
0
USD
USD
14K
AUD
AUD
149
100%
1 034
73%
73%
0.74
-1.93
AUD
AUD
63%
1:500